SERICS Cybersecurity Academy: per una formazione in cybersecurity d’eccellenza

Il panorama cyber è sempre più sfidante e per affrontare le minacce e contrastare i numerosi attacchi che ogni giorno colpiscono i sistemi informatici, è fondamentale acquisire le giuste competenze. Per questo è stata istituita, ed è ufficialmente operativa, la SERICS Cybersecurity Academy, il polo formativo della Fondazione SERICS (Security and Rights in the CyberSpace) nato per rafforzare il capitale umano italiano ed europeo nella difesa del cyberspazio, nella protezione dei dati e nella sovranità digitale.

SERICS Cybersecurity Academy è un progetto ambizioso, sostenuto da un’alleanza strategica pubblico-privata che coinvolge 11 università, 7 centri di ricerca e 5 aziende leader (ENI, Leonardo, Intesa Sanpaolo, Fincantieri e Telsy), nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” del PNRR. L’obiettivo è chiaro: creare un ecosistema nazionale in grado di formare figure altamente specializzate nella cybersecurity, capaci di proteggere sistemi, infrastrutture e dati in un contesto digitale sempre più complesso e vulnerabile.

La cybersecurity è una priorità formativa nazionale

In un’epoca in cui gli attacchi informatici rappresentano una minaccia concreta per imprese, istituzioni e cittadini, la formazione in ambito cybersecurity non è più un’opzione, ma una necessità strategica. La crescente digitalizzazione dei servizi pubblici e privati espone le infrastrutture critiche a nuovi rischi, richiedendo competenze trasversali che uniscano conoscenze tecniche, consapevolezza normativa e attenzione ai diritti digitali. Investire nella preparazione di esperti, educatori e imprenditori digitali significa aumentare la resilienza del sistema Paese e contribuire in modo attivo alla sicurezza e alla sovranità tecnologica europea.

SERICS Academy propone un’offerta ampia, strutturata e di alta qualità, rivolta a professionisti del settore pubblico e privato, studenti, laureandi, dottorandi e neo-dottori e ad insegnanti, formatori e soggetti vulnerabili in percorsi di inclusione.

L’offerta formativa della SERICS Cybersecurity Academy

Tutti i corsi della SERICS Cybersecurity Academy che si svolgeranno nel corso del 2025 saranno a partecipazione è gratuita, in quanto completamente finanziati dal PNRR e includono:

Corsi specialistici per dipendenti e professionisti su temi come attacchi avanzati, intelligenza artificiale sicura, protezione dei dati, crittografia, cloud security e cyber risk management.

su temi come attacchi avanzati, intelligenza artificiale sicura, protezione dei dati, crittografia, cloud security e cyber risk management. Master universitari e dottorati specialistici in collaborazione con atenei italiani di eccellenza.

in collaborazione con atenei italiani di eccellenza. Percorsi imprenditoriali su digitalizzazione, ESG, cybersecurity management e business game tematici.

su digitalizzazione, ESG, cybersecurity management e business game tematici. Corsi “Train the Trainers”, per la formazione di formatori ed educatori orientati alla sicurezza dei dati e alla consapevolezza digitale.

La SERICS Cybersecurity Academy si avvale di un comitato scientifico d’élite composto da 18 professori e ricercatori di fama nazionale, oltre a docenti esperti, tutor, instructional designer e professionisti del settore pubblico e privato. Tutti i percorsi sono progettati con approcci blended, fortemente esperienziali, in grado di unire didattica teorica e simulazioni operative (cyber-game, test, casi studio).

Uno dei punti di forza dell’Academy è la personalizzazione dei percorsi formativi, costruiti insieme al committente sulla base dei fabbisogni aziendali o istituzionali. Sono già attive collaborazioni con enti dei settori Energy, ICT, Trasporti e con diverse Pubbliche Amministrazioni.

Dichiarazioni

“In un’epoca in cui la sicurezza informatica è diventata una componente essenziale della sicurezza nazionale, la costruzione di competenze avanzate in questo ambito significa proteggere il nostro futuro”, dichiara il Prof. Alessandro Armando, Presidente del Comitato Scientifico di SERICS. “La SERICS Cybersecurity Academy nasce con la volontà di offrire percorsi formativi di eccellenza, capaci di coniugare rigore scientifico, multidisciplinarità e forte aderenza alle sfide reali. Investire oggi in competenze, ricerca e cultura della cybersicurezza è una scelta di responsabilità verso le prossime generazioni”.