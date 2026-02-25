Procurement: nell’era dell’IA agentica ne va ridefinita la funzione

L’IA agentica sta cambiando ciò che la funzione procurement può realizzare, spostando l’attenzione degli acquisti dai compiti transazionali a un motore strategico di crescita, sostenibilità e resilienza.

Gli acquisti stanno entrando in una nuova era, definita non solo dal contenimento dei costi, ma dalla loro capacità di plasmare risultati aziendali più ampi: resilienza, sostenibilità, velocità di accesso al mercato e innovazione. Tuttavia, oggi i team di procurement faticano a tenere il passo. Ciò non è dovuto a fattori tecnologici, ma di leadership.

In questo contesto, la rilevanza strategica del procurement dipende dalla capacità della funzione di evolvere i propri processi. E l’IA, in particolare la nuova classe emergente dell’IA agentica, offre un percorso non solo per migliorare i processi, ma per reimmaginarli completamente. In questo senso, l’IA non è più opzionale. È il motore che alimenta la prossima frontiera di risparmi, resilienza e innovazione.

Il potenziale innovativo dell’AI rappresenta un fattore di cambiamento. Stiamo ora assistendo al passaggio dall’IA analitica all’IA agentica: gli agenti di IA emulano il giudizio umano, svolgono compiti in più fasi e migliorano continuamente attraverso cicli di apprendimento; piuttosto che creare dashboard o report statici, assimilano dataset complessi, ragionano sui compromessi e generano autonomamente opzioni e raccomandazioni.

Sebbene si tratti di una visione ambiziosa, l’impatto è reale ed è già in atto. Le aziende leader che hanno abbracciato l’IA negli acquisti stanno già registrando risultati fuori scala.

Un’azienda tech ha impiegato un insieme collegato di agenti di IA per ricostruire la propria strategia di sourcing dei servizi esterni. Un agente, ad esempio, ha integrato dati di spesa e di mercato per generare insight in tempo reale su trend di prezzo e opportunità di risparmio. Un altro ha simulato l’evoluzione della domanda in vari scenari di mercato, consentendo all’azienda di coprirsi dalla volatilità. L’approccio ha aiutato l’azienda a identificare opportunità di risparmio dal 12 al 20 per cento nelle operazioni dei contact center e dal 20 al 29 per cento nella spesa per outsourcing dei processi aziendali (BPO) e servizi finanziari.

Un operatore telco utilizza agenti di IA per supportare le negoziazioni sui prezzi nella sua spesa “long tail” per prodotti software specializzati. I suoi agenti aiutano i team di negoziazione preparando una base fattuale completa pre-negoziazione, formulando suggerimenti in tempo reale durante le trattative, valutando i compromessi tra costo, livelli di servizio e rischio, e generando automaticamente controproposte alle offerte dei fornitori. In pratica, il sistema di IA ha ridotto fino al 90 per cento il tempo che i team dedicavano ad analisi ed email. Le negoziazioni guidate dall’IA hanno portato a risparmi dal 10 al 15 per cento tra i fornitori.

utilizza agenti di IA per supportare le negoziazioni sui prezzi nella sua spesa “long tail” per prodotti software specializzati. I suoi agenti aiutano i team di negoziazione preparando una base fattuale completa pre-negoziazione, formulando suggerimenti in tempo reale durante le trattative, valutando i compromessi tra costo, livelli di servizio e rischio, e generando automaticamente controproposte alle offerte dei fornitori. In pratica, il sistema di IA ha ridotto fino al 90 per cento il tempo che i team dedicavano ad analisi ed email. Le negoziazioni guidate dall’IA hanno portato a risparmi dal 10 al 15 per cento tra i fornitori. Un OEM del settore aeronautico utilizza agenti per automatizzare l’esecuzione degli ordini e i livelli di inventario sulla base dei dati di pianificazione della produzione. L’approccio ha aiutato l’azienda a ridurre del 30 per cento l’inventario attivo, aumentando l’EBIT di circa 700 milioni di dollari.

Colpisce la rapidità con cui questi risultati possono essere ottenuti. Con la giusta base — tipicamente alcuni dataset chiave e casi d’uso definiti — le organizzazioni possono passare dal prototipo al pilota in poche settimane, e dal pilota alla scala in meno di un anno.

Per i dirigenti, questo cambiamento rappresenta sia un’opportunità sia una sfida. L’opportunità sta nel rendere il procurement una leva strategica, non solo per i costi, ma per la crescita, la resilienza e i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). L’IA può consentire decisioni di design-to-value più intelligenti, reti di fornitori più agili e una migliore allocazione del capitale.

Ma cogliere questo valore richiede leadership. In particolare, i dirigenti dovrebbero considerare 4 direttrici:

Ripensare i ruoli organizzativi.

Investire nella preparazione dei dati.

Integrare il cambiamento, non solo gli strumenti.

Elevare l’agenda del procurement.

L’IA nel procurement non è una funzionalità: è una nuova base. Ancorare le decisioni al ROI del procurement, ovvero al valore totale creato. Il ricablaggio del procurement tramite l’IA ridefinisce ciò che è possibile nella gestione dei costi, nella collaborazione con i fornitori e nell’agilità aziendale. Il percorso è una ricetta, non un pilota: costruire la spina dorsale dei dati; attivare agenti “no-regret” nel sourcing, nella negoziazione e nella conservazione del valore; e ricablare ruoli e processi per modalità di lavoro umane e agentiche. Questo è lavoro di leadership: mettere in discussione i sistemi legacy, fissare paletti chiari e investire in capacità che si rafforzano nel tempo. Per i chief procurement officer (CPO) e i loro pari del C-level, questa è un’opportunità unica per elevare il procurement da funzione di supporto a fonte di vantaggio strategico.