Nutanix entra in AWS European Sovereign Cloud

AWS European Sovereign Cloud è stato lanciato con un ecosistema di soluzioni già validate per implementazioni allineate ai requisiti di sovranità, che spaziano dalla sicurezza alla gestione dei dati, fino all’osservabilità e a funzionalità specifiche di settore. Questo ecosistema continua a espandersi e la soluzione Nutanix Government Cloud Clusters ne farà parte.

Mentre le strategie “cloud-first” tradizionali faticano a rispondere ai nuovi vincoli normativi dell’Unione Europea, la combinazione tra la soluzione Nutanix Government Cloud Clusters e l’infrastruttura AWS European Sovereign Cloud offre una via d’uscita concreta. AWS European Sovereign Cloud garantisce infatti un ambiente interamente ospitato nella UE, con separazione operativa e controlli rigorosi sulla sovranità. L’arrivo dei cluster Nutanix su questa piattaforma permette alle aziende del settore pubblico e ai comparti regolamentati di abbattere il debito tecnico e accelerare l’innovazione, mantenendo il pieno controllo sulle informazioni sensibili in conformità con i requisiti europei in continua evoluzione.

L’intenzione di Nutanix di rendere disponibile la soluzione Nutanix GC2 su AWS European Sovereign Cloud offre alle organizzazioni europee un percorso concreto per eseguire i propri ambienti Nutanix in un cloud AWS allineato ai requisiti di sovranità, mantenendo al contempo lo stesso modello operativo uniforme su cui fanno affidamento oggi.

Inoltre, nei casi in cui la disponibilità dell’hardware rappresenti un ostacolo critico, la soluzione Nutanix GC2 mitiga il problema dei lunghi tempi di attesa, fornendo capacità immediata su piattaforme cloud pubbliche. Ciò accelera la migrazione garantendo continuità operativa e libertà di modernizzazione. Una volta ripristinata la normale disponibilità dell’hardware, è possibile riportare agevolmente i carichi di lavoro on premise, trasferendo la licenza Nutanix nella nuova sede.

Nutanix GC2: Government Cloud Clusters in un ambiente sovrano

La tecnologia eseguita all’interno di AWS European Sovereign Cloud è la soluzione Nutanix Government Cloud Clusters: il modello di deployment di Nutanix concepito per ambienti altamente regolamentati che richiedono controlli più rigidi, confini operativi più ristretti e un isolamento verificabile.

L’aspetto fondamentale è che ogni elemento viene eseguito all’interno del Virtual Private Cloud AWS del cliente. Il cluster Nutanix — inclusi i piani di elaborazione (compute), archiviazione (storage) e gestione (management plane) — è interamente contenuto entro il perimetro del Virtual Private Cloud dell’utente. Non si tratta di un dettaglio tecnico minore: significa che non vi sono preoccupazioni legate alla multi-tenancy condivisa, né percorsi di accesso esterni che sfuggano al controllo del cliente. Il risultato è un perimetro chiaro e verificabile ai fini della conformità normativa.

Per i team che gestiscono la documentazione di conformità, i percorsi di audit o gli obblighi contrattuali relativi alla localizzazione e all’accesso ai dati, questa architettura offre un punto di riferimento concreto: il carico di lavoro si trova del Virtual Private Cloud dell’azienda, all’interno dell’European Sovereign Cloud, sul territorio dell’Unione Europea.

Coerenza operativa

C’è un aspetto che viene spesso trascurato nei dibattiti sulla sovranità digitale: soddisfare i requisiti normativi è necessario ma non sufficiente. Se il percorso verso la conformità obbliga a ricostruire da zero il proprio modello operativo — introducendo nuovi strumenti, nuovi manuali operativi, la riqualificazione del personale e la riprogettazione del framework di governance — allora non si sarà risolto un problema, ma se ne saranno semplicemente creati altri tre.

Nutanix GC2 evita tutto questo estendendo Nutanix Cloud Platform all’infrastruttura AWS anziché sostituirla. Vengono mantenuti lo stesso piano di gestione Prism, le medesime operazioni sul ciclo di vita, gli stessi workflow di backup e recovery, le policy di sicurezza e i controlli di governance già in uso. In questo modo, non viene introdotto uno stack cloud parallelo che richiederebbe competenze e processi di gestione separati.

In concreto, ciò consente di migrare o estendere i carichi di lavoro nell’European Sovereign Cloud senza dover affrontare una trasformazione operativa totale. Soluzioni di disaster recovery, end-user computing, gestione dei picchi di capacità dei data center o modernizzazione delle applicazioni diventano percorribili senza costringere i team infrastrutturali a ricominciare da capo su una nuova piattaforma.

Questo approccio permette inoltre di procedere secondo i propri ritmi. Nutanix Government Cloud Clusters non richiede una migrazione radicale né l’immediata riprogettazione dell’intera architettura. Il trasferimento dei carichi di lavoro verso l’AWS European Sovereign Cloud può avvenire nel momento più opportuno — che sia dettato da scadenze normative, piani di dismissione dei data center, requisiti di performance o nuovi modelli di costo — con una struttura progettata per contribuire a evitare il vendor lock-in.

A chi è rivolta la soluzione

Il target principale è rappresentato dai settori regolamentati: il comparto bancario e i servizi finanziari soggetti alle direttive EBA e DORA, le aziende sanitarie che gestiscono i dati dei pazienti secondo le normative nazionali di settore e le agenzie governative o del settore pubblico vincolate ai requisiti di sovranità dell’UE e dei singoli Stati membri. Per queste realtà, l’European Sovereign Cloud risolve un limite strutturale che finora ha precluso l’adozione del cloud pubblico per determinati carichi di lavoro.

Tuttavia, il valore della soluzione si estende oltre i settori più rigidamente regolamentati. L’European Sovereign Cloud risulta strategico per qualsiasi impresa che si trovi a monitorare l’evoluzione del panorama normativo, a gestire obblighi relativi ai dati transfrontalieri o che, più semplicemente, necessiti di garanzie superiori sulla localizzazione dei carichi di lavoro e sulle autorizzazioni di accesso. La combinazione tra l’infrastruttura AWS, i controlli allineati ai requisiti di sovranità e il modello operativo uniforme di Nutanix rappresenta un’opzione concreta per tutte quelle organizzazioni che, per ragioni di conformità, sono rimaste finora ai margini dell’adozione del cloud.