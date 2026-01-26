TrueScreen e Tinexta Infocert insieme per la Digital Trust e la validazione dei dati digitali

TrueScreen, la Data Authenticity Platform che consente a professionisti e aziende di ottenere informazioni digitali autentiche e affidabili, annuncia la nuova partnership strategica con Tinexta Infocert, il qualified trust service provider europeo operante nella Digital Trust, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di soluzioni dedicate alla fiducia digitale e alla validazione del dato, rispondendo in modo efficace alle crescenti esigenze di sicurezza, trasparenza e valore probatorio dei contenuti digitali.

L’integrazione della tecnologia TrueScreen nell’offerta di Tinexta Infocert permette di rafforzare ulteriormente le soluzioni dedicate alla fiducia digitale, affrontando le sfide legate all’autenticità, all’integrità e al valore legale dei contenuti digitali in un contesto in cui la manipolazione dei dati digitali rappresenta una criticità sempre più rilevante.

Il primo risultato concreto della partnership è GeoSign powered by TrueScreen, la soluzione sviluppata grazie alla tecnologia di TrueScreen e distribuita da Tinexta Infocert, che consente di acquisire, verificare e conservare contenuti digitali, tra cui foto, video, documenti ed e-mail, trasformandoli in evidenze digitali con pieno valore legale.

Disponibile tramite app, web o integrazione API, GeoSign powered by TrueScreen garantisce la tracciabilità dell’intero processo, la conformità alle normative vigenti e la validità giuridica delle prove digitali anche a livello internazionale. Una soluzione pensata per rispondere alle esigenze di organizzazioni e professionisti che operano in contesti ad alta criticità, dove l’affidabilità del dato è un fattore chiave. Con GeoSign, le prove digitali evolvono da semplice supporto operativo a vero e proprio asset strategico.

I principali ambiti d’uso di GeoSign powered by TrueScreen nella trasformazione digitale sono:

Assicurazioni e gestione dei sinistri: certificazione di foto e video dei sinistri per ridurre i tempi di liquidazione e garantire prove autentiche e non manipolate

Costruzioni, infrastrutture e manutenzioni: documentazione di sopralluoghi, avanzamenti lavori e collaudi tecnici con valore legale, semplificando la rendicontazione e garantendo conformità, qualità e trasparenza dei processi

Fleet management e logistica: certificazione di consegne, resi, danni e manutenzioni per la gestione efficiente e tracciabile delle flotte aziendali

Industria e controllo qualità: certificazione di verifiche tecniche e controlli di produzione. Ogni evidenza raccolta viene autenticata e archiviata con valore legale, facilitando audit e ispezioni

Banking & Finance: ogni documento, contratto o immagine raccolta durante onboarding e controlli antifrode è certificata digitalmente, migliorando la compliance normativa e la sicurezza delle operazioni

Pubblica amministrazione e verifiche ispettive: certificazione di sopralluoghi, controlli e attività sul campo, garantendo tracciabilità e prove opponibili

Sanità e servizi domiciliari: documentazione di visite, terapie o verifiche domiciliari con metadati certificati per ridurre contestazioni, tutelare i pazienti e migliorare la trasparenza dei servizi di assistenza sanitaria

La collaborazione permette a TrueScreen di rafforzare in modo significativo la propria presenza sul mercato e accelerare lo sviluppo commerciale, ampliando il raggio d’azione verso nuovi settori e contesti applicativi. L’integrazione abilita inoltre nuove opportunità in ambiti caratterizzati da processi ad alta criticità, come assicurazioni, imprese manifatturiere, sanità e automotive, dove la certezza del dato, la sua integrità e la sua validità giuridica delle informazioni sono elementi essenziali.

“In un contesto in cui l’autenticità e l’integrità delle informazioni digitali sono sempre più a rischio, questo accordo conferma il valore della tecnologia sviluppata da TrueScreen e il ruolo centrale della certificazione dei contenuti digitali nelle strategie di Digital Trust” commenta Fabio Ugolini, CEO & Co-Founder di TrueScreen (nella foto). “Collaborare con un player come Tinexta Infocert ci consente di portare le nostre soluzioni all’interno di un ecosistema di fiducia digitale già consolidato, ampliandone l’adozione sul mercato e rafforzando il nostro ruolo di abilitatore tecnologico della fiducia digitale”.