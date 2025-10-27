EF sceglie Oracle Fusion Cloud Applications per semplificare la gestione delle operazioni globali e accelerare la crescita

EF – Education First, azienda di riferimento nel mondo della formazione – viaggi di studio e didattica – internazionale, ha scelto Oracle Fusion Cloud Applications Suite per ottimizzare i processi finanziari e delle risorse umane migliorando così la propria efficienza operativa.

Fondata in Svezia nel 1965, EF offre esperienze educational immersive attraverso programmi linguistici, viaggi, scambi culturali e corsi accademici in ben 114 Paesi nel mondo.

Supportata finora da sistemi on-premises (NdR gestiti in locale, sui propri server) ormai datati, EF aveva la necessità di ottimizzare i propri processi aziendali per sostenere nuovi e ambiziosi piani di crescita.

“Il mercato internazionale dell’education cresce a ritmo sostenuto grazie alle tecnologie digitali, che aprono nuove opportunità per l’apprendimento in presenza, online e ibrido,” ha dichiarato Gabriel Bennet, Group CFO di EF. “Con le Oracle Fusion Applications saremo in grado di ottimizzare i processi aziendali, espandere le nostre attività e adottare innovazioni per migliorare ancora di più le nostre soluzioni, offrendo un servizio sempre migliore a studenti e viaggiatori in tutto il mondo.”

Grazie a Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP), EF potrà aumentare la produttività, ridurre i costi e migliorare i controlli. Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) che fa parte dell’offerta ERP di Oracle, aiuterà EF ad accelerare i processi decisionali e semplificare l’operatività delle chiusure finanziarie.

Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) consentirà inoltre di snellire i complessi processi delle risorse umane, migliorando la employee experience e ottenendo informazioni più approfondite sul personale. Gli aggiornamenti costanti in cloud di Oracle (NdR trimestrali, inclusi nel canone di abbonamento delle applicazioni) permetteranno a EF di accedere continuativamente a innovazioni e funzionalità di automazione avanzata.

“Con l’evoluzione costante del mercato della formazione internazionale, Oracle è nella posizione ideale per aiutare le aziende del settore a cogliere nuove opportunità di business e generare valore più rapidamente, grazie alla nostra tecnologia consolidata e alla profonda conoscenza del mercato,” ha affermato Darren Hunt, senior vice president Applications di Oracle per l’Europa Continentale. “Grazie a Oracle Fusion Applications, EF potrà adottare rapidamente nuovi modelli di business e adattarsi ai cambiamenti del mercato, offrendo servizi innovativi che aiutano studenti e viaggiatori a scoprire il mondo e sé stessi.”