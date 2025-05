Microsoft annuncia cinque nuovi impegni digitali  in Europa

In un momento di volatilità geopolitica, Microsoft conferma la propria posizione nel garantire stabilità digitale. Per questo motivo, Microsoft annuncia cinque nuovi impegni nel settore digitale per l’Europa. Questi includono l’espansione della propria infrastruttura cloud e di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di consentire a ogni Paese di sfruttare appieno queste tecnologie per rafforzare la propria competitività economica. Inoltre, prevedono il sostegno dell’azienda per la resilienza digitale dell’Europa, indipendentemente dalle complessità geopolitiche e commerciali.

Microsoft sostiene i legami transatlantici che favoriscono mutua crescita economica e prosperità. Microsoft è lieta che l’amministrazione Trump e l’Unione Europea abbiano recentemente concordato di sospendere un’ulteriore escalation tariffaria mentre proseguono le negoziazioni per un accordo commerciale reciproco e si augura che il successo dei colloqui possa risolvere le questioni tariffarie e ridurre le barriere non tariffarie, in linea con le raccomandazioni del recente Rapporto Draghi.

Microsoft è da sempre impegnata nel promuovere la creazione di posti di lavoro, nuove opportunità economiche e il rafforzamento della cybersicurezza su entrambe le sponde dell’Atlantico. I cinque impegni che seguono rappresentano un ulteriore passo avanti nel sostegno di Microsoft all’Europa.

1) Espansione dell’ecosistema AI e cloud in Europa:

• Microsoft aumenterà la capacità dei suoi datacenter europei del 40% nei prossimi due anni, espandendo le operazioni in 16 paesi europei. Uniti alle recenti costruzioni, i piani che Microsoft annuncia oggi porteranno a raddoppiare la capacità dei propri data center europei tra il 2023 e il 2027. Questo si tradurrà in operazioni relative al cloud in oltre 200 data center diffusi in tutto il continente europeo. Questa espansione svolgerà un ruolo importante nel promuovere la crescita economica e la competitività dell’Europa.

• I data center Microsoft su cloud pubblico sono la base per l’ecosistema cloud diversificato che ci impegniamo a supportare in tutta Europa. Ciò include Microsoft Cloud for Sovereignty, un pacchetto di tecnologie e configurazioni per aiutare gli enti pubblici e altri clienti a eseguire Azure nei data center del cloud pubblico con un maggiore controllo sulla posizione dei dati, sulla crittografia e sull’accesso amministrativo dei dati.

• Microsoft collaborerà con fornitori di cloud europei per offrire applicazioni e servizi Microsoft sulle loro infrastrutture locali. Questa partnership offre ai tali fornitori europei l’opportunità di eseguire le applicazioni Microsoft a condizioni più favorevoli di quelle che Microsoft mette a disposizione di Amazon e Google. Inoltre, l’azienda sta sviluppando nuove tecnologie e soluzioni di licenza su misura per questi fornitori europei e per i mercati che servono

• Data la recente volatilità geopolitica, Microsoft riconosce che i governi europei probabilmente prenderanno in considerazione ulteriori opzioni. Alcuni di questi possono comportare finanziamenti pubblici per sostenere l’offerta nazionale europea. Microsoft riconosce l’importanza di un ecosistema tecnologico diversificato e si impegna a collaborare con tutto l’ecosistema tecnologico europeo.

• Rispetto delle leggi europee: Microsoft sta investendo decine di miliardi di dollari all’anno nell’espansione dei suoi data center in tutta Europa. Questi investimenti non sono temporanei e riguardano i propri data center, strutture permanenti e soggette a leggi, regolamenti e governi locali. Siamo consapevoli che le leggi europee si applicano alle nostre pratiche commerciali in Europa, proprio come le leggi locali si applicano alle pratiche locali negli Stati Uniti e leggi simili si applicano in altre parti del mondo. Ciò include, tra gli altri, il diritto europeo della concorrenza e la legge sui mercati digitali. Ci impegniamo non solo a costruire un’infrastruttura digitale per l’Europa, ma anche a rispettare il ruolo che le leggi in tutta Europa svolgono nella regolamentazione dei nostri prodotti e servizi.

2) Sostegno alla resilienza digitale dell’Europa anche in presenza di volatilità geopolitica

Con la creazione di un cloud europeo per l’Europa, Microsoft si impegna ad aiutare l’Europa a navigare nell’incerto contesto geopolitico e commerciale e a gestire meglio i rischi rafforzando la resilienza digitale del continente. Ci sforzeremo sempre di essere una voce della ragione che promuova opportunità reciproche e legami stabili attraverso l’Atlantico. Riteniamo infatti che, anche in mezzo alle attuali controversie commerciali e tariffarie, ci sia un forte consenso a Washington a sostegno del flusso sostenuto di servizi digitali dagli Stati Uniti all’Europa.

• Nell’improbabile eventualità che un governo in qualsiasi parte del mondo ordini a Microsoft di sospendere o cessare le operazioni cloud in Europa, Microsoft si impegna a contestare prontamente e vigorosamente tale misura utilizzando tutte le vie legali disponibili, incluso il perseguimento di un contenzioso in tribunale. Microsoft ha una comprovata esperienza nel perseguire contenziosi quando ciò è stato necessario per proteggere i diritti dei nostri clienti e di altre parti interessate. Ciò include quattro cause legali che abbiamo intentato contro il ramo esecutivo degli Stati Uniti durante il mandato del presidente Obama, anche per proteggere la privacy dei dati dei nostri clienti negli Stati Uniti e in Europa. Ha anche incluso, durante il primo mandato del presidente Trump, una decisione di successo davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti per sostenere i diritti dei dipendenti che sono immigrati. Quando necessario, siamo pronti ad andare in tribunale.

• Microsoft ha sede negli Stati Uniti, ma fornisce servizi cloud in Europa tramite entità aziendali con sede in Europa. Per consolidare ulteriormente il legame tra Microsoft e l’Europa, in futuro le nostre operazioni di data center europei e i relativi consigli di amministrazione saranno supervisionati da un consiglio di amministrazione europeo composto esclusivamente da cittadini europei e che opera secondo la legge europea.

• Microsoft includerà un nuovo impegno di resilienza digitale europea in tutti i contratti con i governi nazionali europei e con la Commissione Europea.

• Business continuity partner: Microsoft designerà e si affiderà a partner europei con disposizioni di emergenza per la continuità operativa nell’improbabile eventualità che sia obbligata da un tribunale a sospendere i servizi. Microsoft sta già abilitando i propri partner in Francia e Germania per i datacenter Bleu e Delos e raggiungerà accordi per i datacenter cloud pubblici in Europa. Conserverà copie di backup del codice in un repository sicuro in Svizzera e fornirà ai partner europei i diritti legali necessari per accedere e utilizzare questo codice, se necessario.

3) Continueremo a proteggere la privacy dei dati europei

Microsoft è da tempo in prima linea nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni tecnologiche per proteggere i dati dei clienti.

• Microsoft ha completato il progetto EU Data Boundary, che permette ai clienti europei di archiviare e processare i loro dati all’interno dell’UE e delle regioni EFTA

• Verranno offerte opzioni aggiuntive di sicurezza e crittografia per proteggere i dati dei clienti europei.

• Confidential Compute di Azure elimina la possibilità che terze parti – inclusa Microsoft – possano accedere ai dati dei clienti, assicurando che vengano processati in un ambiente sicuro controllato esclusivamente dal cliente.

• Microsoft consente ai clienti di creare un “lockbox” attorno ai loro dati attraverso Azure, Dynamics 365 e Microsoft 365, dando loro la possibilità di rivedere e approvare qualsiasi accesso da parte di Microsoft per operazioni di supporto tecnico o di servizio.

• I clienti possono proteggere i loro dati utilizzando chiavi di crittografia che controllano direttamente tramite Azure Key Vault e Microsoft Purview Customer Key.

• Microsoft Cloud for Sovereignty offre una gamma di strumenti per proteggere i dati, prevenire accessi non autorizzati e soddisfare i requisiti legali.

• Una solida esperienza legale. Oltre alle misure tecniche, Microsoft continuerà fermamente a proteggere i diritti dei clienti europei. Microsoft vantauna solida esperienza nel ricorso alle vie legali nei rari casi in cui è necessario proteggere i dati europei da accessi non autorizzati. Con il nostro impegno “Defending Your Data”, garantiamo di contestare qualsiasi richiesta governativa di dati di clienti pubblici o privati dell’UE, se abbiamo una base legale sulla quale farlo. Questo impegno è nei contratti con i clienti, e promettiamo risarcimenti in caso di violazione del diritto dell’UE.

4) Continueremo sempre a proteggere e difendere la cyber sicurezza Europea

• Con lo scoppio della guerra nel 2022, Microsoft ha immediatamente aiutato a evacuare i dati critici e i servizi tecnologici dell’Ucraina nei nostri data center in tutta Europa. Questa mossa ha garantito il proseguimento delle operazioni digitali dell’Ucraina al di fuori della portata degli attacchi. Questo evidenzia il ruolo che un’ampia rete di data center svolge nel supportare non solo la resilienza digitale ma anche quella più ampia, sia per un paese che per un continente. Dall’inizio della guerra, Microsoft ha fornito più di 500 milioni di dollari di tecnologia gratuita e assistenza finanziaria all’Ucraina e ha sostenuto il nostro sostanziale sostegno fino ad oggi.

• A più di tre anni dall’inizio della guerra in Ucraina, i governi e i paesi europei devono affrontare continui attacchi informatici da parte di Russia, Cina, Iran e Corea del Nord. Con l’aumento del numero e della sofisticazione di queste minacce, una forte protezione e coordinamento della sicurezza informatica sono più importanti che mai, così come la capacità di rispondere rapidamente alle richieste regionali. Ecco perché oggi annunciamo i seguenti passaggi in materia di sicurezza informatica, che saranno seguiti da ulteriori annunci nelle prossime settimane.

• Verrà nominato un nuovo Deputy CISO (Chief Information Security Officer) Igor Tsyganskiy per l’Europa nell’ambito del Microsoft Cybersecurity Governance Council. Il nuovo CISO si dedicherà alle responsabilità di sicurezza di Microsoft in Europa. L’anno scorso abbiamo creato questo consiglio, composto dal nostro Global CISO e dai Deputy Chief Information Security Officer (Deputy CISO) che rappresentano ciascuno dei nostri servizi tecnologici. Questo Consiglio supervisiona i rischi informatici, le difese e la conformità dell’azienda in tutte le regioni e i domini per l’Europa per garantire la conformità con le normative europee sulla cybersecurity. La nomina di un Deputy CISO per l’Europa riflette l’importanza e l’influenza globale delle normative UE sulla sicurezza informatica e l’impegno dell’azienda a soddisfare e superare tali aspettative per dare priorità alla sicurezza informatica in tutta la regione.

• Nuovi passi nel Cyber Resilience Act. Il CRA diventerà il nuovo standard per la sicurezza informatica, come il GDPR lo è per la privacy. Investiremo risorse aggiuntive per conformarci alla CRA, collaborando con la Commissione europea, partner industriali e clienti. Microsoft continuerà a impegnarsi su vari argomenti relativi alla sicurezza informatica, come la segnalazione di incidenti, la sicurezza fin dalla progettazione, le migliori pratiche e il miglioramento della sicurezza open source. Condivideremo le nostre innovazioni per aiutare gli operatori economici europei a conformarsi. Per mantenere la fiducia, incaricheremo un revisore indipendente di verificare i nostri impegni. Dedichiamo risorse per accelerare la nostra conformità alla CRA e garantire la convalida indipendente.

5) Contribuiremo a rafforzare la competitività economica dell’Europa, anche per quanto riguarda l’open source

Riconosciamo l’importanza di garantire l’accesso aperto alla nostra piattaforma e infrastruttura AI e cloud in tutta Europa, anche per lo sviluppo open source. Questo è il motivo per cui l’anno scorso abbiamo annunciato una serie di principi di accesso all’IA e introdurremo nuovi miglioramenti a questi impegni nei prossimi mesi.

• Microsoft promuoverà l’accesso aperto alla sua piattaforma AI e cloud, supportando sia modelli open source che proprietari. Microsoft ospita più di 1.800 modelli di intelligenza artificiale. La maggior parte di questi modelli sono modelli open source, come quelli degli sviluppatori di intelligenza artificiale Mistral e Hugging Face, con sede in Europa. E sono tutti disponibili tramite API pubbliche per facilitare l’interoperabilità.

• Microsoft consente ai clienti di esportare e trasferire i propri dati. L’anno scorso Microsoft ha eliminato le tariffe per il trasferimento dei dati quando i clienti scelgono di passare a un altro provider cloud.

• Una base per la competitività europea: nell’ultimo anno, Microsoft ha visto startup europee, aziende consolidate e altre organizzazioni sfruttare l’accesso aperto ai modelli e agli strumenti che l’azienda mette a disposizione per innovare, crescere e competere nella nuova economia dell’intelligenza artificiale. Ciò include startup tecnologiche come Factorial in Spagna per creare un’automazione basata sull’intelligenza artificiale per i professionisti delle risorse umane, iGenius in Italia per sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale per settori regolamentati e Visma in Norvegia per fornire soluzioni di intelligenza artificiale per le aziende di contabilità, buste paga, fatturazione e altro ancora. E comprende l’Istituto Curie in Francia per la ricerca di nuove terapie per il cancro, UBS in Svizzera per creare il futuro del settore bancario e Heineken nei Paesi Bassi per aumentare la produttività dei dipendenti.

L’intelligenza artificiale offre quello che potrebbe diventare lo strumento più potente per le persone nella storia dell’umanità. E come tutti gli strumenti, ci saranno alcuni che cercheranno di trasformarlo in un’arma. Microsoft, più che mai, supporterà l’Europa a sfruttare il potenziale di questa nuova tecnologia per rafforzare la sua competitività, anche attraverso la collaborazione con altre aziende, piccole e grandi, con il suo sostegno a governi, organizzazioni non profit e sviluppatori open source in tutto il continente europeo e con il dialogo sempre aperto con i leader europei, rispettando i valori europei e aderendo alle normative.

In occasione del 50° compleanno di Microsoft all’inizio di questo mese, ci siamo resi conto che la nostra lunga presenza in Europa è stata il fulcro del nostro successo. Il sostegno di Microsoft all’Europa è sempre stato – e sempre sarà – incrollabile.

A cura di Microsoft