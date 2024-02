Spa idromassaggio: scopri i 5 benefici sulla salute

Chi una volta nella vita non ha sognato di tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro e potersi rilassare in una vasca idromassaggio? Ebbene, questo sogno può diventare realtà. Ma come scegliere la migliore spa idromassaggio? Ovviamente affidandosi ad esperti del settore, come Jacuzzi®, che con le sue Spa idromassaggio ha rivoluzionato l’idroterapia.

L’idromassaggio, tuttavia, non è solo un’ottima terapia per alleviare lo stress e rilassarsi, ma anche un vero e proprio trattamento fisico in grado di apportare notevoli benefici alla salute del corpo. Scopriamo quali.

Idromassaggio: di cosa si tratta?

L’idromassaggio è una terapia definita come “crenoterapica esterna”, ovvero rientra tra le cure che mettono a contatto diretto il corpo con la sostanza stessa usata per la terapia, in questo caso l’acqua. Per quanto questa tecnica possa essere sottovalutata, in realtà, grazie all’azione congiunta di getti orientati in direzione centripeta e massoterapia, rappresenta un vero e proprio toccasana per il nostro corpo.

L’immergersi a contatto diretto con l’acqua calda era già una pratica utilizzata dagli antichi greci e romani per curare la propria immagine e debellare le malattie. Nel corso degli anni, associando il massaggio all’acqua calda, è stato possibile cogliere i benefici di entrambi i trattamenti, sintetizzandoli in un’unica terapia.

Stimolare la circolazione

Uno dei principali benefici della Spa idromassaggio è la stimolazione della circolazione sanguigna. Innanzitutto, l’acqua calda ha un effetto vasodilatatore sulle arterie e i vasi sanguigni superficiali. Ciò significa che i vasi si dilatano, consentendo un maggiore flusso di sangue. Questo aumento del flusso sanguigno porta a una migliore ossigenazione dei tessuti e all’eliminazione delle tossine accumulatesi nei muscoli.

Inoltre, l’azione dei getti d’acqua e d’aria sui tessuti muscolari sortiscce l’effetto di massaggio che stimola ulteriormente la circolazione. Questi getti agiscono su punti specifici del corpo, applicando una pressione che favorisce il movimento del sangue verso il cuore. Questo processo, noto come circolazione del sangue di ritorno, è fondamentale per mantenere un flusso sanguigno efficiente e per prevenire problemi di circolazione come le vene varicose.

Contrastare la ritenzione idrica

Durante l’immersione in una Spa idromassaggio, l’acqua calda e l’azione dei getti d’acqua e d’aria stimolano la circolazione sanguigna e linfatica. Questo può essere particolarmente utile nel contrastare la ritenzione idrica poiché aiuta a ridurre il ristagno di liquidi nei tessuti.

I getti d’acqua possono esercitare una leggera pressione sui punti specifici del corpo, favorendo il movimento dei liquidi interstiziali e agevolando il drenaggio linfatico. Inoltre, il calore dell’acqua contribuisce a dilatare i vasi sanguigni e linfatici, facilitando il flusso dei liquidi e riducendo l’accumulo nei tessuti.

Favorire il recupero muscolare

Favorire il recupero muscolare è uno dei vantaggi più importanti della Spa idromassaggio, poiché può aiutare a ridurre l’affaticamento muscolare e ad accelerare il processo di guarigione dopo l’attività fisica intensa.

Durante uno spa idromassaggio, l’acqua calda rilassa i muscoli e allevia le tensioni accumulate durante l’attività fisica o la giornata lavorativa. Questo effetto è amplificato dall’azione dei getti d’acqua e d’aria, che massaggiando delicatamente i tessuti muscolari, contribuiscono a ridurre l’infiammazione e a migliorare la circolazione sanguigna locale. Ciò porta a una maggiore disponibilità di ossigeno e nutrienti per i muscoli, accelerando il processo di recupero.

Migliorare l’elasticità della pelle

Un ulteriore beneficio dell’idromassaggio è il miglioramento visibile dell’elasticità della pelle. Durante una spa idromassaggio, l’immersione in acqua calda aiuta a dilatare i pori della pelle, consentendo una migliore penetrazione di prodotti idratanti e nutrienti. Ciò può contribuire ad idratare e nutrire la pelle in profondità, migliorandone l’elasticità e conferendole un aspetto più sano e radioso.

Inoltre, l’azione dei getti d’acqua e d’aria sul corpo stimola la circolazione sanguigna, favorendo il flusso di sangue e nutrienti verso la pelle. Una migliore circolazione sanguigna può favorire la produzione di collagene ed elastina, due sostanze fondamentali per mantenere la pelle tonica ed elastica.

Supporto contro i malanni di stagione

Infine, concedersi un momento di relax in una spa idromassaggio può offrire anche un supporto prezioso nel contrastare i malanni di stagione grazie ai benefici che apporta al sistema immunitario e al benessere generale dell’organismo.

Il calore dell’acqua, infatti, aiuta la sudorazione, un processo naturale attraverso il quale il corpo elimina tossine e impurità. Eliminare le sostanze nocive accumulate nell’organismo, favorisce un ambiente interno più sano ed equilibrato, che può contribuire a prevenire l’insorgenza di malanni stagionali.