Gemini Enterprise: la nuova porta d’accesso all’AI in ambito lavorativo

Google Cloud annuncia il lancio di Gemini Enterprise, una piattaforma progettata per aiutare le organizzazioni a sfruttare il potenziale degli agenti AI, trasformando produttività, interazione con i clienti e innovazione.

Già disponibile per le aziende di tutto il mondo, Gemini Enterprise parte da un’interfaccia chat intuitiva di Gemini, che funge da punto di accesso unico all’AI aziendale per tutti i dipendenti e unifica sei componenti fondamentali:

La piattaforma è alimentata dai modelli Gemini più avanzati di Google , che costituiscono la “mente” del sistema, offrendo un’intelligenza leader a livello mondiale per ogni tipo di attività.

, che garantisce libertà di scelta ai clienti e stimola l’innovazione. Unendo tutti questi elementi in un’unica interfaccia, Gemini Enterprise trasforma il modo di lavorare dei team. Va oltre l’automazione di singoli compiti per ottimizzare interi flussi di lavoro e favorire risultati di business più intelligenti — il tutto su un’architettura sicura e di livello enterprise firmata Google.

“Alcune aziende offrono modelli e toolkit di intelligenza artificiale, limitandosi a fornire i singoli componenti, non la piattaforma completa. Lasciano al vostro team il compito di assemblare il tutto. Ma la trasformazione non si può costruire a pezzi. Ed è proprio per questo che abbiamo creato Gemini Enterprise: una piattaforma completa, ottimizzata per l’AI — dai nostri Tensor Processing Units progettati ad hoc, ai modelli Gemini di livello mondiale, fino alla piattaforma e agli agenti che trasformano i flussi di lavoro. È questo ciò che serve per offrire un vero tessuto unificato di intelligenza artificiale per il vostro business”, ha dichiarato Thomas Kurian, CEO di Google Cloud.

Produttività ridefinita con Workspace

Gemini Enterprise rende l’intelligenza artificiale parte naturale della collaborazione.

Le nuove funzionalità di Workspace, a loro volta integrate in Gemini Enterprise, sbloccano livelli inediti di creatività e produttività, accelerando il flusso di lavoro quotidiano di tutta l’organizzazione:

Video : con Google Vids , le aziende possono trasformare una tipologia di contenuto, ad esempio una presentazione, in un formato completamente differente — un video coinvolgente, completo di script e voce narrante generati dall’AI. 2.5 milioni di persone usano Vids ogni mese.

: con , le aziende possono trasformare una tipologia di contenuto, ad esempio una presentazione, in un formato completamente differente — un video coinvolgente, completo di script e voce narrante generati dall’AI. 2.5 milioni di persone usano Vids ogni mese. Voice: in Google Meet, i clienti business possono usufruire della traduzione vocale in tempo reale, andando oltre le semplici parole e restituendo tono ed espressione naturale, per rendere le conversazioni fluide, indipendentemente dalla lingua parlata.

“Non si tratta solo di semplificare un singolo compito”, ha spiegato Thomas Kurian. “Si tratta di rendere più intelligenti interi flussi di lavoro, cercando e trovando informazioni tra tutti i documenti, applicazioni, email e chat aziendali, e automatizzando i processi grazie ad agenti integrati in qualsiasi applicazione enterprise”.

Dai dati alle decisioni, più velocemente con Gemini Enterprise

L’efficacia di un agente dipende dal contesto di cui dispone. Gemini Enterprise si integra con i dati della vostra organizzazione — ovunque si trovino — per costruire quel contesto e fornire risultati pertinenti, accurati e affidabili.

Oggi, come parte di Gemini Enterprise, Google Cloud presenta il nuovo Data Science Agent, che automatizza la preparazione e l’ingestione dei dati, accelera la scoperta di pattern e semplifica lo sviluppo dei modelli complessi. Clienti come Morrisons, Vodafone e Walmart stanno già utilizzando questo agente per velocizzare i propri flussi di lavoro legati ai dati e migliorare l’esperienza dei propri clienti.

Ripensare l’interazione con i clienti

Il customer engagement è uno dei casi d’uso più strategici per l’adozione dell’intelligenza artificiale. Google Cloud introduce nuove funzionalità nella Customer Engagement Suite — la soluzione di AI conversazionale per web, app mobile, call center e punti vendita, progettata per affiancare gli operatori nel rispondere alle richieste e compiere azioni:

Come realizzarlo : un nuovo visual builder low-code, facile da usare, per creare un unico agente di customer engagement e configurarlo su tutti i canali — telefonia, web, mobile, email e chat — in fino a 40 lingue.

: un nuovo visual builder low-code, facile da usare, per creare un unico agente di customer engagement e configurarlo su tutti i canali — telefonia, web, mobile, email e chat — in fino a 40 lingue. L’intelligenza di base : agenti di nuova generazione alimentati dai modelli Gemini di Google, che offrono precisione e latenza leader nel settore.

: agenti di nuova generazione alimentati dai modelli Gemini di Google, che offrono precisione e latenza leader nel settore. Time-to-value : i nuovi servizi di AI augmentation e gli agenti specializzati preconfigurati consentono agli agent builder di sviluppare, testare, implementare e monitorare gli agenti più rapidamente che mai.

: i nuovi servizi di AI augmentation e gli agenti specializzati preconfigurati consentono agli agent builder di sviluppare, testare, implementare e monitorare gli agenti più rapidamente che mai. Integrazione enterprise profonda: l’integrazione diretta con Gemini Enterprise offre maggiore personalizzazione e governance unificata.

Tutte queste nuove funzionalità, che consentono ai clienti di creare e implementare veri e propri agenti conversazionali di nuova generazione, saranno integrate in Gemini Enterprise nei prossimi mesi.

I risultati che i clienti stanno ottenendo con Customer Engagement Suite sono tangibili. Il chatbot “Bene” di Commerzbank la utilizza per gestire oltre due milioni di chat, risolvendo con successo il 70% di tutte le richieste; Mercari prevede un ROI del 500% grazie a una riduzione di almeno il 20% del carico di lavoro degli operatori del servizio clienti.

Con Gemini Enterprise, Google Cloud offre maggiore autonomia a sviluppatori e partner

Google Cloud crede che il futuro dell’AI debba essere aperto. Oltre 100.000 partner supportano tutti i livelli dello stack AI di Google Cloud — dall’infrastruttura agli strumenti AI, fino agli ISV e ai partner di servizi. Oggi, Google Cloud espande questo ecosistema in quattro direzioni:

Flussi di lavoro cross-piattaforma ampliati e pronti all’uso con partner come Box, OpenText, ServiceNow e Workday. Scalabilità globale con BCG, Capgemini, HCLTech, Infosys, McKinsey, TCS e Wipro, che supportano la pianificazione, l’implementazione e lo sviluppo di agenti personalizzati per accelerare l’adozione di Gemini Enterprise. Accenture, Deloitte, KPMG, Cognizant, Capgemini, Infosys, TCS e Wipro stanno inoltre adottando internamente e ampliando i propri servizi per Gemini Enterprise. Un AI Agent Finder di fiducia per scegliere tra migliaia di agenti verificati in termini di sicurezza e interoperabilità. Nuove opportunità di mercato e monetizzazione per gli agenti grazie a nuovi percorsi per i partner, per raggiungere milioni di clienti.

Infine, per accelerare l’adozione e aiutare le organizzazioni a raggiungere il successo, Google Cloud lancia anche un set completo di programmi dedicati:

Google Skills , una nuova piattaforma di formazione gratuita che riunisce oltre 3.000 corsi Google in un unico spazio – da Gemini Enterprise a Google DeepMind, Grow with Google e Google for Education ;

, una nuova piattaforma di formazione gratuita che riunisce oltre 3.000 corsi Google in un unico spazio – da Gemini Enterprise a e ; Programma Gemini Enterprise Agent Ready (GEAR), un nuovo percorso educativo intensivo per formare un milione di sviluppatori nella creazione di agenti AI pronti per l’ambiente enterprise.

(GEAR), un nuovo percorso educativo intensivo per formare un milione di sviluppatori nella creazione di agenti AI pronti per l’ambiente enterprise. Gemini Agent Foundry , che dà vita a un hackathon e a un marketplace guidati dalla community per agenti di livello enterprise;

, che dà vita a un hackathon e a un marketplace guidati dalla community per agenti di livello enterprise; Un nuovo team – Delta – dedicato alle organizzazioni che desiderano affiancare ai propri team ingegneri AI di Google Cloud per affrontare le sfide più complesse.

Thomas Kurian ha concluso: “Questa è la potenza di Gemini Enterprise – la nuova porta d’accesso all’AI in ambito lavorativo. Portiamo il meglio dell’intelligenza artificiale di Google a ogni dipendente, in ogni flusso di lavoro, e siamo entusiasti di accompagnare le organizzazioni in ogni fase del loro percorso”.