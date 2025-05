Centro Software risponde alla crisi cyber

L’Italia sta attraversando un periodo difficile, anche sotto il punto di vista informatico. Minacce e attacchi mirati mettono a rischio la sicurezza nazionale e, in risposta a ciò, Centro Software, azienda di riferimento nel mercato italiano dello sviluppo di soluzioni ERP (Enterprise Resource Planning), ha attuato un importante percorso di resilienza rivolto alle organizzazioni italiane. In realtà si tratta di un percorso iniziato prima dell’emergenza: la strategia di lungo periodo dell’azienda oggi si traduce in tecnologie evolute, competenze avanzate e formazione trasversale.

Il panorama informatico italiano

I dati emersi dal Rapporto Clusit 2025 sulla sicurezza informatica in Italia e nel mondo confermano una tendenza allarmante: sebbene l’Italia rappresenti solo lo 0,7% della popolazione mondiale e l’1,8% del PIL globale, nel 2024 ha subito il 10% degli attacchi informatici registrati a livello globale, contro il 4% della Francia e il 3% di Germania e Regno Unito. Il numero di attacchi verso organizzazioni italiane è aumentato del 15% rispetto al 2023, con un’incidenza particolarmente rilevante nel comparto manifatturiero, dove circa un quarto degli incidenti globali ha coinvolto aziende italiane. Questa vulnerabilità è confermata anche dal Cyber Index PMI 2024, redatto da Confindustria e Generali con il patrocinio della Presidenza del Consiglio e la collaborazione dell’Osservatorio Cybersecurity e Data Protection del Politecnico di Milano e dell’ACN. Il report rivela che il 56% delle PMI italiane risulta poco consapevole dei rischi informatici e dell’impatto potenziale di attacchi ibridi, evidenziando un urgente bisogno di evoluzione culturale e tecnologica.

Centro Software: nuove soluzioni di cybersicurezza all’interno dei software ERP per migliorare la protezione delle aziende

In questo scenario, Centro Software rafforza il proprio impegno nella protezione dei dati aziendali e della continuità operativa implementando nei propri software gestionali nuove soluzioni avanzate di cybersecurity. Al cuore di questa strategia si trova Aegister Threat Blocker (ATB), una nuova tecnologia pensata per agire come uno scudo dinamico e intelligente contro le minacce informatiche. ATB blocca in tempo reale gli attacchi prima che possano causare danni, sfruttando database costantemente aggiornati, l’intelligenza artificiale e il machine learning per adattarsi in modo proattivo a minacce sempre nuove. A questo si affianca un sistema di Threat Intelligence automatizzata, che raccoglie e analizza continuamente dati su indirizzi IP sospetti, domini malevoli, URL e hash di file potenzialmente pericolosi, permettendo l’attivazione immediata di contromisure difensive. Una soluzione progettata per anticipare, non solo reagire. Elemento fondamentale del sistema di sicurezza è anche il Patch Management, che garantisce aggiornamenti regolari e tempestivi a software e sistemi operativi, eliminando vulnerabilità e assicurando la conformità agli standard di settore. Questa funzionalità, integrata con i firewall e i sistemi di prevenzione delle intrusioni, costituisce uno degli assi portanti della strategia di difesa in profondità adottata da Centro Software.

Le acquisizioni strategiche

Il potenziamento dell’offerta in ambito cybersecurity è frutto di una visione di lungo periodo. Centro Software, infatti, ha iniziato a investire in questo ambito ben prima che l’emergenza sicurezza assumesse i connotati attuali. Nel 2023 ha inoltre acquisito il 20% delle quote di Datapro e Polaris Informatica, creando un polo di competenza multidisciplinare sulla sicurezza delle informazioni. Le due realtà, specializzate rispettivamente in protezione dei dati e data continuity, hanno permesso all’azienda di strutturare una Business Unit Tecnologica fortemente orientata alla prevenzione, alla continuità operativa e alla protezione proattiva del patrimonio informativo delle imprese. Una scelta che oggi si dimostra strategica, perché consente a Centro Software di affrontare l’attuale scenario con strumenti già maturi e una visione integrata, offrendo ai clienti un unico interlocutore per le proprie esigenze infrastrutturali e normative.

Il programma di formazione proposto da Centro Software

Nel solco di questa visione strategica, Centro Software ha avviato un percorso di formazione rivolto a un pubblico ampio e trasversale, che include clienti e altri stakeholder, denominato “CYBER Focus”, pensato per rafforzare le competenze e la cultura aziendale in materia di sicurezza informatica. Il programma prevede attività di formazione specifica sulla sicurezza delle informazioni e sulla cybersecurity, con l’obiettivo di sensibilizzare sui rischi informatici e migliorare la consapevolezza individuale. Lo scopo è ridurre il rischio di attacchi, rafforzare la compliance aziendale, limitare i costi derivanti da eventuali interruzioni dell’operatività e, non da ultimo, aumentare la reputazione aziendale e la fiducia di clienti e stakeholder.

Dichiarazioni

“In uno scenario in cui gli attacchi informatici aumentano in modo esponenziale, proteggere il patrimonio digitale delle aziende non è più una scelta tecnica, ma un dovere competitivo”, dichiara Lorenzo Battaglini, CEO di Centro Software. “Abbiamo scelto di muoverci con anticipo, investendo in soluzioni e competenze quando il tema non era ancora percepito come urgente. Oggi siamo in grado di offrire non solo tecnologie avanzate, ma un approccio strutturato e strategico alla cyber resilienza, aiutando le imprese italiane a trasformare la sicurezza informatica in un vantaggio concreto”.