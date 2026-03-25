S2E e Scaleway siglano una partnership strategica per sostenere l’adozione di soluzioni AI-native e cloud sovrano in Italia

S2E, società italiana di consulenza tecnologica, annuncia una partnership strategica con Scaleway, cloud provider europeo del gruppo Iliad, finalizzata a supportare lo sviluppo e la diffusione di soluzioni AI-native e infrastrutture cloud sovrane sul mercato italiano.

L’intesa rafforza il ruolo di S2E come partner tecnologico nella progettazione e nell’implementazione di architetture cloud sicure, scalabili e conformi ai requisiti di data sovereignty e alle normative europee in materia di protezione dei dati. La collaborazione si rivolge in particolare alle organizzazioni che operano in settori ad alta regolamentazione, tra cui finance, banking, assicurazioni e pubblica amministrazione, dove affidabilità, compliance e controllo del dato rappresentano elementi centrali nei processi di trasformazione digitale.

Nel quadro della partnership, la linea di business DCO (Data Center Operations) di S2E amplia la propria offerta integrando i servizi cloud di nuova generazione di Scaleway in un modello di accompagnamento end-to-end. L’obiettivo è supportare le imprese italiane lungo tutte le principali fasi del cloud journey, dalla modernizzazione degli ambienti on-premises ai percorsi di migrazione verso il cloud, fino agli scenari cloud-to-cloud, con particolare attenzione a continuità operativa, sicurezza, governance e localizzazione del dato.

“La partnership con Scaleway rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita di S2E e nella nostra visione di un’innovazione tecnologica sempre più sicura, sostenibile e aderente alle esigenze di governance dei clienti”, dichiara Mario Cubello, Business Line Manager di S2E . “Mettiamo a disposizione delle organizzazioni italiane un modello che unisce competenze specialistiche, capacità di execution e una piattaforma cloud europea in grado di supportare progetti ad alto valore, anche nei nuovi ambiti applicativi legati all’intelligenza artificiale”.



La collaborazione nasce in un contesto in cui i temi della sovranità digitale, della resilienza infrastrutturale e dell’autonomia tecnologica stanno assumendo un rilievo crescente per imprese e istituzioni. In questo scenario, la combinazione tra le competenze consulenziali e progettuali di S2E e la piattaforma cloud europea di Scaleway punta a offrire al mercato italiano un’opzione concreta per abilitare innovazione, intelligenza artificiale e compliance in un perimetro tecnologico coerente con le priorità europee.

Il recente annuncio della nuova cloud region di Scaleway in Italia conferisce ulteriore rilevanza a questa collaborazione, che si inserisce in una traiettoria di rafforzamento dell’ecosistema digitale europeo. Per le due aziende, la partnership rappresenta un passo concreto verso la costruzione di infrastrutture digitali più affidabili, trasparenti e pienamente rispondenti alle esigenze del mercato nazionale.