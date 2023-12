Le migliori criptovalute AI da tenere d’occhio nel dicembre 2023 – The Graph – Injective – Pullix

L’intelligenza artificiale (AI) sta rapidamente diventando parte della nostra vita quotidiana. Il mercato delle criptovalute non è stato escluso da questa tecnologia in rapida diffusione. Da non trascurare, i progetti di criptovaluta stanno integrando l’intelligenza artificiale a un ritmo vertiginoso.

Centinaia di progetti hanno già integrato l’intelligenza artificiale, ma pochissimi meritano di essere guardati. Allora, quali sono le migliori altcoin AI da tenere d’occhio a dicembre? Per dicembre 2023, The Graph, Injective e Pullix sono le migliori altcoin da tenere d’occhio.

Il grafico (TSL) estende il 2023

The Graph (GRT) è un’applicazione innovativa dell’intelligenza artificiale allo spazio crittografico. Il progetto è costruito come ChatGPT ma per i creatori di applicazioni decentralizzate (dApp). Il grafico aiuta questi sviluppatori a trovare, pubblicare e utilizzare i dati pubblici necessari per creare le proprie dApp.

Poiché le dApp sono diventate sempre più popolari nel 2023, è facile capire perché la moneta The Graph, GRT, è aumentata. Dall’inizio del 2023, la GRT è aumentata di oltre il 200%. Ancora più interessante, il 100% di questi guadagni è arrivato nell’ultimo mese, rendendo la moneta The Graph una delle migliori altcoin.

Injective (INJ) raggiunge il nuovo massimo storico

L’ondata di criptovalute AI è guidata da Injective (INJ). Di gran lunga una delle criptovalute AI più popolari, Injective ha fornito una potente infrastruttura finanziaria per lo spazio delle dApp. Injective sta alimentando la prossima generazione di app DeFi con l’aiuto dei suoi potenti strumenti di intelligenza artificiale.

Il valore crescente della moneta Injective riflette la crescita della rete. L’INJ è andato in crisi nel 2023, raggiungendo un nuovo massimo storico di $ 34,50 a dicembre. Se la valuta Injective riuscisse a superare la barriera dei 35 dollari, potrebbe continuare a guadagnare.

Pullix (PLX) guida la prossima generazione di scambi con l’intelligenza artificiale

Proprio come Injective, Pullix sta guadagnando popolarità per aver cambiato lo spazio degli scambi crittografici con l’intelligenza artificiale. Ma a differenza di altri progetti, Pullix potrebbe avere un profondo impatto sull’intero mercato delle criptovalute.

Poiché gli scambi sono una componente chiave del settore, Pullix ha integrato l’intelligenza artificiale per pratiche migliori. Alcuni degli strumenti avanzati integrati nello scambio Pullix sono realizzati da OpenAi. Sì, lo stesso sviluppatore responsabile della creazione di ChatGPT. Ciò significa che ti vengono garantite funzionalità avanzate di livello successivo su Pullix.

Alcuni di questi strumenti sono stati creati per aumentare il potenziale dei trader di effettuare operazioni redditizie. Ti aiuterebbero ad analizzare il mercato per una migliore esecuzione degli ordini. Inoltre, gli investitori possono facilmente copiare le operazioni di trader costantemente redditizi per ottenere rapporti di vincita migliori. La prossima generazione di scambi di criptovalute sembra destinata a iniziare con Pullix.

Se pensi che non possa andare meglio di così, Pullix vorrebbe dire una parola. Lo scambio ha un supporto integrato per il mercato finanziario globale. Come ti influenza questo? Su questa stessa piattaforma puoi accedere e negoziare forex, ETF e derivati ​​da un unico conto. Pertanto, Pullix potrebbe essere la risposta perfetta a tutte le tue preoccupazioni di trading.

Come altri scambi, Pullix funzionerebbe con un token di utilità nativo, PLX. Come token dell’exchange di prossima generazione, PLX potrebbe facilmente diventare una delle migliori criptovalute da acquistare per il mercato rialzista. Ora offerto con uno sconto di 0,042 dollari per token nella prevendita di criptovalute, gli analisti hanno previsto un importante rialzo fino a 100 volte quando la piattaforma debutterà all’inizio del 2024.

Pensieri finali

La tendenza dell’intelligenza artificiale si sta diffondendo nello spazio crittografico e Injective, The Graph e Pullix ne sono al centro. Sebbene queste siano alcune delle migliori criptovalute da acquistare al momento, Pullix si è ritagliato una nicchia unica. Preparato a guidare la rivoluzione degli scambi di criptovalute, ora è il momento ideale per impilare il token PLX.

