Netskrt e MIX rafforzano l’infrastruttura di streaming in Italia

Netskrt, la prima Content Delivery Network (CDN) globale con visibilità sull’ultimo miglio, e MIX, il più grande Internet Exchange (IX) d’Italia, annunciano oggi una partnership strategica. La collaborazione garantirà agli ISP italiani la possibilità di offrire esperienze di streaming di alta qualità, senza buffering né interruzioni, anche durante le partite di calcio più seguite e altri eventi live.

L’Italia è uno dei mercati calcistici più appassionati al mondo. Durante le partite più importanti, la richiesta di streaming può aumentare da 10 a 15 volte rispetto ai livelli normali. Questi picchi di traffico sovraccaricano spesso le infrastrutture degli ISP, peggiorando l’esperienza degli utenti.

La CDN di Netskrt è stata progettata appositamente per risolvere questo problema, consentendo una migliore qualità dell’esperienza per gli utenti finali e un utilizzo più efficiente della rete, a beneficio sia degli ISP sia degli Internet Exchange Point.

“Siamo impegnati a garantire alle reti dei nostri membri la migliore esperienza possibile per l’utente finale”, ha dichiarato Mauro Roberto Magrassi, CTO di MIX. “La partnership con Netskrt ci consente di distribuire contenuti di alta qualità a tutti gli utenti, portandoli ancora più vicino all’edge della rete. Sappiamo che sia i fornitori di contenuti sia i nostri clienti apprezzeranno i miglioramenti della QoE e siamo fiduciosi che la nostra collaborazione durerà a lungo e sarà proficua”.

“MIX è conosciuta e apprezzata dagli ISP di tutta Italia”, ha dichiarato Lars Cavi, co-fondatore di Netskrt. “Grazie all’innovativo modello di deployment che stiamo implementando, gli ISP possono trarre vantaggio dall’interconnessione a MIX e distribuire le cache Netskrt all’interno delle proprie reti quando la domanda lo richiede. Fin dall’inizio, MIX si è dimostrata flessibile, tecnicamente solida e allineata alla nostra visione. Insieme abbiamo individuato rapidamente i punti di deployment ottimali e stiamo già riscontrando risultati eccellenti”.

Sebbene Milano rimanga il principale hub di traffico in Italia, MIX offre una presenza distribuita su tutto il territorio nazionale, inclusi IXP regionali più piccoli in cui le CDN tradizionali raramente sono presenti. Netskrt è ora l’unica CDN attiva in molte di queste località, offrendo:

Minore latenza e riduzione del traffico di backhaul

Migliore qualità dello streaming locale

Nuovi vantaggi prestazionali per i membri di MIX

Maggior attrazione di traffico attraverso l’infrastruttura di interscambio MIX

“La partnership strategica tra Netskrt e MIX porta benefici ai tifosi di calcio in ogni angolo d’Italia, non solo nelle aree vicine ai grandi hub,” ha aggiunto Cavi. “Siamo entusiasti di offrire un’esperienza di qualità superiore che soddisferà i clienti di MIX in tutto il Paese”.