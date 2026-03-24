UNICENTER: al via il progetto per la creazione di un GREEN DATA CENTER TIER IV a Roma

Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotato sul mercato Euronext Milan – Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana, a seguito dei precedenti accordi firmati e comunicati al mercato in data 13 luglio 2021 e in data 22 giugno 2022, comunica di aver costituito, in data odierna, UniCenter S.p.A. congiuntamente ad Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., in qualità di società di gestione del fondo di investimento alternativo infrastrutturale di tipo chiuso di diritto italiano, riservato ad investitori professionali, denominato “Fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG” (il “Fondo”), per la creazione di un green data center sito in Roma.

UniCenter – partecipata al 75% dal Fondo e al 25% da Unidata e di cui Unidata avrà la gestione operativa – realizzerà un green e neutral data center di livello TIER IV a Roma, con una potenza di circa 20 MW e di oltre 2.000 rack di capacità, per una superficie totale di 13.000 mq, con bacino di clienti nazionali ed internazionali e che utilizzi energia proveniente da fonti rinnovabili. In tale contesto UniCenter opererà in modalità wholesale only mentre Unidata continuerà autonomamente a prestare servizi e/o svolgere attività nel settore attraverso i suoi due data center di Roma e Milano e attraverso l’infrastruttura di UniCenter per quei clienti che richiedano di usufruire di servizi con una potenza superiore a 30 KW.

L’investimento iniziale atteso per la creazione del green data center sarà di Euro 5,7 milioni da parte di Unidata ed Euro 51,3 milioni da parte del Fondo.