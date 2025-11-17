Salotto 2025: record di presenze all’Allianz MiCo di Milano

Si è concluso Salotto 2025, diciannovesima edizione dell’appuntamento annuale di riferimento per il settore delle telecomunicazioni e dell’ecosistema Internet italiano, organizzato da MIX – Milan Internet Exchange, presso il centro congressi Allianz MiCo di Milano.

Le due giornate di Salotto 2025 hanno registrato un’affluenza record con 1.650 partecipanti, tra i quali 400 studenti delle scuole secondarie a indirizzo informatico coinvolti nel progetto MIX’COOL. Le oltre 500 aziende rappresentate, delle quali più di 60 sponsor, e la struttura dell’agenda confermano la vocazione del Salotto come piattaforma permanente di dialogo, scambio tecnico e sviluppo di opportunità per le imprese del comparto Internet in Italia.

Il riassunto di Salotto 2025

L’agenda ha proposto contenuti e speaker di rilievo. Di particolare interesse il keynote “Racing against exponential change – navigating the next digital wave” di Ruben Horbach, che ha analizzato gli impatti, anche sul piano sociale, dell’adozione dell’AI in un futuro sempre più vicino, ai panel sul Digital Networks Act con leader del settore TLC. Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano, ha parlato di competenze per i professionisti del comparto e delle iniziative dell’ateneo per stimolare la partecipazione femminile nelle STEM e l’ingresso dei giovani italiani nel mondo imprenditoriale.

Il panel “Shaping the Future of European IXPs” ha visto confrontarsi rappresentanti dei principali IXP europei, si è discusso inoltre di cambiamenti del mercato TLC nel Paese, di rapporti tra enti locali e imprese, di implementazione di Ipv6 in Italia, di evoluzioni della connettività sottomarina e dei Data Center del futuro. Sul tema Data Center, a Salotto 2025 è stata sottolineata l’importanza crescente dell’area milanese come hub per nuove strutture, stimolate da driver come sostenibilità e AI, a supporto della crescita tecnologica nazionale.

Dichiarazioni

“Il Salotto 2025 si è confermata una piattaforma unica per il confronto e lo scambio di idee nel settore Internet”, ha dichiarato Alessandro Talotta, Executive President & Chairman MIX. “Come evidenziano l’agenda e i profili dei partecipanti, l’evento integra formazione, networking e scambio di competenze, riunendo imprese e professionisti di tutta la filiera. Questa edizione ha dimostrato ancora una volta che il Salotto è un luogo pensato per facilitare il business, stimolare la collaborazione tra operatori e abilitare la crescita dell’intero ecosistema digitale nazionale. Un sentito ringraziamento va a relatori, sponsor, istituzioni e a tutti coloro che hanno reso possibile un’edizione così ricca di contenuti e opportunità di networking”.