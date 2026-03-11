NIS2: Nebula Secure Tech chiude con successo l’audit di un cliente grazie a ULTIMATE SECUREBOX

Un’infrastruttura complessa, più VLAN e sottoreti, un obbligo normativo stringente e tempi serrati. È questo il contesto in cui Nebula Secure Tech ha scelto di integrare la soluzione ULTIMATE SECUREBOX nel proprio portafoglio.

ULTIMATE SECUREBOX è la soluzione di cybersecurity “all-in-one” di Infosecbox che combina tecnologia, servizi gestiti e competenze specialistiche in un unico ecosistema. Prevede l’installazione di un dispositivo presso il cliente, integrato con un servizio di monitoraggio attivo H24 tramite il Security Operation Center del partner CyberSec Services e una dashboard centralizzata per avere piena visibilità sullo stato della sicurezza.

Dall’esigenza normativa all’opportunità strategica

L’adozione della piattaforma è nata nell’aprile del 2025, un momento cruciale: Nebula Secure Tech stava selezionando strumenti per rafforzare il proprio stack tecnologico – RMM, antivirus, sistemi di backup e virtualizzazione – quando si presenta l’urgenza di supportare un cliente negli adempimenti legati alla Direttiva NIS2.

L’incontro con la soluzione ULTIMATE SECUREBOX avviene proprio in questa fase. La combinazione tra semplicità operativa, completezza funzionale e qualità del supporto umano convince subito il team tecnico. “Per noi la semplicità significa non perdere ore a cercare una funzione o a studiare comandi che utilizzerai una volta l’anno – afferma Riccardo Ferraresi, direttore tecnico di Nebula Secure Tech – Siamo tre tecnici: abbiamo bisogno di strumenti intuitivi, veloci e realmente operativi”.

Audit chiuso, sicurezza completa

Nel caso specifico dell’azienda soggetta a NIS2, Nebula aveva già realizzato buona parte del lavoro infrastrutturale. L’integrazione di ULTIMATE SECUREBOX ha consentito di “chiudere il cerchio”, dando coerenza e tracciabilità all’intero impianto di sicurezza.

Durante l’audit, la società incaricata delle verifiche ha riconosciuto la solidità dell’approccio:

Vulnerability Assessment interno ed esterno

Monitoraggio H24

Honeypot

Percorsi di awareness per i dipendenti

Reportistica completa

“E’ raro trovare sul mercato realtà con una copertura così organica e strutturata. Di fatto, al cliente è rimasta da gestire unicamente la parte burocratica dell’adempimento”, prosegue Ferraresi.

Il risultato: audit NIS2 superato con successo e una valutazione molto positiva da parte della società terza incaricata delle verifiche.

Zero agent, meno complessità

Uno degli elementi distintivi più apprezzati dal team di Nebula Secure Tech è l’assenza di agent da installare sui PC per il Vulnerability Assessment interno. Un aspetto tutt’altro che secondario, soprattutto per chi, come Nebula Secure Tech, aveva già sperimentato soluzioni basate su agent distribuiti sui singoli dispositivi.

“Eliminare gli agent significa ridurre complessità, rischi di malfunzionamento e potenziali nuove vulnerabilità. Installare meno software sui PC dei clienti è sempre una scelta di sicurezza”, aggiunge Ferraresi.

Nel confronto con soluzioni entreprise di fascia alta, la soluzione ULTIMATE SECUREBOX è stata giudicata equivalente e più comoda a livello di utilizzo, a fronte di un investimento significativamente più sostenibile.

Sicurezza e valore commerciale

L’adozione di ULTIMATE SECUREBOX non ha portato vantaggi solo sul piano tecnico, ma anche su quello commerciale.

In un caso, la presenza della copertura assicurativa cyber-risk SecureBox Protection (omaggiata per un anno da Infosecbox, senza rinnovo automatico, a tutte le aziende ammissibili) ha rappresentato un elemento decisivo in una gara con un competitor di dimensioni maggiori.

“La percezione per il cliente è chiara: la soluzione è seria e l’assicurazione aumenta la credibilità dell’intera proposta”, continua Ferraresi.

Particolarmente apprezzata anche la componente di formazione e awareness, soprattutto da aziende che hanno già subito attacchi, o che sono giustamente preoccupate dalle minacce provenienti dal Phishing e dai Malware (come ransomware e infostealer).

Un volano per la consulenza evolutiva

Oltre alla compliance, la piattaforma si sta rivelando un acceleratore di valore. In particolare, il Vulnerability Assessment interno sta spingendo i clienti ad aggiornare software obsoleti e a migliorare il proprio livello di sicurezza complessivo. La sicurezza diventa così leva consulenziale e non solo risposta a un obbligo normativo.

“ULTIMATE SECUREBOX nasce con un obiettivo preciso: offrire alle imprese una soluzione realmente completa, capace di coprire vulnerabilità interne ed esterne, monitoraggio continuo, awareness e protezione assicurativa in un unico ecosistema integrato. Tuttavia, siamo convinti che la tecnologia, da sola, non sia sufficiente. La vera differenza la fa il rapporto di fiducia che costruiamo con i nostri partner. Per questo Infosecbox non si limita a fornire una piattaforma, ma affianca costantemente MSP e system integrator con supporto tecnico diretto, formazione e confronto continuo”, interviene Matteo Goglio, marketing manager di Infosecbox.

Conclude Ferraresi: “per Nebula Secure Tech, la differenza resta comunque una: le persone. In un mondo che sembra completamente automatizzato, sapere che c’è davvero un supporto, presente e competente, fa la differenza. È questo che consolida il rapporto di fiducia con i clienti”.