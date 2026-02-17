TeamSystem entra nella Top 40 dei brand italiani con una valutazione di 1,726 miliardi di dollari

TeamSystem, tech & AI company italiana attiva nello sviluppo di piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, entra per la prima volta nella classifica Kantar BrandZ 2026 Top 40 Most Valuable Italian Brands, presentata oggi nel corso di una conferenza stampa organizzata da Kantar, posizionandosi al 18° posto – come prima realtà del settore Business Technology & Services Platforms a figurare in questa graduatoria –, con un valore del brand pari a 1,726 miliardi di dollari.

La classifica BrandZ, elaborata da Kantar – gruppo internazionale è leader in insight, consulenza, data management e analytic – quantifica il contributo del brand in relazione ai risultati aziendali e alle performance finanziarie raggiunti, rappresentando uno dei ranking più autorevoli a livello globale.

Il debutto di TeamSystem nella Top 40 italiana certifica un percorso di crescita che, in oltre quarant’anni, ha portato il Gruppo da software house specializzata in soluzioni per commercialisti a tech & AI company italiana di riferimento per la digitalizzazione di imprese e professionisti. Un’evoluzione testimoniata anche dai numeri: dal 2009 a oggi il fatturato è passato da 78 milioni di euro a circa 1 miliardo di euro, con oltre 2,5 milioni di clienti e più di 5.000 dipendenti, in Italia e all’estero.

Il valore riconosciuto da Kantar rispecchia un percorso di posizionamento costruito nel tempo, che ha progressivamente consolidato l’associazione del brand TeamSystem con i concetti di innovazione, leadership tecnologica e solidità industriale. Oggi il Gruppo è tra i player maggiormente riconosciuti per l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nelle proprie piattaforme, oltre che per la sua capacità di coniugare tecnologie all’avanguardia con coerenza e solidità nella loro implementazione: qualità che ne accrescono la credibilità e la solidità come partner tecnologico di riferimento sul mercato.

Questa evoluzione del brand è stata accompagnata e sostenuta da una comunicazione capace di rendere tangibile il valore dell’innovazione, come nel caso della recente campagna “Eleva il tuo business all’AI”, che racconta un’Intelligenza Artificiale concreta e integrata nei processi quotidiani di imprese e professionisti. Allo stesso tempo, partnership di valore in ambito sportivo, culturale e istituzionale hanno contribuito nel tempo a potenziare la rilevanza e la risonanza del Gruppo, sempre presente anche all’interno del dibattito pubblico riguardante temi chiave quali l’evoluzione digitale del Paese e il sostegno concreto alle PMI.

«L’ingresso nella classifica Kantar BrandZ rappresenta un riconoscimento significativo perché misura la forza del nostro brand in modo indipendente, integrando performance economiche e percezione di mercato», ha dichiarato Daniele Lombardo, Direttore Marketing, Relazioni Istituzionali e Comunicazione di TeamSystem (nella foto). «Nel corso della nostra evoluzione abbiamo costruito un percorso di crescita solido, fondato su innovazione, investimenti continui e vicinanza alle esigenze dei nostri clienti, contribuendo in maniera determinante alla digitalizzazione nazionale. Questo risultato dimostra come un brand come il nostro, cresciuto a partire da un modello industriale nato in Italia, possa affermarsi come riferimento tecnologico su scala europea, basandosi sulla capacità del Gruppo di generare valore concreto per l’economia reale».

«L’ingresso di TeamSystem nel ranking Kantar BrandZ mostra come un brand possa crescere in modo sostenibile quando combina innovazione tecnologica, coerenza strategica e un posizionamento realmente differenziante», ha aggiunto Federico Capeci, Managing Director Italy, Insights Division di Kantar. «Il lavoro svolto sulla digitalizzazione e sull’AI ha rafforzato la capacità del brand di rispondere ai bisogni del mercato e di distinguersi all’interno della categoria, alimentando in modo significativo la sua brand equity».