Rubrik si integra con Microsoft 365 Backup

Rubrik, la Zero Trust Data Security Company, presenta una nuova integrazione con Microsoft 365 Backup. Progettata per i clienti comuni di Rubrik e Microsoft 365, questa nuova soluzione mira ad aiutare le organizzazioni a rafforzare la loro resilienza informatica di fronte ai crescenti attacchi informatici. Come partner privilegiato di Microsoft, l’integrazione di Rubrik con Microsoft 365 Backup aiuta a salvaguardare i clienti fornendo ripristini più rapidi da Microsoft 365, e di Azure Active Directory (Azure AD), oltre a una gestione completa e centralizzata dei dati di Microsoft 365 e di altri carichi di lavoro SaaS e cloud ibrido.

Secondo la ricerca State of Data Security di Rubrik Zero Labs, nel 2022 il 61% dei cyberattacchi ha colpito applicazioni SaaS, rendendole di fatto l’ambiente preferito per questo tipo di attacchi, segnalando la necessità cruciale di una soluzione in grado di ridurre i tempi di ripristino per mantenere le organizzazioni in funzione.

“Il nuovo indicatore del successo della sicurezza informatica è la rapidità con cui le aziende possono riprendersi dagli attacchi e impedire che le minacce blocchino le loro attività”, ha dichiarato Bipul Sinha, CEO e co-founder di Rubrik. “Con una quantità sempre maggiore di dati preziosi dei clienti che risiedono nell’ambiente Microsoft 365, questo non può rappresentare un punto cieco del loro approccio alla cybersecurity. L’annuncio di oggi è un ulteriore passaggio fondamentale nella nostra collaborazione di lunga data con Microsoft, caratterizzata dal continuo sforzo di fornire le migliori soluzioni di cybersecurity ai nostri clienti”.

Microsoft 365 Backup è un’offerta a pagamento che fornisce moderne funzionalità di backup e ripristino per Exchange Online, SharePoint e OneDrive for Business. La nuova integrazione di Rubrik con Microsoft 365 Backup utilizzerà le nuove API di backup di Microsoft per migliorare le prestazioni e la scalabilità del ripristino di Microsoft 365, mantenere la resilienza dei dati e offrire una protezione dei dati più completa grazie alla gestione centralizzata dei dati in Rubrik Security Cloud.

L’integrazione di Rubrik con Microsoft 365 Backup consente alle aziende di:

· Ripristinare rapidamente i dati in blocco: Aiuta a garantire la continuità aziendale con ripristini bulk e il recupero rapido massivo dei dati di Microsoft 365 utilizzando le nuove API di backup di Microsoft per massimizzare le prestazioni.

· Massimizzare la recuperabilità: Esegue il backup di utenti e gruppi di Azure AD ricreando automaticamente oggetti AD e recuperando i dati con ruoli e autorizzazioni intatti, e implementate una protezione più olistica su Microsoft 365 Exchange, SharePoint, OneDrive e Teams.

· Centralizzare la gestione: Automatizza la protezione di Microsoft 365 e di altri ambienti SaaS, ibridi e multi-cloud in un’unica piattaforma.

“Siamo entusiasti di collaborare con Rubrik e non vediamo l’ora di scoprire la velocità e la scalabilità uniche delle esperienze di backup e ripristino che possono offrire ai clienti con la nostra nuova soluzione Microsoft 365 Backup”, ha dichiarato Jeff Teper, President, Collaboration Apps and Platforms, Microsoft.

La nuova integrazione con Microsoft 365 Backup si aggiunge alla soluzione esistente Microsoft 365 Data Protection gestita da Rubrik, incentrata sulle opzioni di sicurezza e conformità per il backup e il ripristino gestito da Rubrik.

L’annuncio di oggi estende ulteriormente il rapporto consolidato tra Rubrik e Microsoft e fa seguito alla collaborazione, comunicata lo scorso mese, sull’integrazione di Rubrik Security Cloud con Microsoft Sentinel e Azure OpenAI Service per accelerare ripristino e remediation. Rubrik è anche recentemente diventata membro del Microsoft Content AI Partner Program dopo essere entrata a far parte della Microsoft Intelligent Security Association (MISA) e aver presentato l’anno scorso un’integrazione con Microsoft Sentinel. Inoltre, Rubrik è stata nominata Microsoft Partner dell’anno 2023 negli Stati Uniti e nel Regno Unito in occasione della conferenza annuale dei partner Microsoft Inspire.

L’integrazione di Rubrik con Microsoft 365 Backup sarà disponibile nei prossimi mesi.