Snowflake Intelligence porta l’​Agentic AI ​​in azienda

Snowflake, l’AI Data Cloud company, ha annunciato la disponibilità generale di Snowflake Intelligence per la propria base clienti globale, che conta più di 12.000 organizzazioni. Snowflake Intelligence è un agente di enterprise intelligence che risponde a domande complesse in linguaggio naturale, rendendo gli insight accessibili a tutti i dipendenti. Con una singola domanda, questa soluzione può facilitare ricerche approfondite e suggerire soluzioni a problemi di business complessi che precedentemente richiedevano molto tempo, permettendo agli utenti di andare oltre il “cosa” per raggiungere il “perché” più strategico. Solo negli ultimi tre mesi, più di 1000 clienti Snowflake hanno già adottato Snowflake Intelligence per implementare oltre 15.000 agenti di AI nelle loro aziende[1], con numeri in constante crescita. Per supportare ulteriormente le imprese globali nella democratizzazione dell’accesso ai propri dati, Snowflake ha inoltre annunciato innovative funzionalità che consentono di implementare facilmente l’AI ad agenti su ampia scala, permettendo alle aziende di ottenere un ROI concreto dai loro investimenti.

“Da oltre dieci anni, Snowflake rappresenta un pilastro fondamentale nelle strategie dati delle imprese globali. La nostra prossima evoluzione consiste nel portare l’intelligenza artificiale a questi dati, consentendo a ogni cliente di sbloccare un potenziale di conoscenza unico”, afferma Christian Kleinerman, EVP of Product, Snowflake. “Snowflake Intelligence lo fa democratizzando il potere dell’AI affinché ogni dipendente possa prendere più rapidamente decisioni migliori, trasformando così radicalmente il modo in cui i nostri clienti innoveranno negli anni a venire.”

Snowflake Intelligence: tutta la conoscenza aziendale. Un’unica AI affidabile

Ottenere risposte a interrogativi di business cruciali come “Come stanno andando le vendite?” è sempre stato un processo lento e complesso, che richiedeva di attingere a dati dispersi tra diversi sistemi aziendali, fogli di calcolo, email e dashboard statiche. Snowflake Intelligence pone fine a questa situazione frustrante, reinventando il modo in cui le organizzazioni utilizzano i dati, li comprendono e agiscono su di essi. Invece di affidarsi ai team dati per la creazione di codice complesso, ora qualsiasi dipendente può comunicare in modo sicuro con tutti i dati della propria azienda in un’unica piattaforma. Questo approccio riduce le incertezze nel processo decisionale, promuovendo una nuova cultura in tutta l’azienda. La potenza combinata dell’esperienza umana e di Snowflake Intelligence sta trasformando radicalmente il modo in cui organizzazioni globali come Cisco, Fanatics, Toyota Motor Europe, TS Imagine, il team USA Bobsled/Skeleton e Wolfspeed operano all’interno delle loro strutture aziendali.

Snowflake Intelligence unifica tutte le fonti di dati aziendali, dalle tabelle strutturate e i documenti non strutturati fino ai dati provenienti da applicazioni di terze parti come Salesforce Data 360 tramite Zero Copy. A differenza di altre soluzioni puntuali presenti sul mercato, Snowflake Intelligence consente un’analisi più approfondita dei dati multimodali, fungendo da partner strategico per comprendere le sfumature e le relazioni esistenti tra i diversi dataset. Progettato per garantire affidabilità e scalabilità, è una soluzione enterprise-ready grazie al suo focus su fiducia, governance e sicurezza, che permette ai dipendenti di accedere ai dati e analizzarli in modo sicuro attraverso il linguaggio naturale, contribuendo nel contempo a garantire che le informazioni riservate rimangano tali. Alimentato da modelli AI leader del settore di fornitori come Anthropic, Snowflake Intelligence trasforma query complesse in insight conversazionali, democratizzando in definitiva l’accesso ai dati e all’AI in tutta l’azienda.

Le innovazioni sviluppate dall’AI Research Team di Snowflake rendono Snowflake Intelligence fino a tre volte più veloce nell’esecuzione di query text-to-SQL, fornendo risposte in tempo reale con la stessa affidabile precisione. Per incrementare affidabilità e accuratezza delle risposte, il team ha anche introdotto un nuovo metodo di valutazione denominato framework Agent GPA (Goal, Plan, Action) che rileva fino al 95% degli errori se testato su set di dati standard, raggiungendo livelli di rilevamento quasi paragonabili a quelli umani.

Snowflake offre scelta e flessibilità per implementare agenti dati personalizzati

Per implementare app e agenti AI su larga scala, le aziende necessitano della libertà di scelta e della flessibilità di poter creare soluzioni che generino effettivamente valore e impatto nei loro contesti operativi reali. Le nuove innovazioni AI di Snowflake forniscono gli elementi di base per aiutare le organizzazioni a raggiungere esattamente questo obiettivo:

Creare soluzioni personalizzate e multi-agente: Cortex Agents (in disponibilità generale) consente agli sviluppatori di creare agenti di dati in grado di pianificare attività, utilizzare strumenti e generare risposte attingendo a dati sia strutturati che non strutturati. Inoltre, il server gestito Snowflake Model Context Protocol (MCP) (in disponibilità generale) funge da collegamento sicuro e standardizzato verso agenti AI esterni come Anthropic , Cursor e Salesforce Agentforce , eliminando la complessità delle integrazioni personalizzate e semplificando l’architettura applicativa aziendale.

Estendere la conoscenza e l'interoperabilità degli agenti in Snowflake: gli utenti possono sfruttare Cortex Knowledge Extensions e la condivisione di viste semantiche (in disponibilità generale) per arricchire gli agenti di intelligenza artificiale con dati affidabili provenienti da un ecosistema di fornitori autorevoli tra cui FactSet, IPinfo e MSCI.

“In Snowflake, il nostro team dati è stato il ‘cliente zero’ di Snowflake Cortex AI. Utilizzando Snowflake Intelligence, abbiamo sviluppato un assistente AI interno per il go-to-market che offre ai nostri team di vendita e marketing un unico punto di accesso istantaneo a tutto, dalla conoscenza del go-to-market e i dati dei clienti all’intelligence competitiva”, afferma Anahita Tafivizi, Chief Data and Analytics Officer, Snowflake. “L’assistente AI è utilizzato attivamente da più di 6000 dipendenti tra vendite e marketing e risponde a oltre 12500 domande alla settimana. Sfruttando internamente Snowflake Intelligence, possiamo far risparmiare ai dipendenti da pochi minuti per semplici ricerche di profili cliente fino a diverse ore quando utilizzato per analisi complesse come la creazione di SQL personalizzato, democratizzando i dati e gli insight basati sull’AI per accelerare le trattative e le decisioni di go-to-market.”

Cosa dicono i clienti Snowflake su Snowflake Intelligence:

“In Cisco, siamo incessantemente concentrati sull’avanzamento dell’intelligenza artificiale per rendere i nostri processi sempre più intelligenti e adattivi”, commenta Srini Namineni, SVP and Chief Automation Officer, Cisco. “Grazie a Snowflake Intelligence, stiamo sviluppando agenti AI interni in grado di integrare e analizzare grandi volumi di dati, aprendo la strada a una maggiore automazione e a processi decisionali più rapidi per i nostri team.”

“Snowflake è il motore alla base di FanGraph, il nostro grafico di identità dei fan che collega milioni di punti di contatto in tutto il nostro ecosistema di commercio, collezionismo e giochi”, aggiunge Maddy Want, VP of Data, Fanatics. “Con Snowflake Intelligence, offriamo agli utenti aziendali di Fanatics la possibilità di accedere a una segmentazione semplice e altamente accurata, accelerare le opportunità di cross-sell e potenziare la nostra attività pubblicitaria creando audience targetizzabili dai nostri dati più ricchi. Sta trasformando il modo in cui convertiamo i dati in fan experience leader di mercato, consentendo una vera esplorazione dei dati e processi decisionali più rapidi in tutta l’organizzazione.”

“Snowflake Intelligence ha trasformato la nostra timeline di sviluppo, accelerando l’implementazione degli agenti da mesi a settimane. Questo ha spostato radicalmente il focus del nostro team dalla scrittura di codice alla prioritizzazione di ciò che genera veramente valore: la creazione di un ricco contesto aziendale e di solidi modelli semantici”, spiega Thierry Martin, Head of Data and AI, Toyota Motor Europe. “Il risultato è un significativo vantaggio competitivo: stiamo portando sul mercato soluzioni di dati sicure e conformi più velocemente, eliminando i rischi legati allo spostamento dei dati.”

[1]Al 24 ottobre 2025