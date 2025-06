Gruppo MAIRE: un passo avanti verso l’innovazione con SAP

Maire, gruppo italiano di tecnologia e ingegneria per la transizione energetica, presente in 50 paesi e con circa 10.000 dipendenti, ha compiuto un significativo passo avanti nel proprio percorso di innovazione digitale grazie alla collaborazione con SAP. Nell’ambito di questa collaborazione, il gruppo Maire ha avviato un percorso di adozione di Joule, il copilota di AI generativa di SAP, per tutti i suoi sistemi SAP in cloud, a partire da SAP S/4HANA Cloud a SAP SuccessFactors. Inoltre, sfruttando gli strumenti di innovazione disponibili in SAP Business Technology Platform, il gruppo ha arricchito Joule con un’estensione personalizzata per gestire processi di business specifici. La soluzione, live da marzo 2025, è stata implementata con successo in soli 30 giorni grazie al supporto del team dei servizi SAP Premium Engagement.

L’innovazione digitale come motore della trasformazione

Il gruppo Maire da sempre investe in tecnologie avanzate per ottimizzare i processi aziendali e supportare la transizione energetica. L’adozione di Joule e della sua estensione rappresenta un ulteriore tassello di questa strategia, abilitando una gestione più efficiente delle informazioni, una maggiore automazione dei processi e un supporto decisionale basato sull’intelligenza artificiale.

Questa portata innovativa si traduce in un incremento della produttività e dell’efficienza operativa, con una capacità di analisi e gestione dei dati notevolmente potenziata. La maggiore automazione consente alle persone del gruppo Mairedi ridurre il tempo dedicato ad attività ripetitive e di concentrarsi su processi ad alto valore aggiunto, migliorando la qualità delle loro decisioni.

L’AI di SAP e il valore aggiunto di Joule per il Gruppo Maire

L’assistente virtuale Joule consente alle aziende di interagire in modo naturale con i propri sistemi, semplificando le operazioni e migliorando la user experience. L’integrazione nativa e la possibilità di estensione senza confini sono stati i fattori determinanti nella scelta del gruppo Maire di adottare la Business AI di SAP. Joule è un vero e proprio agente intelligente in grado di operare su tutti i sistemi SAP e innescare qualsiasi processo di business perché accessibile dall’esterno con protocolli standard di mercato.

“Joule rappresenta una svolta rivoluzionaria nel modo in cui gli utenti operano e interagiscono con i sistemi SAP perché possiede un ricco portafoglio di funzionalità che ricoprono quasi tutti i processi standard dei nostri sistemi. Il Gruppo Maire ne ha colto da subito le potenzialità e ha sfruttato le nostre tecnologie per ampliare le capacità di Joule per gestire processi aziendali specifici dell’organizzazione, aumentando l’efficienza di attività chiave e integrandosi con i flussi gestionali esistenti”, ha dichiarato Enzo Pagliaroli, Services and Public Sector Sales Director di SAP Italia. “Il portafoglio, infatti, può essere esteso con l’ausilio degli strumenti di sviluppo disponibili nella piattaforma SAP Business Technology Platform (SAP BTP), nativamente integrati con l’intero portfolio delle nostre soluzioni”.

Michele Mariella, Chief Information Officer di MAIRE, ha commentato: “L’esperienza di MAIRE dimostra come l’introduzione dell’intelligenza artificiale in ecosistemi digitali permetta di navigare la complessità che l’esplosione di dati e processi porta. L’uso di Joule e la sua estensione, attraverso l’approccio human in the loop, potenziano SAP e abilitano nuovi livelli di efficienza e competitività per Maire”.

“La delivery della soluzione è stata gestita dal team Premium Engagement di SAP Italia, che ha lavorato a stretto contatto con il team IT di Maire per garantire un’implementazione di alta qualità. L’approccio collaborativo ha permesso di personalizzare Joule in modo mirato, rispettando le specifiche esigenze del gruppo Maire e assicurando un impatto positivo immediato sul business”, evidenzia Enzo Pagliaroli.

Progetti futuri per il Gruppo Maire: AI e digitalizzazione per la crescita sostenibile

L’adozione di Joule e della sua estensione rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio di innovazione digitale per Maire. Il gruppo prevede di continuare a investire nelle tecnologie AI di SAP per potenziare ulteriormente la gestione della conoscenza, la sicurezza e l’efficienza operativa.

Con questo progetto, il gruppo Maire e SAP confermano il proprio impegno nella digitalizzazione industriale e nella creazione di soluzioni innovative a supporto della trasformazione del settore.

SAP nel cuore dello spend management

Un’ulteriore area di forte collaborazione tra SAP e Maire è rappresentata dallo spend management. Ogni progetto del gruppo Maire parte da un disegno 3D che si trasforma in documenti che hanno un doppio percorso: da una parte vanno verso il procurement per la fase di acquisto dei materiali e dall’altro verso l’ingegnerizzazione per la sua preparazione, fino ad arrivare a ricongiungersi nella fase di costruzione dell’oggetto.

Ogni progetto porta dietro di sé una filiera che coinvolge tantissimi fornitori e avere un progetto che è costantemente monitorato in tutte le fasi di avanzamento permette al gruppo Maire di essere molto reattivi e di intervenire nel momento in cui si dovessero verificare possibili criticità, modifiche o consegne.

“Ogni progetto dura in media 3 anni e mezzo, movimenta 200.000 tonnellate di materiale metallico, coinvolge diverse migliaia di fornitori nel mondo e produce 100 TB di dati. Con SAP Ariba abbiamo una piattaforma che ci permette di gestire tutte le fasi di negoziazione e acquisto e di qualificare prima ogni singolo fornitore, con i relativi certificati”, ha aggiunto Mariella Chief Information Officer di MAIRE. “L’utilizzo del cloud e di sistemi di sharing ci hanno aiutato ad abbassare il costo unitario di ogni progetto perché abbiamo una piattaforma di supply chain management che ci permette di condividere ogni aspetto e passaggio con tantissimi altri clienti e fornitori”.