Lo streaming dei dati abilita l’innovazione dei prodotti AI

Confluent, pioniere nel data streaming, ha presentato i risultati del suo quarto Data Streaming Report, uno studio annuale che ha coinvolto 4.175 responsabili IT in 12 Paesi (LEGGILO QUI). Il report evidenzia come le piattaforme di data streaming (DSP) non siano più un’opzione, ma un elemento imprescindibile per il successo dell’intelligenza artificiale e per una trasformazione aziendale su larga scala. Ben l’89% degli intervistati riconosce infatti nelle DSP un alleato strategico per l’adozione dell’AI, capace di affrontare sfide complesse come l’accesso ai dati, la loro qualità e la governance. Non sorprende, quindi, che il 90% preveda di incrementare gli investimenti in questo ambito nel corso del 2025.

“Dallo sviluppo dell’AI agentica al rilevamento delle frodi in tempo reale, le piattaforme di data streaming stanno rapidamente diventando il motore delle imprese moderne”, ha dichiarato Rey Perez, Chief Customer Officer di Confluent. “Sono uniche nel rispondere alle sfide più urgenti in ambito dati, abilitando innovazioni capaci di guidare il futuro delle aziende”.

Perché è cruciale per l’AI

I dati in tempo reale sono essenziali per le applicazioni di AI. Affinché l’agente AI, il chatbot o l’assistente possano esprimere il loro valore, necessitano di un accesso immediato a dati affidabili sull’azienda, i suoi clienti e il contesto in cui operano. Questo non sarebbe possibile senza una piattaforma completa di data streaming capace di generare flussi continui di dati di alta qualità, accessibili e utilizzabili in ogni angolo dell’organizzazione. Non solo è fondamentale per questa nuova ondata di AI, ma è anche essenziale per permettere a qualsiasi azienda di operare in tempo reale.

“Dove saremmo senza una piattaforma di data streaming? Probabilmente fuori dal mercato,” ha dichiarato Sudhakar Gopal, EVP e CIO di Citizens Bank. “Una piattaforma di streaming dei dati ci facilita lo scambio di dati tra tutte le nostre applicazioni point-to-point, consentendoci di prendere decisioni rivoluzionarie in tempo reale”.

Questi i principali risultati del Data Streaming Report 2025: