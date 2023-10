Cortilia sceglie WebScience per rinnovare la propria piattaforma: prestazioni ottimizzate e funzionalità avanzate

Cortilia.it è una delle principali piattaforme di spesa online, che mette in contatto produttori sostenibili e consumatori consapevoli. Attualmente, il servizio è disponibile in oltre 800 comuni in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio, servendo oltre 100.000 clienti. La società si è distinta per la sua velocità di consegna, garantendo che gli ordini siano consegnati entro 24 ore. Inoltre, è stata introdotta una modalità di consegna in giornata a Milano e in alcuni comuni limitrofi. Cortilia.it è diventata una società benefit nel 2020 e ha ottenuto la certificazione B Corp nel 2022, dimostrando il suo impegno verso la sostenibilità. Tuttavia, nonostante il successo dell’azienda, la piattaforma web di Cortilia.it richiedeva un miglioramento. Per farlo, Cortilia ha scelto WebScience, Agile Digital Factory italiana specializzata nella realizzazione di applicazioni digitali su misura, nella modernizzazione applicativa e nella migrazione al cloud.

“Abbiamo avviato il progetto di rinnovamento della nostra piattaforma web per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, offrendo loro un’esperienza di spesa online ancora più intuitiva, rapida e sicura”, afferma Umberto Poli, Digital Product Manager di Cortilia. “Era fondamentale superare le sfide legate alla prestazioni e all’ottimizzazione del sito web per dispositivi mobili, per garantire un servizio eccellente e all’altezza delle aspettative dei nostri clienti.”

La mancanza di ottimizzazione per i diversi dispositivi e le prestazioni SEO carenti stavano influenzando il posizionamento del sito sui motori di ricerca del sito web. Inoltre, il tracciamento del traffico sul sito era difficile a causa dei limiti del front-end. Era evidente che era necessario modernizzare l’interfaccia utente. Sfida non semplice, anche a causa della difficoltà a ricostruire il know how legato alle soluzioni preesistenti.

Secondo Elton Dervishi, Client Manager di WebScience, “Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team di Cortilia per sviluppare una soluzione agile che soddisfacesse le loro esigenze. Attraverso l’adozione di tecnologie all’avanguardia, siamo riusciti a rinnovare completamente il front-end del sito, migliorando le prestazioni e l’esperienza utente.”

A livello funzionale, una delle principali novità introdotte da WebScience è un nuovo microservizio per la ricerca, integrato con il backend e basato su ElasticSearch. Questa funzionalità avanzata offre ora agli utenti un’esperienza di ricerca migliore, con una nuova interfaccia utente e nuovi filtri.

Il progetto di rifacimento è stato gestito in modo agile, con un team composto da consulenti WebScience che hanno lavorato a stretto contatto con il team interno di Cortilia.

“Abbiamo voluto investire nella modernizzazione del nostro sito web per offrire ai nostri clienti una migliore esperienza di spesa online. Grazie alla maggiore scalabilità del sistema, abbiamo ottenuto un miglioramento delle performance complessive. Inoltre, grazie all’adozione di uno stack tecnologico allo stato dell’arte, è migliorata la flessibilità e la manutenibilità del sistema ed è aumentata la motivazione delle persone all’interno della nostra direzione IT” afferma Alexio Cassani, CTO di Cortilia.it.

Dopo il lancio della piattaforma rinnovata sono stati ottenuti notevoli miglioramenti delle prestazioni. Sulla versione mobile, il punteggio su Google PageSpeed Insights è aumentato da 4 a 40. Un punteggio non ottimale, ma comunque superiore a molti competitor. Sul desktop, il punteggio è passato da 40 a 81 su Google PageSpeed Insights, ottenendo un risultato eccellente rispetto agli altri attori del settore.

Guardando al futuro, la rinnovata piattaforma di Cortilia.it promette ulteriori benefici per l’azienda e i suoi clienti. Si prevede un significativo miglioramento del traffico del sito grazie all’implementazione di soluzioni avanzate di SEO e alla maggiore visibilità sui motori di ricerca. Inoltre, il potenziamento delle funzionalità di ricerca all’interno del sito consentirà agli utenti di accedere in modo più efficace ai prodotti desiderati, migliorando l’esperienza di shopping online. Parallelamente, l’azienda si impegna nell’ottimizzazione del consumo di risorse cloud, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale della soluzione digitale.

Nonostante i risultati positivi, il team di Cortilia non si ferma qui. I prossimi passi includeranno in particolare ulteriori miglioramenti delle prestazioni per la versione mobile, tramite un efficientamento del codice.