Snowflake si integra in SAP Business Data Cloud

Snowflake, l’AI Data Cloud company, e SAP, specialista globale nelle applicazioni enterprise e di AI per il business, annunciano una collaborazione strategica che permetterà alle organizzazioni di integrare perfettamente l’AI Data Cloud Snowflake e SAP Business Data Cloud (BDC) attraverso dati arricchiti semanticamente. La nuova solution extension SAP Snowflake for SAP Business Data Cloud combina l’esperienza consolidata di SAP nei processi aziendali mission-critical e nella gestione di dati arricchiti semanticamente con le funzionalità avanzate per lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale e machine learning della piattaforma unificata Snowflake. Grazie a questa partnership, le due aziende introducono inoltre la condivisione zero-copy tra SAP BDC e Snowflake, consentendo ai clienti di generare insight più approfonditi, sviluppare applicazioni enterprise-level intelligenti e accelerare l’innovazione basata sull’AI per guidare la trasformazione digitale aziendale.

La soluzione SAP Snowflake integra Snowflake nell’ecosistema open data di SAP BDC e nel business data fabric, garantendo alle organizzazioni maggiore flessibilità e libertà di scelta, mentre estende le funzionalità di SAP BDC con le avanzate capacità di Snowflake in ambito AI, analisi dei dati, data engineering, marketplace e collaborazione. I clienti possono sfruttare SAP BDC con SAP Snowflake come soluzione di calcolo e archiviazione su cloud per massimizzare il valore dei propri dati. Attraverso l’accesso bidirezionale zero-copy ai dati e un framework di governance unificato, i team specializzati in dati e AI possono operare in tempo reale con i data product SAP arricchiti semanticamente. Questo approccio consente alle aziende di armonizzare dati SAP e non-SAP ottimizzando il costo totale di proprietà dei workload e di sviluppare agenti e applicazioni AI in SAP Snowflake basati su data product SAP affidabili e strutturati.

I vantaggi di SAP Snowflake

Con questa nuova soluzione, i clienti possono:

Costruire una data foundation affidabile e AI ‑ ready per armonizzare dati SAP e non ‑ SAP: unificare il panorama informativo attraverso un business data fabric integrato che abilita una condivisione zero‑copy più fluida, supporta una modellazione arricchita e offre una vista completa e operativa dei dati in tempo reale per tutti i flussi di data engineering, analytics e AI/ML aziendali.

unificare il panorama informativo attraverso un business data fabric integrato che abilita una condivisione zero‑copy più fluida, supporta una modellazione arricchita e offre una vista completa e operativa dei dati in tempo reale per tutti i flussi di data engineering, analytics e AI/ML aziendali. Accelerare il valore di business dell’AI con dati arricchiti semanticamente: semplificare la governance dell’AI, radicare quest’ultima nella conoscenza aziendale e costruire agenti su misura, contribuendo a rendere le applicazioni più sicure, ricche di contesto e intelligenti in tutta l’organizzazione.

semplificare la governance dell’AI, radicare quest’ultima nella conoscenza aziendale e costruire agenti su misura, contribuendo a rendere le applicazioni più sicure, ricche di contesto e intelligenti in tutta l’organizzazione. Sviluppare applicazioni intelligenti basate su dati business-critical: creare, implementare e ottimizzare continuamente applicazioni intelligenti più rapidamente grazie a una data foundation armonizzata e democratizzata, alimentata da data product affidabili e arricchiti semanticamente che accelerano il ritmo dell’innovazione e della messa in produzione.

Oltre a SAP Snowflake, la partnership comprende SAP Business Data Cloud Connect for Snowflake, una funzionalità che abilita la condivisione bidirezionale e zero-copy dei dati con Snowflake. Le aziende possono adesso sfruttare SAP BDC Connect per integrare le proprie istanze esistenti con SAP Business Data Cloud, garantendo un accesso più fluido e zero-copy che offre agli utenti la possibilità di accedere in tempo reale ai data product SAP arricchiti semanticamente, senza alcuna duplicazione dei dati.

Grazie a queste innovative soluzioni integrate, le due aziende sono orgogliose di supportare migliaia di clienti, tra cui leader di settore del calibro di AstraZeneca, nel loro percorso di trasformazione digitale nei rispettivi mercati di riferimento.

Dichiarazioni

“Attraverso questa integrazione strategica, semplifichiamo per le aziende il collegamento senza soluzione di continuità dei propri dati business-critical ricchi di contesto in SAP con la potenza di Snowflake per lo sviluppo scalabile di AI app e data agent”, dichiara Christian Kleinerman, EVP of Product di Snowflake. “Le organizzazioni possono ora accelerare l’innovazione con Snowflake e SAP BDC, condividendo i dati tra le piattaforme in modalità completamente trasparente, zero-copy e con piena governance”.

“L’integrazione garantisce maggiore apertura e libertà di scelta”, afferma Irfan Khan, President e Chief Product Officer per SAP Data and Analytics, SAP. “Insieme, uniamo i decenni di leadership di SAP nelle applicazioni aziendali mission-critical con la piattaforma dati avanzata Snowflake per offrire un’esperienza unificata, enterprise-ready e supportata da SAP, che amplifica il valore dei dati aziendali all’intero ecosistema”.

Disponibilità

La disponibilità di SAP Snowflake è prevista per il primo trimestre del 2026, mentre SAP BDC Connect for Snowflake sarà disponibile nella prima metà dello stesso anno.