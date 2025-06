Live Debugger: da Dynatrace, debugging senza interruzioni

Dynatrace, la piattaforma leader di osservabilità basata sull’intelligenza artificiale, ha annunciato l’adozione positiva da parte dei clienti di Dynatrace Live Debugger.

Introdotto per la prima volta nel gennaio 2025, Live Debugger è la prima e unica funzionalità di live debugging che esegue il debug di migliaia di servizi simultaneamente in ambiente di produzione senza interrompere il codice in esecuzione e accelera l’adozione da parte degli sviluppatori grazie ai suoi intuitivi strumenti self-service.

I tempi di debug si riducono notevolmente con Dynatrace Live Debugger

Man mano che gli ambienti applicativi cloud e AI diventano più dinamici e complessi, gli approcci tradizionali al debug delle applicazioni non sono più sufficienti a soddisfare queste esigenze. Dynatrace Live Debugger affronta questa sfida, offrendo insight in tempo reale e non intrusivi che accelerano la risoluzione dei problemi e semplificano il monitoraggio delle prestazioni su larga scala.

I primi utilizzatori, tra cui TELUS, hanno dichiarato di aver ridotto i tempi di debug fino al 95%, rendendo questo strumento indispensabile per le aziende che devono affrontare le esigenze dell’innovazione moderna. In grado di supportare migliaia di istanze sempre attive e il developer self-service, Live Debugger soddisfa i requisiti delle imprese moderne più complesse che adottano tecnologie cloud e AI-native in Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), Red Hat OpenShift e altri ambienti cloud aziendali.

Che si tratti di debug di implementazioni cloud-native o di carichi di lavoro AI, Live Debugger offre una soluzione scalabile e intelligente che riduce i tempi, i costi e la complessità per consentire alle aziende di operare rapidamente senza compromessi.

Caratteristiche principali di Live Debugger

Accesso istantaneo ai dati : recupero dei dati critici a livello di codice su richiesta, senza dover aggiungere nuovo codice o eseguire nuovamente il debug. Questo elimina i ritardi che possono allungare i cicli di debug per settimane o addirittura mesi. Live Debugger accede ai sistemi di produzione attraverso la piattaforma Dynatrace, che fornisce controlli di sicurezza e privacy di livello aziendale per il debugging.

: recupero dei dati critici a livello di codice su richiesta, senza dover aggiungere nuovo codice o eseguire nuovamente il debug. Questo elimina i ritardi che possono allungare i cicli di debug per settimane o addirittura mesi. Live Debugger accede ai sistemi di produzione attraverso la piattaforma Dynatrace, che fornisce controlli di sicurezza e privacy di livello aziendale per il debugging. Breakpoint senza interruzioni : ispezione dello stato completo di un’applicazione, comprese le variabili, le trace dello stack e altro ancora, senza interrompere o bloccare l’esecuzione. Il Live Debugging evita le tecniche di debugging tradizionali che compromettono le prestazioni.

: ispezione dello stato completo di un’applicazione, comprese le variabili, le trace dello stack e altro ancora, senza interrompere o bloccare l’esecuzione. Il Live Debugging evita le tecniche di debugging tradizionali che compromettono le prestazioni. Scalabilità enterprise: esegui il debug su migliaia di istanze contemporaneamente in tempo reale, per identificare facilmente le incognite più velocemente e liberare tempo per l’innovazione. Con un impatto minimo sulle prestazioni, la tecnologia può essere eseguita in background, consentendo una copertura altamente flessibile e completa.

Secondo Adam Resnick, analista di IDC, “gli sviluppatori vogliono strumenti moderni che riducano al minimo il tempo dedicato al debug. L’uso del debug tradizionale è complicato, soprattutto quando si tratta di problemi di produzione. Dynatrace Live Debugger semplifica questo processo, rendendo più facile il debug e la risoluzione di problemi applicativi critici”.

Disponibilità

Dynatrace Live Debugger è stato recentemente reso disponibile nell’ambito di Dynatrace Observability for Developers, un insieme completo di soluzioni che offre alla comunità degli sviluppatori approfondimenti sul runtime e capacità di risoluzione dei problemi.

Dichiarazioni

“Prima di utilizzare Dynatrace Live Debugger, per ottenere informazioni su un bug era necessario aggiungere linee di log, passare attraverso il deployment e attendere il rollout”, ha spiegato Dana Harrison, Principal Site Reliability Engineer di TELUS. “Con Live Debugger, ciò che prima richiedeva 45 minuti ora ne richiede solo 2, con una riduzione del 95% dei tempi di debug. Questo strumento ha contribuito a ridefinire il nostro modo di affrontare e risolvere i bug delle applicazioni complesse”.

“Dynatrace Live Debugger offre una produttività e degli insights rivoluzionari per le aziende che gestiscono carichi di lavoro cloud e AI sempre più complessi”, ha dichiarato Steve Tack, Chief Product Officer. “Consentendo il debug in tempo reale con breakpoint senza interruzioni, forniamo agli sviluppatori i dati di cui hanno bisogno per avere successo, proteggendo al contempo le prestazioni delle applicazioni. Stiamo affrontando un’enorme opportunità di mercato, offrendo agli sviluppatori un’esperienza costruita per i complessi ambienti di intelligenza artificiale del futuro”.