Un provider di colocation si affida a Vertiv e DC Serwis per ampliare l’infrastruttura di raffreddamento e rispondere alle sfide digitali future nel mercato polacco

Il provider polacco di connettività in fibra e servizi di data center supporta la trasformazione digitale offrendo ambienti di colocation sicuri, ad alta disponibilità e scalabili per la crescita del business. Con l’aumento della domanda, ha aggiornato la propria infrastruttura collaborando con Vertiv e DC Serwis, partner certificato per l’integrazione in Polonia, per implementare tecnologie di raffreddamento ad alte prestazioni in un data center operativo, con elevati standard di affidabilità, continuità del servizio e sicurezza.

Esigenze

La sfida per Vertiv era aggiornare l’infrastruttura di raffreddamento del cliente in una struttura pienamente operativa senza interrompere i servizi. Il progetto richiedeva soluzioni ad alta efficienza energetica conformi ai più recenti standard a basso GWP (Global Warming Potential).

Era inoltre necessario garantire prestazioni affidabili in uno spazio limitato, insieme a capacità avanzate di monitoraggio ambientale per migliorare la gestione della struttura.

Overview

Sede: Polonia

Settore: Telecomunicazioni e colocation

Soluzioni Vertiv: Advanced Vertiv Liebert HPC-S – Vertiv Liebert PCW – Vertiv SmartAisle

Fasi del progetto

· Aprile 2025 – Identificazione delle esigenze del cliente e risk assessement

· Maggio 2025 – Audit dell’infrastruttura e progettazione della soluzione su misura

· Giugno–Agosto 2025 – Consegna delle soluzioni Vertiv™

· Settembre 2025 – Avvio dei lavori di installazione all’interno del data center operativo

· Ottobre 2025 – Integrazione del sistema e completamento dell’installazione

· Dicembre 2025 – Collaudo e messa in servizio dei nuovi sistemi di raffreddamento

Le soluzioni implementate

Vertiv e DC Serwis hanno realizzato una soluzione completa per l’infrastruttura di raffreddamento, progettata per rispondere sia alle esigenze immediate sia alle richieste di scalabilità futura con:

– Chiller ad aria con free cooling avanzato Vertiv Liebert HPC-S con refrigerante a basso GWP – consente di ridurre il consumo energetico attraverso il migliore di utilizzo del free cooling e algoritmi di controllo ottimizzati.

– Unità raffreddate ad acqua Vertiv Liebert PCW – unità di raffreddamento di precisione con ventilatori EC di ultima generazione che aumentano la densità di raffreddamento, fornendo una migliore efficienza alle condizioni nominali.

– Vertiv SmartAisle – sistema di sensori che utilizza rilevatori di temperatura e umidità posizionati nella parte superiore del corridoio per modulare il flusso d’aria in base alla reale domanda dei server, fornendo il raffreddamento necessario con precisione e riducendo i consumi energetici

Il team di esperti di DC Serwis ha eseguito l’installazione e l’integrazione mantenendo la piena continuità operativa per i clienti. Le attività hanno incluso l’estensione delle tubazioni, l’installazione delle apparecchiature in sito e l’integrazione del sistema nell’infrastruttura esistente.

Risultati ottenuti

· Nessuna interruzione operativa durante l’esecuzione dell’aggiornamento

· Maggiore capacità di raffreddamento a supporto della crescente domanda IT dei clienti

· Miglioramento dell’affidabilità del sistema e della disponibilità dei servizi

· Raffreddamento ad alta efficienza energetica in linea con gli obiettivi di sostenibilità previsti

· Maggiore visibilità ambientale e capacità di risposta rapida

L’aggiornamento dell’infrastruttura consente al cliente di rispondere alle richieste crescenti dei clienti con servizi di colocation scalabili, affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico.

“Lavorare in un data center operativo richiede sempre precisione e un attento coordinamento. Pianificando operazioni senza interruzioni e allineandocii completamente con il team del cliente, siamo riusciti ad aumentare in sicurezza la capacità di raffreddamento e a garantire un’infrastruttura scalabile per gli anni a venire” commenta Robert Jackowski, CEO di DC Serwis.

“Questo progetto è un perfetto esempio della sinergia tra Vertiv, i clienti e DC Serwis. La tecnologia gioca un ruolo importante, ma è la collaborazione tra i team che guida davvero efficienza e affidabilità elevate” conclude Dorota Puc, EMEA Program Manager di Vertiv