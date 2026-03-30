OHM acquisito da Mediterra DataCenters, MIX conferma il supporto allo sviluppo dell’hub di Palermo

La recente acquisizione di OHM – Open Hub Med da parte di Mediterra segna l’inizio di una nuova fase di sviluppo per l’hub di Palermo. L’obiettivo è rafforzarne il ruolo come punto strategico per l’interconnessione digitale nel Mediterraneo. MIX, principale Internet Exchange italiano e socio fondatore di OHM, conferma il proprio impegno a supportare l’evoluzione dell’infrastruttura e collaborerà con Mediterra nella crescita del progetto.

MIX e Mediterra condividono una visione comune: avvicinare i contenuti agli utenti, siano essi consumer o business. Per farlo, puntano a distribuire l’infrastruttura digitale anche al di fuori dei grandi hub europei, favorendo l’accesso ai servizi Cloud e AI da parte di utenti e aziende e contribuendo alla creazione di un ecosistema più equilibrato.

Mediterra DataCenters, la piattaforma di DataCenter Premium regionali per il Sud Europa, progetta, costruisce e gestisce Premium data center regionali nelle città digitalmente strategiche del bacino del Mediterraneo, partendo dall’Italia. L’azienda offre servizi di datacenter, colocation e connettività agli erogatori di servizi (xSP Cloud, Content, application, network, security service provider) e alle aziende che ne usufruiscono, connettendo questi attori attraverso servizi a elevato valore aggiunto all’interno di un ecosistema digitale composto dalla rete dei suoi datacenter e dalla sua piattaforma.

L’acquisizione apre ora una nuova fase per lo sviluppo di OHM. Palermo sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nelle rotte globali del traffico dati, grazie alla presenza di numerosi approdi di cavi sottomarini e alla crescente domanda di interconnessione tra Europa, Africa, Medio Oriente e Asia.

La collaborazione tra MIX e Mediterra si inserisce inoltre in un rapporto già consolidato: dal 2023, infatti, l’IX edge MIX Roma è presente nel data center Mediterra al Tecnopolo Tiburtino, dove contribuisce allo sviluppo di servizi di interconnessione per operatori e provider di contenuti.

“Abbiamo sviluppato il progetto OHM fin dalla sua nascita insieme agli altri partner e continuiamo a considerarlo un’infrastruttura centrale per l’interconnessione nel Mediterraneo con grandi prospettive per la crescita sia locale che dell’intero bacino” , commenta Mauro Magrassi, CTO di MIX. “L’ingresso di Mediterra rappresenta un passaggio significativo per la crescita dell’hub di Carini e MIX continuerà a contribuire con passione e determinazione allo sviluppo dell’ecosistema”.

“L’acquisizione di Open Hub Med rappresenta un punto fondamentale della nostra strategia di sviluppo in Italia e nel Sud Europa – commenta Emmanuel Becker, CEO di Mediterra DataCenters (nella foto a sinistra). – La Sicilia sta emergendo come il nuovo baricentro digitale del Mediterraneo: un ponte naturale verso i mercati emergenti e il punto di approdo delle principali dorsali sottomarine provenienti da Africa, Medio Oriente e Asia. Il rinnovato supporto del MIX è un’ulteriore conferma che ci stiamo muovendo nella direzione della creazione di un ecosistema più ricco, resiliente e competitivo”.

Sotto la guida di Mediterra, OHM entra ora in una nuova fase di sviluppo, con l’obiettivo di rafforzare la sua funzione come piattaforma di interconnessione nel Mediterraneo, promuovendo l’integrazione di operatori, infrastrutture e piattaforme digitali globali e sostenendo lo sviluppo dei servizi digitali nel Sud Italia e nei mercati limitrofi.