Con Agentic Service Management si va verso un IT service management AI-native

Kyndryl, fornitore di servizi tecnologici aziendali mission-critical, lancia Agentic Service Management che integra un maturity model, valutazioni strutturate e blueprint di implementazione per accompagnare le aziende nella transizione da modelli operativi tradizionali a workflow autonomi e intelligenti su larga scala. L’Agentic Service Management di Kyndryl valuta il livello di allineamento rispetto agli standard di settore emergenti e ai framework di governance per gli ambienti AI-native, consentendo ai clienti di adottare modelli di IT service management agentici con sicurezza, affidabilità e controllo come principi fondamentali di progettazione

I sistemi IT odierni non sono stati progettati per supportare l’AI agentica e questo crea un divario crescente tra ciò che l’AI è già in grado di fare e ciò che gli ambienti aziendali riescono effettivamente a sostenere. Secondo il Kyndryl Readiness Report , oltre due terzi delle organizzazioni stanno investendo in modo significativo nell’AI, ma quasi la metà fatica ancora a ottenere ritorni misurabili. Questo accade perché governance, workflow e controlli operativi restano ancora ancorati a modelli pre-AI limitando la possibilità di scalare iniziative agentiche in modo sicuro, affidabile e conforme.

“La maggior parte degli ambienti aziendali è stata costruita per persone che gestiscono ticket e strumenti, non per flotte di agenti autonomi che operano in contesti ibridi e multi-cloud. Questo disallineamento limita la capacità dell’AI di evolvere da progetti pilota a risultati concreti”, ha affermato Kris Lovejoy, Global Head of Strategy di Kyndryl. “Non è possibile scalare workflow agentic su modelli operativi progettati per il lavoro manuale. Le organizzazioni necessitano di controlli chiari, pratiche ripetibili e percorsi di adozione misurabili, affinché gli agenti AI possano agire in modo autonomo dove appropriato, mentre le persone mantengono le responsabilità su governance, rischio e risultati del servizio”.

L’Agentic Service Management di Kyndryl si basa su decenni di esperienza nella gestione di infrastrutture mission-critical per migliaia di organizzazioni, sulla proprietà intellettuale sviluppata internamente e sulla competenza maturata nell’integrazione dell’Agentic AI nelle proprie operations di delivery dei servizi. Grazie a questo approccio, le organizzazioni possono colmare il divario tra il potenziale dell’intelligenza artificiale e la reale prontezza operativa, adottando modelli agentici in modo sicuro, scalabile e governato.

Definire un percorso di maturità verso un IT service management agentico

Offerto da Kyndryl Consult, l’assessment di maturità di Agentic Service Management valuta lo stato attuale di un’organizzazione e identifica le principali aree di miglioramento in ambito service management, governance dell’AI, sicurezza e operations. L’assessment consente ai clienti di confrontare policy, controlli e workflow esistenti con gli standard e i framework più rilevanti per le operazioni basate su agenti, inclusa la norma ISO 42001 dedicata ai sistemi di gestione dell’AI. Kyndryl fornisce quindi una gap analysis personalizzata e una roadmap di evoluzione con l’obiettivo di guidare un’adozione responsabile dell’IT service management agentico. Il percorso prevede guardrail chiari e un adeguato livello di supervisione umana a supporto delle capacità autonome degli agenti in ambienti cloud-native e AI-native.

Disponibile anche come servizio autonomo, Kyndryl Agentic AI Digital Trust affianca Agentic Service Management e supporta le organizzazioni nel governare, ridurre il rischio e scalare le implementazioni di agentic AI in ambienti ibridi e multi-cloud. La soluzione offre un framework “security-first” per definire e controllare il modo in cui gli agenti di AI operano, particolarmente rilevante nei settori regolamentati, dove la protezione dei dati, compliance e classificazione rappresentano requisiti essenziali.

Applicare l’Agentic AI all’erogazione di servizi IT

Kyndryl sta già applicando internamente l’Agentic Service Management per modernizzare il proprio modello di erogazione dei servizi IT. Attraverso Kyndryl Bridge, molte di queste funzionalità sono oggi disponibili anche per i clienti, arricchendo l’intelligenza operativa e supportando le persone responsabili della supervisione e del decision-making nei sistemi mission-critical. Le capacità di agentic AI di Kyndryl si basano sulle solide fondamenta delle attuali funzionalità di automazione dell’azienda, che oggi eseguono quasi 200 milioni di automazioni al mese attraverso oltre 8.000 playbook certificati.