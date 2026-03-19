Scaleway (Gruppo iliad) lancia una nuova cloud region in Italia

Scaleway, la piattaforma europea di public cloud e intelligenza artificiale del Gruppo iliad, sbarca in Italia con una nuova cloud region a Milano e un presidio sul mercato locale. L’annuncio fa parte di una più ampia strategia di crescita europea, nell’ambito della quale Scaleway già gestisce tre cloud region (in Francia, Polonia e Paesi Bassi) interamente di proprietà europea, alle quali se ne aggiungeranno presto altre due in Svezia e Germania.

“In qualità di hyperscaler europeo, puntiamo a espandere la nostra presenza in tutta Europa, consolidando la nostra vicinanza ai mercati locali. L’avvio delle operazioni in Italia è un passo fondamentale in questa direzione”, ha dichiarato Damien Lucas, CEO di Scaleway. “L’Europa non può affidarsi interamente agli hyperscaler stranieri per alimentare la propria economia digitale. Le aziende europee devono avere accesso a piattaforme cloud hyperscale costruite in Europa, gestite in conformità con le normative UE e allineate alle priorità europee“.

L’ingresso nel mercato italiano

La cloud region di Milano comprenderà tre availability zone, l’architettura standard utilizzata da Scaleway per garantire alta disponibilità e ridondanza nativa per i carichi di lavoro mission-critical. La prima availability zone, realizzata in un data center a Settimo Milanese, è già operativa. Le altre due, situate in data center diversi, saranno completate nei prossimi mesi e avranno sede a Basiglio e a Milano.

In previsione del lancio della cloud region italiana, Scaleway ha recentemente aperto una filiale a Milano, per garantire una crescita a lungo termine e rafforzare le competenze tecniche e la funzione vendite a livello locale. Per quanto riguarda le partnership, Scaleway è impegnata nella definizione di collaborazioni con realtà regionali, e in generale nel consolidare la propria presenza in Italia.

Inoltre, l’azienda si doterà della certificazione ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) di livello 1 come fornitore di servizi cloud – requisito necessario per i progetti per la pubblica amministrazione.

L’offerta di Scaleway è pensata per le esigenze di organizzazioni di tutte le dimensioni, dalle startup alle grandi aziende, con vantaggi in termini di scalabilità e competitività rispetto agli hyperscaler attualmente presenti sul mercato. La nuova region avvicina la piattaforma cloud alle imprese locali, alle startup, ai partner commerciali e alle istituzioni, migliorando le prestazioni e la resilienza delle organizzazioni che sviluppano servizi cloud-native e basati sull’intelligenza artificiale.

Un hyperscaler europeo

Scaleway punta a diventare un hyperscaler europeo integrando una piattaforma su larga scala con una forte presenza negli ecosistemi regionali europei. L’azienda è attualmente uno dei leader nel mercato europeo dei servizi di public cloud. È una realtà pienamente europea, fondata e sviluppata in Europa e di proprietà europea. Opera sotto giurisdizione UE, il che la protegge da interferenze extra-UE e garantisce che i dati restino interamente in Europa.

Questo si traduce in una piattaforma che offre alle imprese e alle istituzioni pubbliche un ambiente cloud affidabile, progettato per supportare carichi di lavoro mission-critical in tutti i settori. Inoltre, Scaleway si basa su una struttura europea: il 100% dei team, incluse le funzioni di ricerca e sviluppo, ha sede in Europa, e il 90% dei fornitori di infrastrutture è costituito da vendor europei.

All’avanguardia nell’innovazione e nello sviluppo dell’IA

L’intelligenza artificiale sta alimentando la domanda di potenza di calcolo e piattaforme specializzate. Nell’ambito del programma di investimenti da 3 miliardi di euro nel cloud e nell’IA annunciato dal Gruppo iliad, Scaleway sta accelerando lo sviluppo della propria piattaforma europea di public cloud, integrando un ecosistema cloud completo con funzionalità avanzate per l’intelligenza artificiale.

Attraverso questa piattaforma cloud, l’azienda offre la più grande potenza di calcolo per l’IA di proprietà europea, consentendo alle organizzazioni di tutte le dimensioni di addestrare e implementare modelli di intelligenza artificiale su larga scala.

Oltre all’infrastruttura, Scaleway consente agli sviluppatori e alle aziende di accedere rapidamente ai principali modelli di IA tramite il servizio Model as a Service, che permette di utilizzarli direttamente senza dover gestire infrastruttura o configurazioni complesse. Inoltre, collabora strettamente con vari partner del settore, tra cui Mistral AI e Hugging Face, consentendo così alle organizzazioni di sperimentare e implementare i migliori modelli open-source e all’avanguardia non appena diventano disponibili.

Tecnologia aperta e indipendente

Oltre alle prestazioni e all’innovazione, la piattaforma cloud di Scaleway si distingue per il suo approccio aperto e il forte impegno a favore dell’indipendenza tecnologica.

A differenza di altre piattaforme cloud basate su ecosistemi proprietari, Scaleway progetta e gestisce il proprio stack tecnologico cloud utilizzando tecnologie open source e standard aperti. Questo approccio consente alle organizzazioni di sviluppare ed eseguire le proprie applicazioni senza rimanere vincolate a piattaforme chiuse o strumenti proprietari.

Mantenendo il controllo sulle proprie tecnologie di base, Scaleway garantisce trasparenza, interoperabilità e flessibilità a lungo termine. Le organizzazioni possono distribuire i carichi di lavoro utilizzando API aperte e tecnologie ampiamente adottate, facilitando così l’implementazione di strategie ibride e multi-cloud, pur mantenendo la piena portabilità delle proprie applicazioni.