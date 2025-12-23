Vertiv e GreenScale: accordo per distribuire rapidamente infrastrutture ad alta efficienza e pronte per l’AI in tutta Europa

Vertiv, specialista globale nelle soluzioni per infrastrutture digitali critiche, e GreenScale, uno dei principali sviluppatori di campus di data center hyperscale, annunciano una collaborazione strategica per offrire piattaforme di data center integrate in fabbrica, progettate per i workload AI di nuova generazione in Europa.

A seguito di un processo competitivo di pre-qualifica (PQQ), GreenScale ha selezionato Vertiv come fornitore preferenziale per data center ibridi prefabbricati Vertiv OneCore. Mentre GreenScale gestirà la costruzione “slab-down” e le infrastrutture a livello di sito, Vertiv fornirà moduli di data center AI-ready, progettati per supportare implementazioni a raffreddamento a liquido delle GPU NVIDIA Grace Blackwell GB200/300, incluse le GPU di prossima generazione Vera Rubin.

“I workload AI richiedono densità e velocità,” dichiara Vedran Brzic, VP infrastructure solutions business EMEA di Vertiv. “Integrando la piattaforma Vertiv OneCore nel design standard di GreenScale, possiamo contribuire ad accelerare la distribuzione di infrastrutture scalabili per l’AI, il calcolo ad alte prestazioni (HPC) e il computing ad alta densità. La nostra soluzione prefabbricata e scalabile integra collaudate tecnologie di alimentazione, raffreddamento e infrastruttura IT in un unico sistema assemblato in fabbrica, aiutando i clienti a distribuire capacità ad alta densità in modo più efficiente, aumentando affidabilità e prestazioni.”

La piattaforma Vertiv OneCore supporta oltre 200 kW per rack e include unità di distribuzione del refrigerante (CDU) con un sistema di raffreddamento a liquido a doppio circuito. La piattaforma è supportata dall’infrastruttura prefabbricata sopraelevata Vertiv SmartRun, che include una rete di fluido secondario (SFN) integrata per la gestione termica a raffreddamento a liquido, ottimizzata per architetture ad alta intensità di GPU e per la distribuzione dell’energia. I moduli arrivano prefabbricati e pre-testati, mentre GreenScale fornisce servizi completi di sito, inclusi l’integrazione alla rete elettrica, le autorizzazioni, i sistemi di monitoraggio delle batterie (BMS) e la costruzione slab-down.

“La collaborazione con Vertiv si allinea perfettamente alla vision di GreenScale di distribuire rapidamente infrastrutture ad alta efficienza e pronte per l’AI in tutta Europa”, sottolinea Dan Thomas, CEO di GreenScale. “Standardizzando sulle piattaforme prefabbricate di Vertiv, otteniamo vantaggi significativi in termini di time-to-market, controllo qualità ed efficienza operativa. La loro comprovata esperienza nelle soluzioni di raffreddamento ad alta densità e l’approccio integrato in fabbrica ci aiutano a ridurre al minimo la complessità in cantiere, consentendo di ottimizzare le nostre strutture per i workload AI più esigenti. L’approccio basato su una piattaforma standardizzata è fondamentale per realizzare i nostri ambiziosi piani di espansione in Irlanda del Nord e nei Paesi nordici.”

GreenScale prevede di espandersi con circa 120 MW in Irlanda del Nord e oltre 300 MW nei Paesi nordici, con una visione di lungo termine che mira a distribuire quasi 1 GW in tutta Europa. L’azienda intende implementare un modello di calcolo ad alte prestazioni innovativo, allineando obiettivi e tempistiche con fornitori tecnologici in grado di offrire in modo efficiente soluzioni scalabili e pronte per l’AI.