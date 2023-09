CRM Salesforce per le farine di Agugiaro & Figna Molini

Il CRM Salesforce accompagna lungo la strada della digitalizzazione Agugiaro & Figna Molini, storica azienda dell’arte molitoria italiana e leader nella macinazione del grano tenero.

La nuova collaborazione con il CRM Salesforce prevede l’implementazione di un nuovo e moderno sistema di Customer Relationship Management che consentirà all’azienda di conoscere meglio i propri clienti. E, soprattutto, gli operatori che lavorano quotidianamente con le farine attraverso un sistema di monitoraggio e ascolto delle loro esigenze. L’intero percorso di trasformazione digitale si basa sull’adozione di soluzioni Salesforce quali Service Cloud e Marketing Cloud.

Fidelizzare panificatori, pizzaioli e pasticceri con CRM Salesforce

Il nuovo modello operativo permetterà ad Agugiaro & Figna Molini di centralizzare le informazioni anagrafiche e le schede contatto anche se provenienti da diversi touchpoint, avere una maggiore conoscenza delle esigenze dei clienti e quindi offrire loro i prodotti più adatti per le singole necessità.

Con le soluzioni Salesforce sarà inoltre possibile gestire l’introduzione di nuovi prodotti e referenze a catalogo senza apportare modifiche alla catena di distribuzione. Il tutto grazie a una qualità del dato di livello superiore.

Grazie a Alt. Srl, partner attivo su Salesforce dal 2006, e al suo supporto nella guida verso la costruzione del nuovo CRM, è stata definita una strategia che permetterà ad Agugiaro & Figna Molini di raggiungere i primi obiettivi prefissati entro la fine del 2023.

“La crescita futura della nostra azienda passerà sempre di più da una approfondita conoscenza dei nostri clienti, attuali e potenziali, e delle loro esigenze e dalla nostra capacità di soddisfarle con un’offerta economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibile”, commenta Edoardo Vernetti Prot, Direttore Generale di Agugiaro & Figna Molini. “La scelta di Salesforce si inserisce, pertanto, nel percorso di crescita delineato dalla nostra azienda e dovrà favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

“È un orgoglio accompagnare lungo la strada della digitalizzazione un’azienda italiana con una forte vocazione internazionale come Agugiaro & Figna Molini, che rende la farina italiana di qualità famosa nel mondo”, commenta Mirko Spinelli, Regional Vice President Piccole e Media Imprese di Salesforce Italia. “Le imprese italiane che scelgono il CRM Salesforce per gestire i dati in modo strutturato su un’unica piattaforma integrata e sempre accessibile sono in continuo aumento e ognuna riconosce l’innegabile vantaggio competitivo nel poter offrire ai propri clienti un’esperienza di qualità e allineata con le loro esigenze”.