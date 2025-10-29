Answear.com ottimizza la pianificazione con Oracle Cloud

La competitività nell’e-commerce di prodotti fashion si gioca oggi sulla capacità di anticipare le tendenze e ottimizzare la gestione dell’inventario, a livello internazionale. È quanto dimostra la nuova evoluzione di Answear.com, protagonista europeo del retail online di moda, che ha scelto le più avanzate soluzioni Oracle Cloud per portare digitalizzazione, intelligenza artificiale e flessibilità nella pianificazione delle collezioni in oltre 12 Paesi.

Answear.com rinnova i propri processi di pianificazione scegliendo Oracle Retail Merchandise Financial Planning (soluzione Oracle per la pianificazione finanziaria delle merci in vendita) e Oracle Retail AI Foundation (piattaforma Oracle Retail basata su intelligenza artificiale). Grazie a questa piattaforma automatizzata, Answear.com avrà ora a disposizione strumenti avanzati di business intelligence per gestire meglio la complessità delle proprie attività multi-brand e multi-country, adattandosi alle diverse tendenze moda dei vari mercati e sostenendo la sua costante espansione internazionale.

Answear.com: gestione avanzata delle scorte con Oracle Cloud

Answear.com è uno store online attivo in 12 mercati europei, con oltre 200.000 prodotti premium selezionati e collezioni esclusive provenienti da più di 700 marchi internazionali di alta gamma – tra cui moltissimi brand del fashion “Made in Italy”.

L’adozione di una moderna piattaforma di merchandising retail (NdR utile per la gestione della merce nei negozi e online) consentirà ad Answear.com di incrementare la precisione nella pianificazione, grazie a una migliore considerazione della stagionalità, dello stock invenduto e di KPI/indicatori di performance specifici per l’e-commerce, come ad esempio il traffico clienti (ossia il numero di visitatori sul sito). Inoltre, grazie alla piattaforma il retailer potrà fare un’analisi intelligente dei dati aziendali, utile anche a ridurre la necessità di ribassi di fine stagione, allineando l’offerta alle reali esigenze della domanda e minimizzando le giacenze grazie a una gestione delle scorte e a previsioni più accurate sulla domanda futura.

L’implementazione è stata guidata da Spyrosoft, azienda specializzata nella consulenza e servizi IT e partner Oracle Retail.

Dichiarazioni

“La nostra rapida espansione sui mercati internazionali, insieme alla crescente numerosità dei marchi e delle categorie merceologiche, richiedeva una soluzione di pianificazione più sofisticata”, commenta Magdalena Dąbrowska, membro del consiglio di amministrazione di Answear.com. “Le soluzioni Oracle Retail Cloud ci offrono la flessibilità e la scalabilità necessarie per ottimizzare i nostri processi di pianificazione, rispondere rapidamente ai trend di acquisto e garantire alla nostra clientela un’offerta di prodotti sempre più mirata e competitiva”.

“È stato davvero stimolante lavorare a un progetto per un’azienda così rinomata e in forte crescita”, dichiara Łukasz Szała, Principal della divisione Oracle Retail Planning in Spyrosoft. “Answear.com può contare su un team di eccellenza, una visione chiara sul futuro e una solida storia di successi: le soluzioni Oracle si sono integrate perfettamente con i loro obiettivi”.

“Con la piattaforma cloud per il retail di Oracle e la nostra AI Foundation (NdR infrastruttura di intelligenza artificiale), Answear.com può oggi rafforzare la propria evoluzione da una pianificazione focalizzata sul prodotto a una sempre più orientata al cliente”, aggiunge Alex Alt, Executive Vice President & General Manager, Oracle Consumer Industries. “Questa trasformazione può favorire investimenti più profittevoli nella scelta di cosa tenere a stock, aumentare la fidelizzazione della clientela e ridurre le criticità legate a giacenze di invenduto e necessità di effettuare ribassi”.