Da Juniper una soluzione dedicata a provider di GPUaaS e AIaaS

Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure AI native, annuncia una nuova soluzione appositamente realizzata per provider di neocloud, SP tradizionali e altri fornitori di cloud AI che stanno implementando e gestendo offerte GPU-as-a-Service (GPUaaS) e AI-as-a-Service (AIaaS). La nuova soluzione accelera il time to market, semplifica le operation e riduce i costi di gestione di questi servizi, il tutto offrendo reti data center ad alte prestazioni ottimizzate per ambienti multi-tenant. Questa è solo l’ultima tra le soluzioni progettate per lo sviluppo del networking per l’AI introdotte da Juniper, che sta vivendo una forte crescita nello scenario dei data center per AI, guidata soprattutto dalla pressante ricerca da parte delle aziende di tutto il mondo di switching, routing, sicurezza e operation automatizzate all’avanguardia.

Le aziende si rivolgono ai provider di neocloud, SP tradizionali e altri fornitori di cloud AI per servizi AI on demand al fine di ridurre i costi e migliorare il time to market. Queste aziende costruiscono infrastrutture ottimizzate per fornire prestazioni migliori e offrono prezzi competitivi, in particolare abilitando un modello pay-as-you-go per hardware particolarmente costosi come le GPU, rendendo così lo sviluppo dell’AI più accessibile. Questi fornitori sono in genere più agili e reattivi e offrono tecnologie AI innovative con maggiore flessibilità e un alto grado di personalizzazione. Alcuni si concentrano anche su privacy, controllo e giurisdizione sui dati raccolti e gestiti dalle aziende, soddisfacendo rigorosi requisiti normativi.

La soluzione di Juniper rappresenta un modo potente e sicuro per implementare servizi AI basati sul cloud altamente ottimizzati, economicamente efficienti e multi-tenant. Inoltre, offre reti ad alte prestazioni, scalabili e sicure per servizi AI basati sul cloud, come l’addestramento (training) e l’inferenza con Retrieval Augmented Generation (RAG). È una soluzione veloce da implementare e facile da gestire, che garantisce vantaggi in termini di time to market ai fornitori di cloud AI. La nuova soluzione è composta da switch della serie QFX, router della serie PTX e firewall della serie SRX gestiti tramite il software di data center assurance Juniper Apstra e Mist AI.

I vantaggi chiave della nuova soluzione di Juniper

L’automazione accelera l’implementazione e semplifica le operation. Sfruttando una combinazione di intent-based networking e Mist AI, Juniper semplifica le operation del Day 0/1/2+, con una potenziale riduzione dei costi fino all’85% e una riduzione fino a 10 volte dei tempi di implementazione. Grazie all’integrazione con Red Hat OpenShift, è possibile ottenere ulteriori vantaggi in termini di automazione negli ambienti Kubernetes.

Zero Trust e multi-tenancy proteggono gli utenti e i dati. Il portfolio Zero Trust DC Security di Juniper, insieme alle funzionalità EVPN VXLAN all’interno degli switch Juniper, fornisce funzionalità multi-tenancy e protegge l’infrastruttura AI, i modelli e i dati riservati, dalle minacce interne ed esterne. Il firewall di nuova generazione SRX 4700 di Juniper è un dispositivo 1U a basso consumo energetico, progettato per service provider, cloud provider e grandi aziende. Offre il throughput del firewall più elevato del settore per unità rack, fino a una velocità di 1,4 Tbps, e supporta interfacce da 400 Gbps con MACsec a wire speed per proteggere i dati in movimento.

Le soluzioni convalidate aumentano la fiducia. Con l’Ops4AI Lab di Juniper, i fornitori di servizio possono convalidare i loro modelli AI prima dell’effettiva implementazione su varie piattaforme di network, computing e storage e relative configurazioni. Inoltre, i Juniper Validated Designs (JVD) sono specificamente pensati per progetti di AI multi-vendor, tra cui il computing accelerator di NVIDIA e AMD, e storage di Weka e VAST. Questi strumenti garantiscono maggiore fiducia e accelerano i tempi di implementazione di servizi GPUaaS e AIaaS.

Con l’Ops4AI Lab di Juniper, i fornitori di servizio possono convalidare i loro modelli AI prima dell’effettiva implementazione su varie piattaforme di network, computing e storage e relative configurazioni. Inoltre, i Juniper Validated Designs (JVD) sono specificamente pensati per progetti di AI multi-vendor, tra cui il computing accelerator di NVIDIA e AMD, e storage di Weka e VAST. Questi strumenti garantiscono maggiore fiducia e accelerano i tempi di implementazione di servizi GPUaaS e AIaaS. L’utilizzo di meccanismi open evita il lock-in su uno specifico vendor. Juniper dispone dell’unica soluzione multi-vendor per la gestione e l’automazione di fabric DC, il che la rende la più flessibile da progettare e la più semplice da gestire. Juniper dispone inoltre di capacità uniche per ottimizzare le prestazioni dei workload AI su Ethernet, consentendo ai provider di utilizzare tecnologie e prodotti aperti e collaudati che evitano il vendor lock-in. Grazie alla possibilità di passare a switch di 1,6 Tbps/porta e al supporto multi-vendor per sistemi GPU-agnostici, Juniper riduce i costi, assicura un’innovazione più rapida, massimizza la flessibilità di progettazione e vince le sfide della supply chain.

Continuo sostegno ai data center per l’AI

In qualità di azienda fortemente specializzata nelle reti AI native e nelle tecnologie AI, la scommessa iniziale di Juniper nel campo delle “reti per l’AI” sta dando i suoi frutti, raccogliendo un grande successo di mercato. Prima tra gli OEM (Original Equipment Manufacturer) a distribuire switch Ethernet 800G, Juniper detiene una quota pari al 49% del mercato OEM di 800G (secondo il rapporto Q1-Q3 2024 revenue shipment di 650 Group pubblicato a dicembre 2024). Grazie alle soluzioni ottimizzate per l’AI, all’Ops4AI Lab e all’eccellente servizio di assistenza ai clienti, Juniper ha conquistato molti clienti di data center AI. Le soluzioni per data center AI di Juniper stanno alimentando reti che vanno dalla più grande Advanced Computing Platform (ACP) del mondo, con centinaia di migliaia di GPU, alle implementazioni aziendali.

Dichiarazioni