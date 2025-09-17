iPhone 17: attenzione alle truffe!

A pochi giorni dalla presentazione del nuovo iPhone 17, i cybercriminali sono già all’opera, sfruttando l’interesse globale per il dispositivo per mettere in atto truffe sofisticate e ingannare gli utenti.

Kaspersky, specialista del settore della cybersecurity, ha rilevato un picco di truffe in concomitanza dell’avvio dei preordini per il nuovo iPhone da parte di Apple. I cybercriminali stanno sfruttando il grande interesse suscitato dal lancio del dispositivo, creando siti web falsi, finte estrazioni a premi e programmi di selezione per “tester” inesistenti, con l’obiettivo di rubare dati personali e finanziari. Questi attacchi comportano rischi significativi, tra cui il furto di informazioni sensibili e perdite economiche.

Le truffe scoperte da Kaspersky

Una delle truffe più diffuse prevede l’utilizzo di siti contraffatti che imitano lo store ufficiale di Apple, attirando gli utenti con l’offerta di preordinare l’iPhone 17 “prima che si esaurisca”. In realtà, l’obiettivo è acquisire i dati delle carte di credito inseriti al momento del presunto acquisto.

Un sito fraudolento che imita lo store ufficiale di Apple e attraverso l’opzione “Prenota ora” indirizza verso un modulo per l’invio di dati finanziari.

I cybercriminali stanno anche organizzando lotterie fraudolente che promettono iPhone gratuiti come premio. Agli utenti viene chiesto di compilare un sondaggio, fornire informazioni personali (come indirizzi e-mail, numeri di telefono, ecc.) e pagare una presunta commissione per la consegna o il servizio.

A supporto, viene spesso mostrato un finto box di feedback, con commenti di utenti che affermano di aver ricevuto i loro “premi”.

Una pagina web che pubblicizza i “premi speciali” iPhone

“Programma fedeltà Apple” che regala nuovi iPhone

Inoltre, i criminali informatici promuovono false opportunità per “testare” l’iPhone 17, tentando in particolare gli utenti esperti di tecnologia. A questi viene richiesto di fornire i propri dati di contatto e indirizzi di spedizione, oltre a pagare una commissione per la consegna, con la promessa di ricevere un dispositivo in anteprima. Tuttavia, l’iPhone non viene mai recapitato e gli utenti finiscono per essere colpiti da spam o da ulteriori tentativi mirati di phishing.

Un sondaggio falso per “testare” il nuovo iPhone

Non cadere nella “trappola iPhone”. Segui questi semplici consigli

Per proteggersi da questa nuova ondata di truffe legate all’iPhone, Kaspersky raccomanda agli utenti di:

Acquistare l’iPhone 17 esclusivamente dal sito ufficiale di Apple, da rivenditori autorizzati o da operatori verificati , per evitare siti contraffatti.

, per evitare siti contraffatti. Verificare sempre gli URL ed evitare offerte sospette o non richieste. Ignorare e-mail, SMS o annunci pubblicitari che promettono offerte o premi troppo allettanti.

ed evitare offerte sospette o non richieste. Ignorare e-mail, SMS o annunci pubblicitari che promettono offerte o premi troppo allettanti. Non condividere mai dati personali per ottenere “omaggi” : i concorsi legittimi raramente richiedono informazioni sensibili in anticipo. Qualsiasi richiesta di nome, indirizzo, dati bancari o della carta di credito deve essere considerata un campanello d’allarme.

: i concorsi legittimi raramente richiedono informazioni sensibili in anticipo. Qualsiasi richiesta di nome, indirizzo, dati bancari o della carta di credito deve essere considerata un campanello d’allarme. Abilitare l’autenticazione a più fattori e monitorare regolarmente gli account: attivare la verifica in due passaggi (2FA) sull’ID Apple e sulle app bancarie, e controllare periodicamente gli estratti conto per individuare eventuali attività sospette.

Il parere dell’esperta

“I cybercriminali approfittano dell’entusiasmo che accompagna il lancio di prodotti di grande richiamo, trasformando l’interesse dei consumatori in un’opportunità per violare i dati. Abbiamo osservato un’evoluzione di queste tattiche, passate da semplici tentativi di phishing a siti web sofisticati che possono sembrare del tutto autentici. Gli utenti devono imparare a dare priorità alla verifica piuttosto che agire d’impulso, per restare al sicuro ed evitare di cadere vittime di queste minacce opportunistiche”, ha commentato Tatyana Shcherbakova, Web Content Analyst di Kaspersky.