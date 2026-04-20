Verso la Digital Company 2030: la visione di Cefriel nell’era della convergenza

L’era della convergenza tecnologica segna una discontinuità profonda nel modo in cui le imprese creano e trasferiscono valore. Intelligenza artificiale, disponibilità ed interoperabilità dei dati, cloud computing e, più in generale, il convergere di tecnologie digitali avanzate, non solo hanno accelerato l’innovazione, ma stanno anche ridefinendo i mercati, i modelli di business e le organizzazioni. È da questa consapevolezza che parte il nuovo instant paper del centro di innovazione digitale Cefriel “Verso la Digital Company 2030: Digital Business Transformation. Le sfide per le imprese nell’era della convergenza”, firmato da Alessandro De Biasio, CEO di Cefriel, e Roberto Roncone, Senior Business Innovation Manager (DISPONIBILE QUI).

“Affrontare oggi la trasformazione – commenta Alessandro De Biasio – richiede un approccio che unisce visione strategica e comprensione delle tecnologie emergenti. In questo passaggio, è il dato a diventare a tutti gli effetti una risorsa strategica, in grado di generare discontinuità nel modo in cui l’impresa genera e trasferisce valore”.

Nel documento, attraverso una lettura strategica della Digital Business Transformation, si evidenziano le ragioni per cui il dato diventa a tutti gli effetti una risorsa centrale per ripensare la strategia e si delineano le modalità attraverso le quali le aziende sono chiamate a ripensare la creazione di valore per sostenere la competitività nel lungo periodo. La nuova convergenza tecnologica sta ridefinendo sia i contenuti del business che le interfacce caratteristiche dei canali tradizionali, favorendo una crescente customer intimacy e la possibilità di differenziare l’esperienza di fruizione di prodotti e servizi attraverso l’utilizzo di dati interattivi e real-time.

Digital Business Transformation: i dati come asset strategico

La nuova fase di convergenza tecnologica – si legge nel paper – richiede un cambiamento profondo nel modo in cui le imprese tradizionali (legacy) formulano la propria strategia. Al centro di questo cambiamento c’è un’idea semplice ma radicale: i dati sono un asset strategico sui quali costruire vantaggio competitivo. Allo stesso modo, la trasformazione non consiste solo nell’automatizzare l’operatività esistente, ma significa ripensare i modelli operativi in modo nativamente digitale, progettandoli fin dall’inizio per sfruttare dati, algoritmi e Intelligenza Artificiale.

L’approccio Cefriel alla Digital Business Transformation

La Digital Business Transformation richiede la capacità di comprendere simultaneamente le logiche dei mercati e le potenzialità del digitale, per identificare dove e come queste possano trasformare il modello di business e il modello operativo dell’impresa.

Come spiegato nel Paper, l’approccio di Cefriel combina l’esperienza in progetti di innovazione digitale con la capacità di reinterpretare le scelte strategiche attraverso le opportunità offerte dalle tecnologie digitali. Tre i passaggi principali di questo approccio:

Visione e posizionamento: rileggere il business “attraverso una lente digitale” per allineare leadership e stakeholder su ambizione strategica, ruolo del digitale nel modello di business e direzione evolutiva dell’organizzazione.

Prioritizzazione delle iniziative: identificare dove intervenire, definendo le priorità, per individuare le iniziative con il miglior equilibrio tra valore strategico, impatto economico e fattibilità tecnica.

Piano di trasformazione: definire le iniziative da avviare, le capacità organizzative e tecnologiche necessarie, gli investimenti richiesti e i benefici attesi per delineare una roadmap operativa che collega la visione strategica alle attività di implementazione.

Costruire oggi la Digital Company 2030 significa saper guardare al futuro, anticipando le trasformazioni e compiendo scelte consapevoli su nuovi modelli di business abilitati dalle tecnologie digitali. Una sfida che richiede visione strategica, capacità di governo e un nuovo modo di pensare il valore dell’impresa nel tempo.

L’Instant Paper è disponibile QUI: Verso la Digital Company 2030: la visione di Cefriel nell’era della convergenza – Cefriel.