Intelligenza Artificiale: la responsabilità rappresenta una sfida

Una nuova ricerca condotta da NTT DATA, realtà mondiale specializzata nei servizi IT e di business digitale, mostra una tendenza generale da parte delle aziende verso l’adozione dell’Intelligenza Artificiale (AI), ma un vuoto di responsabilità minaccia di rallentare il progresso di questa tecnologia. Infatti, oltre l’80% dei manager che hanno partecipato al sondaggio riconosce che la leadership, la governance e la preparazione degli addetti non riescono a tenere il passo dei progressi dell’AI, mettendo a rischio investimenti, sicurezza e fiducia del pubblico.

Il report, The AI Responsibility Gap: Why Leadership is the Missing Link, si basa sulla visione condivisa da oltre 2.300 dirigenti e decisori aziendali di alto livello in 34 Paesi, evidenziando l’urgente necessità di un chiaro mandato per allineare l’innovazione che l’intelligenza artificiale promette con la responsabilità etica.

“L’entusiasmo per l’AI è innegabile, ma i risultati della nostra survey dimostrano che l’innovazione senza responsabilità è un moltiplicatore di rischi”, ha affermato Abhijit Dubey, CEO di NTT DATA. “Le organizzazioni hanno bisogno di strategie di governance dell’intelligenza artificiale guidate dal top management per colmare questo divario, prima che il progresso si arresti e la fiducia si eroda”.

Il vuoto di responsabilità legato all’Intelligenza Artificiale si sta estendendo

Il tema innovazione vs. responsabilità crea divisioni nei consigli di amministrazione – La C-Suite è divisa sul tema: un terzo dei manager ritiene che la responsabilità sia più importante dell’innovazione, mentre un altro terzo dà priorità all’innovazione rispetto alla sicurezza; il restante terzo li valuta equamente.

– La C-Suite è divisa sul tema: un terzo dei manager ritiene che la responsabilità sia più importante dell’innovazione, mentre un altro terzo dà priorità all’innovazione rispetto alla sicurezza; il restante terzo li valuta equamente. L’incertezza nei regolamenti blocca la crescita – Oltre l’80% dei leader aziendali afferma che la scarsa chiarezza delle normative governative ostacola gli investimenti e l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale, ritardandone l’adozione.

– Oltre l’80% dei leader aziendali afferma che la scarsa chiarezza delle normative governative ostacola gli investimenti e l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale, ritardandone l’adozione. Sicurezza ed etica non stanno al passo delle ambizioni dell’AI – L’89% dei manager C-level è preoccupato per i rischi che l’intelligenza artificiale pone alla sicurezza, ma solo il 24% dei CISO ritiene che le proprie organizzazioni dispongano di un solido quadro per bilanciare i rischi e la creazione di valore.

– L’89% dei manager C-level è preoccupato per i rischi che l’intelligenza artificiale pone alla sicurezza, ma solo il 24% dei CISO ritiene che le proprie organizzazioni dispongano di un solido quadro per bilanciare i rischi e la creazione di valore. La forza lavoro non è pronta – Il 67% dei manager afferma che i propri dipendenti non hanno le competenze per utilizzare efficacemente l’intelligenza artificiale, mentre il 72% ammette di non avere una politica sull’utilizzo responsabile dell’Intelligenza Artificiale.

– Il 67% dei manager afferma che i propri dipendenti non hanno le competenze per utilizzare efficacemente l’intelligenza artificiale, mentre il 72% ammette di non avere una politica sull’utilizzo responsabile dell’Intelligenza Artificiale. Emergono preoccupazioni sulla sostenibilità – Il 75% del campione afferma che le ambizioni dell’intelligenza artificiale sono in conflitto con gli obiettivi di sostenibilità aziendale, costringendo le organizzazioni a riconsiderare le soluzioni di AI più energivore.

Il mandato dei leader aziendali: chiudere il vuoto di responsabilità associato all’AI

Senza un’azione decisa, le organizzazioni rischiano un futuro in cui i progressi dell’Intelligenza Artificiale saranno più rapidi della governance necessaria per garantirne un’adozione etica, sicura ed efficace. I leader devono affrontare:

Principi di responsabilità intrinseca – L’intelligenza artificiale, inclusa la GenAI, deve essere sviluppata in modo responsabile fin dalla fase progettuale e lungo l’intero arco del suo sviluppo, integrando sicurezza, compliance e trasparenza nello sviluppo fin dalla prima riga di codice. La necessità di una governance – I leader devono guardare oltre i requisiti legali e soddisfare gli standard etici e sociali dell’intelligenza artificiale utilizzando un approccio sistematico. Preparazione della forza lavoro – Le aziende devono formare i dipendenti affinché possano lavorare a stretto contatto con l’AI e garantire che i team ne comprendano i rischi e le opportunità. Collaborazione globale sulle regole dell’Intelligenza Artificiale – Le aziende, gli enti normativi e i leader del settore devono collaborare per creare quadri di governance dell’AI più chiari e attuabili, stabilendo standard globali.

“La traiettoria dell’Intelligenza Artificiale è chiara: il suo impatto non potrà che diventare sempre più grande. Ma senza una leadership decisa, rischiamo un futuro in cui l’innovazione supera la responsabilità, creando lacune nella sicurezza, vuoti etici e opportunità mancate”, conclude Abhijit Dubey, CEO di NTT DATA. “La comunità imprenditoriale deve agire ora. Incorporando la responsabilità nei principi fondanti dell’AI attraverso la progettazione, la governance, la preparazione della forza lavoro e la definizione di linee guida etiche. Sblocchiamo il pieno potenziale dell’AI, assicurandoci al contempo che serva equamente le aziende, i dipendenti e la società in generale”.