Sangfor tra i Sample Vendor nel Gartner Hype Cycle 2025

Sangfor Technologies, azienda operante nel settore della cybersecurity e del cloud computing integrato e abilitato all’intelligenza artificiale, nel mese di agosto è stata riconosciuta come Sample Vendor nel Gartner Hype Cycle for Data Center Infrastructure Technologies 2025. L’azienda è stata citata nella categoria Hyperconvergence, a conferma della solidità della sua strategia: proporre un’infrastruttura integrata e software-defined in grado di rispondere in modo concreto alle principali sfide che le imprese si trovano ad affrontare in un mercato in continua evoluzione.

Gartner Hype Cycle: l’iperconvergenza raggiunge l’adozione mainstream

Il report di Gartner offre una visione sull’evoluzione delle nuove tecnologie e aiuta i leader IT di infrastruttura e operation (I&O) a modernizzare i propri data center rendendoli sicuri, resilienti e scalabili, ottimizzando al contempo i costi.

Il report sottolinea come l’iperconvergenza offra ai responsabili IT la possibilità di affrontare i nuovi requisiti di business in maniera modulare e graduale, risultando particolarmente vantaggiosa sia per le medie imprese che intendono adottarla come standard, sia per le sedi periferiche delle grandi organizzazioni. Inoltre, viene evidenziata una tendenza di mercato significativa: a seguito delle modifiche alle licenze VMware introdotte a gennaio 2024, si sta registrando una crescente attenzione verso la virtualizzazione di storage e rete nell’ambito dell’iperconvergenza, con molte aziende che prendono in considerazione fornitori alternativi. Questa dinamica, secondo l’analisi condotta da Sangfor, sta spingendo i leader I&O a livello globale a orientarsi verso soluzioni infrastrutturali più convenienti e capaci di garantire solidità e prospettive di lungo periodo.

Sangfor HCI: la soluzione per data center moderni e semplificati

L’Hyperconverged Infrastructure (HCI) di Sangfor è una componente chiave dell’ampio portafoglio di soluzioni cloud e datacenter. È progettata per integrare calcolo, storage, networking e sicurezza in un’unica piattaforma, semplificando la gestione, riducendo il Total Cost of Ownership (TCO) e fornendo una base scalabile per private cloud, Virtual Desktop Infrastructure (VDI) e applicazioni critiche.

Al cuore di Sangfor Cloud, Sangfor aSV è un hypervisor di nuova generazione che offre virtualizzazione sicura e ad alte prestazioni per le moderne infrastrutture IT. Supporta workload mission-critical con affidabilità enterprise e integrazione nativa con l’intero ecosistema full-stack di Sangfor. aSV massimizza anche il valore dello storage integrando storage esterni (iSCSI, FC, NFS) per utilizzo primario o di backup, abilitando HA e live migration. Funzionalità come il rilevamento dello stato sub-health e il supporto a dischi condivisi migliorano la stabilità, mentre i dischi VM possono estendersi su più sistemi per soddisfare esigenze di workload diversificate.

L’alternativa a VMware

Sangfor si sta affermando come punto di riferimento globale nel settore dell’iperconvergenza, posizionandosi come alternativa solida e convincente a VMware. Tra i principali vantaggi distintivi della sua offerta figurano la piena compatibilità con CLI e script PowerCLI di VMware, funzionalità integrate di disaster recovery e backup, il supporto nativo a workload di intelligenza artificiale e applicazioni containerizzate, oltre a uno scheduling NUMA ottimizzato per una gestione più efficiente delle risorse CPU. A questi si aggiungono una sicurezza avanzata grazie alla micro-segmentazione e al cloud security center, l’integrazione fluida con ecosistemi di terze parti come Veritas e Veeam e un’interfaccia di gestione unificata che semplifica le operazioni quotidiane.

I riconoscimenti

Sangfor è stata riconosciuta da Gartner® come Sample Vendor per le alternative a VMware nell’iperconvergenza e come Representative Vendor nella Gartner Market Guide for Full-Stack Hyperconverged Infrastructure Software 2025.

A consolidare ulteriormente questa posizione, Sangfor si è classificata 5° fornitore mondiale di Hyperconverged Infrastructure Systems per fatturato nel 2024, con una quota di mercato globale del 6,36%, diventando così una delle alternative a VMware più affidabili e in più rapida crescita a livello globale.

Una conferma della direzione strategica di Sangfor

“Sangfor considera il riconoscimento ricevuto quale conferma dell’impegno verso l’innovazione e la fornitura di un’infrastruttura semplificata, efficiente e potente. Crediamo che la tecnologia debba servire i clienti, non limitarli, e la strategia di Sangfor si basa su chiarezza, controllo e sicurezza. La nostra missione è guidare i clienti dalla conformità europea alla crescita nell’area APAC con soluzioni aperte, accessibili e pensate per il futuro”, ha affermato Keith Lee, Cloud Business Director di Sangfor International Market.