SkyDefebder, la cupola di difesa aerea e missilistica progettata da Thales

Poiché le minacce aeree e missilistiche si stanno evolvendo più rapidamente che mai, dai droni ai missili ipersonici, gli attacchi diventano sempre più complessi e difficili da prevedere. Thales SkyDefender offre protezione completa contro ogni tipo di minaccia aerea, da pochi chilometri a diverse migliaia di chilometri:

· A corto raggio: per la protezione di forze, assets vitali e siti sensibili: ForceShield crea una vera bolla di protezione contro minacce a corto raggio, come i droni.

· A medio raggio: per la protezione a livello di teatro operativo: SAMP-T NG di eurosam1 con una capacità fino a 150 km di gittata, incluso il potente radar Ground Fire di Thales che offre una portata di 350 km di gittata e una copertura di 360°/90° per la difesa a medio raggio.

· A lungo raggio: per la protezione contro minacce a lungo raggio con capacità di allerta precoce: si tratta di una capacità unica che consente alle forze armate un tracciamento avanzato in grado di individuare bersagli difficili da rilevare come micaccia e i missili balistici, rafforzando la Space Domain Awareness. I radar Thales SMART-L MM e UHF possono rilevare potenziali minacce fino a 5.000 km, sono fattori chiave di differenziazione. Thales Alenia Space contribuisce con una soluzione di allerta precoce in orbita geostazionaria grazie a satelliti dotati di sensori a infrarossi in grado di rilevare un lancio missilistico e determinare con precisione la posizione, anche prima che entri nel raggio dei radar terrestri. Integrato con i radar UHF a lungo raggio basati a terra, offre una capacità unica di sorveglianza permanente, rilevamento anticipato e un monitoraggio delle traiettorie delle minacce a lungo raggio.

Tutti gli elementi sono gestiti tramite il sistema di comando e controllo (C2) SkyView di Thales, con SkyView Alliance che garantisce un’interoperabilità senza soluzione di continuità con le piattaforme multidominio NATO e alleate.

Costruito su un’architettura aperta e modulare, SkyDefender si integra facilmente con le difese esistenti e può essere ulteriormente sviluppato man mano che le minacce si evolvono. Lo sviluppo e la distribuzione del sistema sono aperti a partnership con altri attori industriali.

SkyDefender è completamente compatibile con una vasta gamma di sensori e sistemi d’arma, inclusi quelli di diversi produttori e piattaforme legacy esistenti.

“Con SkyDefender Thales è orgogliosa di contribuire alla sovranità delle nostre nazioni, con una cupola di difesa aerea e missilistica basata sulle tecnologie più avanzate, dalla protezione anti-drone alle capacità di allerta precoce. Con SkyDefender, Thales offre un sistema collaudato, facile da integrare e già disponibile, confermando la nostra posizione come partner di fiducia e di lungo periodo per le forze armate” commenta Hervé Dammann, Vicepresidente Esecutivo, Sistemi Terrestri e Aerei, Thales.