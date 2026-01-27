DataCore Puls8: storage persistente di classe enterprise per Kubernetes

DataCore Software, azienda attiva nelle soluzioni infrastrutturali e di gestione dei dati, lancia DataCore Puls8, una piattaforma di storage persistente nativa per Kubernetes progettata per offrire prestazioni di livello NVMe, elevata disponibilità e servizi dati di classe enterprise per applicazioni stateful moderne e sensibili alla latenza.

Con l’estensione dell’utilizzo di Kubernetes oltre i microservizi stateless, per supportare database, analytics, AI/ML e piattaforme in tempo reale, lo storage persistente è diventato un fattore critico. Puls8 rappresenta un’evoluzione mirata dell’approccio di DataCore alla modernizzazione delle infrastrutture in chiave cloud-native. Invece di adattare modelli di storage legacy ai container, DataCore ha progettato Puls8 come piattaforma nativa per Kubernetes, basandosi sul progetto open source OpenEBS della CNCF. Adottando flussi di lavoro nativi di Kubernetes, Puls8 consente ai team di piattaforma e DevOps di allocare, proteggere e scalare volumi persistenti attraverso le stesse pratiche dichiarative e automatizzate utilizzate per le applicazioni.

“Su scala enterprise, la sfida di Kubernetes non è stabilire se i workload stateful possano essere eseguiti, ma garantire che i dati rimangano protetti e disponibili mentre questi carichi crescono e si evolvono,” ha dichiarato Abhi Dey, Chief Product Officer di DataCore Software. “Puls8 permette alle aziende di sfruttare l’ecosistema open source di Kubernetes, offrendo al contempo le prestazioni, la resilienza e le garanzie operative necessarie per eseguire applicazioni stateful in produzione con la massima affidabilità”.

Qualche dettaglio in più su Puls8

Al centro di Puls8 vi è un piano di gestione dei dati che sfrutta lo storage NVMe per assicurare latenza estremamente ridotta e prestazioni costanti anche ai workload più esigenti. La piattaforma fornisce volumi persistenti sempre disponibili, anche quando i pod vengono spostati tra nodi, preservando la continuità dei dati durante l’evoluzione e la scalabilità delle applicazioni. L’elevata disponibilità integrata, basata sulla replica dei volumi e sul failover automatico, garantisce la disponibilità applicativa continua anche in caso di problemi ai servizi.

Puls8 arricchisce OpenEBS con servizi dati di livello enterprise, tra cui il supporto a sistemi esterni di gestione delle chiavi crittografiche, integrazioni di backup validate, protezione in caso di guasto ai nodi, funzionalità di osservabilità e un’interfaccia grafica gestionale integrata e intuitiva. Queste caratteristiche offrono protezione, visibilità, controllo operativo e semplicità d’uso per la gestione di applicazioni stateful su larga scala.

Dopo le fasi di test e le prime implementazioni presso clienti e partner nella seconda metà del 2025, Puls8 ha registrato un forte interesse, sostenuto dalla domanda di soluzioni di storage persistente ad alte prestazioni e pronte per l’ambiente di produzione su Kubernetes. TodoEnCloud, provider di servizi cloud gestiti e infrastrutture IT che offre Kubernetes-as-a-Service, ha scelto Puls8 dopo aver valutato diverse alternative. La piattaforma è ora operativa in tre data center in Spagna, garantendo elevata disponibilità e latenza ultra-ridotta per workload critici.

“Come fornitore di servizi Kubernetes, avevamo bisogno di una piattaforma di storage in grado di sostenere workload enterprise impegnativi senza aggiungere complessità,” ha affermato Manuel Argiz, CEO di TodoEnCloud. “Puls8 ha soddisfatto pienamente le nostre esigenze in termini di prestazioni, disponibilità ed efficienza dei costi, offrendo anche un supporto DataCore rapido ed efficace. Con Puls8 abbiamo superato barriere tecniche e di business che altre soluzioni non ci avevano consentito di affrontare”.

Puls8 è progettato per integrarsi in modo naturale negli ambienti Kubernetes enterprise, risultando compatibile con piattaforme open source e commerciali di ampia adozione. La soluzione funziona con strumenti consolidati per la protezione dei dati e l’osservabilità in Kubernetes – tra cui Veeam Kasten, Velero, Prometheus e Grafana – e supporta distribuzioni enterprise come Red Hat OpenShift.