Semperis lancia la funzione di scansione dei rischi per Okta in Purple Knight

Semperis, pioniere della resilienza informatica basata sull’identità dedicata alle imprese, introduce l’aggiunta della scansione dei rischi per la sicurezza in Purple Knight, il suo tool di valutazione della protezione incentrato sulla community. Semperis amplia così il proprio supporto multi-directory in aggiunta alle diffuse piattaforme di identità di Microsoft Active Directory ed Entra ID (precedentemente Azure AD).

Il supporto per Okta in Purple Knight di Semperis, che è stato introdotto per la prima volta a marzo 2021 ed è ora utilizzato da oltre 20.000 organizzazioni nel mondo, è la risposta alle diverse richieste ricevute dai partner e dagli utenti della community che usano la piattaforma di identificazione, spesso insieme a Microsoft Active Directory e Microsoft Entra ID. Il set iniziale di 10 indicatori di sicurezza per Okta include i controlli per ruoli personalizzati con privilegi elevati, i token API creati negli ultimi 7 giorni e le nuove autorizzazioni da super amministratore concesse a un gruppo.

“In quanto tool di valutazione della sicurezza delle identità incentrato sulla community, è proprio la community di Purple Knight a offrirci un filo diretto con i feedback dei team di cybersicurezza e delle operazioni IT di migliaia di organizzazioni”, ha spiegato Ran Harel, Vicepresidente associato della divisione responsabile dei prodotti di sicurezza di Semperis. “Sembra che un numero crescente di organizzazioni utilizzi Okta insieme alle piattaforme di identità di Microsoft. Con l’aggiunta di indicatori di sicurezza per Okta in Purple Knight, Semperis sta consolidando la capacità di questa soluzione nel migliorare il livello di sicurezza negli ambienti di identità ibridi. Inoltre, questi ambienti continueranno a espandersi dal momento che le organizzazioni stanno analizzando la migliore combinazione tecnologica per i propri investimenti.”

“L’elemento di distinzione chiave legato all’introduzione del supporto di Okta in Purple Knight è la possibilità di integrare i risultati di sicurezza di Okta con quelli di Active Directory e di Entra ID in un ambiente di identità ibrido”, ha commentato Tammy Mindel, Manager di prodotto di Semperis.

“Purple Knight mostra le connessioni tra Okta e le piattaforme di identità di Microsoft: un caso d’utilizzo molto comune,” ha continuato Mindel. “La nostra decisione di aggiungere il supporto per Okta deriva dai problemi di sicurezza che i nostri partner e clienti ci hanno segnalato, oltre che dall’opportunità di fornire un valore unico identificando le vulnerabilità tra le varie piattaforme.”

Secondo il report di Purple Knight 2023 appena pubblicato, nelle prime scansioni degli ambienti di identità effettuate dalle organizzazioni con Purple Knight, i punteggi medi ricevuti si attestano al 72%: un livello C, piuttosto basso. Grazie alle indicazioni per le correzioni prioritarie fornite da Purple Knight, le organizzazioni mediamente ottengono un miglioramento del 40% sul proprio punteggio in termini di livello di sicurezza, mentre alcune raggiungono un incremento massimo del 64%. Il supporto per Okta amplia il valore offerto da Purple Knight di Semperis alle aziende con ambienti di identità ibridi.