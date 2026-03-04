Composable AI: oltre 10 miliardi di valore generati dalle aziende con Celonis

Celonis , specialista globale nella Process Intelligence, evidenzia come alcune tra le principali aziende internazionali stiano generando valore concreto industrializzando l’Enterprise AI attraverso la sua Process Intelligence Platform.

“L’intelligenza artificiale sta accelerando la transizione dalle applicazioni monolitiche alle architetture modulari, ma una nuova interfaccia non sostituisce la necessità di un livello di intelligenza sottostante” – ha affermato Dan Brown, Chief Product Officer di Celonis. “Celonis rappresenta quel layer per le operazioni guidate da AI. Colleghiamo e trasformiamo i dati dell’intero panorama tecnologico in un gemello digitale per fornire in tempo reale l’intelligenza operativa e di processo di cui gli agenti di intelligenza artificiale hanno bisogno per offrire un valore reale”.

Ad oggi, i clienti Celonis hanno generato oltre 10 miliardi di dollari di valore complessivo ottimizzando le proprie operation grazie alla Process Intelligence. Ora, i leader di settore stanno utilizzando lo stesso layer di intelligence per potenziare le iniziative di Enterprise AI, riprogettare i flussi di lavoro e aumentare la produttività della forza lavoro:

Deutsche Telekom AG : ha risparmiato milioni di euro di ricavi coinvolgendo in modo proattivo i clienti a rischio prevenendo così customer journey negative;

Fujitsu : ha ridotto le scorte in eccesso del 20% fornendo ai team di acquisto raccomandazioni AI-driven;

Mercedes-Benz Group AG : ha migliorato la puntualità delle consegne, accelerato i cicli decisionali e ottenuto guadagni in termini di efficienza in oltre 30 stabilimenti di produzione;

Uniper : ha realizzato risparmi a doppia cifra per milioni di dollari in 27 processi grazie all’orchestrazione di un agente di manutenzione basato su AI;

Vinmar : ha aumentato la produttività operativa del 20% per un’unità aziendale da 3 miliardi di dollari grazie all’orchestrazione di agenti AI.

L’evoluzione verso l’impresa componibile guidata da AI sta accelerando. Sempre più realtà globali stanno imprimendo una svolta ai propri percorsi di Enterprise AI con Celonis, tra cui Akzo Nobel N.V., Alps Alpine Co., Ltd, Daimler Truck AG, Karl Storz SE & Co. KG, Latam Airlines Group S.A., Mann + Hummel GmbH, Mondelez Europe Procurement GmbH, Telia e Toyota Tsusho Corporation.

La Process Intelligence Platform di Celonis fornisce il livello orizzontale di contesto operativo che rende l’Enterprise AI realmente efficace: individua con precisione dove l’AI può generare il ROI più elevato, aiuta a definire linee guida per garantire sicurezza e compliance e assicura indipendenza dai sistemi legacy, svincolando la strategia AI dai vincoli tecnologici preesistenti.

Per potenziare le soluzioni componibili AI-driven di oggi e di domani, Celonis offre funzionalità avanzate: