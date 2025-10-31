TOP-IX e Aruba insieme per l’interconnessione digitale del Nord Italia

Aruba, realtà italiana operante nel settore cloud, data center e servizi digitali, consolida e rafforza la propria presenza all’interno dell’ecosistema di TOP-IX (Torino Piemonte Internet eXchange), il consorzio nato oltre vent’anni fa con l’obiettivo di creare e gestire un Internet Exchange (IX) per lo scambio del traffico Internet nell’area del Nord-Ovest.

Con la sua presenza all’interno della piattaforma di interconnessione torinese, Aruba accresce le opportunità di sviluppo in ambito cloud, data center e connettività, per aziende, enti pubblici e operatori mettendo a disposizione degli aderenti a all’ecosistema Torino Piemonte Internet eXchange servizi ad alto valore aggiunto in ambito infrastrutturale, cloud e digitale che vanno oltre la semplice interconnessione.

TOP-IX e Aruba aprono nuovi scenari multicloud e hybrid cloud

Si tratta di una vera e propria piattaforma di servizi, in cui si inserisce il Time as a Service (TaaS), sviluppato da TOP-IX in partnership con INRiM, già operativo in IT3 a Ponte San Pietro (BG) e in fase di estensione verso le altre infrastrutture del gruppo. Il servizio consente la sincronizzazione precisa e certificata dell’orario, requisito essenziale per settori come telecomunicazioni, finanza, industria 4.0, trading elettronico e ambienti cloud distribuiti. A questo si aggiunge la Connettività Privata Virtuale dai data center Aruba verso tutte le destinazioni on-net di TOP-IX, che permette collegamenti sicuri, diretti e performanti.

Grazie alle nuove connessioni e ai servizi sviluppati con TOP-IX, Aruba abilita scenari multicloud e hybrid cloud di nuova generazione, contribuendo a rendere l’ecosistema ancora più competitivo e a consolidare il ruolo dell’Italia come hub digitale europeo.

Dichiarazioni

“La collaborazione con TOP-IX rappresenta un altro tassello nel percorso di sviluppo della rete di interconnessioni di Aruba a beneficio delle imprese e degli operatori che necessitano di infrastrutture digitali sempre più affidabili e performanti”, ha commentato Andrea Colangelo, Director of Network Infrastructure di Aruba. “Grazie all’integrazione dei nostri servizi cloud e di connettività con la piattaforma TOP-IX, contribuiamo con un ulteriore impulso all’ecosistema digitale nazionale, per renderlo più efficiente, sicuro e pronto a sostenere la trasformazione tecnologica delle imprese italiane”.

“La collaborazione con un player importante come Aruba non può che essere motivo di grande orgoglio”, ha sottolineato Andrea Casalegno, Executive Director di TOP-IX. “Da un lato ci permette di offrire nuove opportunità ai nostri consorziati, dall’altro ci aiuta ad ampliare la distribuzione di nostri servizi, come il Time as a Service”.