HPE accelera lo sviluppo di soluzioni di AI sicure in collaborazione con NVIDIA

HPE ha annunciato una significativa espansione del proprio portfolio NVIDIA AI Computing by HPE , che ridefinisce il modo in cui le aziende implementano, rendono operativa e scalano l’AI. ha annunciato una significativa espansione del proprio, che ridefinisce il modo in cui le aziende implementano, rendono operativa e scalano l’AI.

Grazie alla partnership e alla co-ingegnerizzazione con NVIDIA, HPE offre, infatti, un portfolio avanzato di sistemi integrati e convalidati che accelera il time-to-value dell’AI, rispondendo al contempo ai requisiti di scalabilità, sicurezza e governance.

“La corsa all’AI riguarda fondamentalmente velocità, scalabilità e fiducia”, ha dichiarato Antonio Neri, presidente e CEO di HPE. “La nostra leadership nel cloud, nel networking e nell’AI consente alle organizzazioni di rendere operativa l’IA in modo sicuro, efficiente e su una scala senza precedenti. Insieme a NVIDIA, HPE offre AI factory e reti chiavi in mano che trasformano le ambizioni in valore aziendale concreto.”

“NVIDIA e HPE stanno definendo un nuovo standard per l’infrastruttura AI enterprise”, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “La leadership di HPE nel private cloud, nel networking e nei sistemi on-premise sicuri le consente di rendere l’AI una capacità aziendale fondamentale. Insieme stiamo costruendo AI factory e AI grid — infrastrutture essenziali per integrare l’intelligenza in ogni flusso di lavoro.”

HPE amplia la disponibilità di architetture AI sicure, ripetibili ed efficienti per semplificarne l’adozione aziendale

Mentre i modelli di base stanno guidando una scalabilità senza precedenti nei data center, le aziende devono affrontare la sfida di rendere operativa l’AI in modo sicuro in tutta l’organizzazione. HPE risponde con un aggiornamento completo delle soluzioni AI incentrate sulla sicurezza, sviluppate in collaborazione con NVIDIA, per garantire risultati prevedibili e ripetibili. HPE amplia HPE Private Cloud AI , la propria AI factory chiavi in mano progettata con NVIDIA, offrendo maggiori prestazioni, scalabilità e flessibilità per l’inferenza aziendale. Organizzazioni di primo piano come Ryder Cup, Danfoss e Dallas Cowboys stanno già sfruttando HPE Private Cloud AI per accelerare le proprie iniziative di trasformazione digitale:

I nuovi rack di espansione di rete consentono di scalare le implementazioni HPE Private Cloud AI fino a 128 GPU, permettendo l’esecuzione di carichi di lavoro AI sempre più complessi con un’esperienza operativa coerente.

Per rispondere alla crescente domanda di ambienti sicuri e sovrani, HPE Private Cloud AI è ora disponibile anche in configurazione air-gapped, garantendo l’isolamento totale dei dati sensibili.

I server HPE ProLiant Compute DL380a Gen12 e i sistemi basati su DL380a sono in fase di certificazione per Fortanix Confidential AI, una soluzione congiunta che sfrutta NVIDIA Confidential Computing , consentendo implementazioni on-premise sicure e protezione dei dati sensibili senza esposizione.

CrowdStrike integra funzionalità di sicurezza agent-based, offrendo rilevamento e risposta alle minacce basati su AI per proteggere infrastruttura, modelli e agenti AI in ambienti enterprise.

HPE Private Cloud AI include uno stack hardware e software preconfigurato con NVIDIA AI Enterprise e blueprint aggiornati, tra cui NVIDIA AI-Q per agenti AI personalizzabili e NVIDIA Omniverse per digital twin. Il più recente blueprint NVIDIA AI-Q consente agli sviluppatori di creare agenti AI completamente personalizzabili di cui sono proprietari, che possono ispezionare e controllare.

HPE sta aggiornando Private Cloud AI, server ProLiant e AI Factory per supportare i modelli aperti NVIDIA Nemotron , parte di NVIDIA Agent Toolkit , semplificando l’adozione di infrastrutture AI sicure, on-premise e sovrane.

Le GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition sono ora disponibili in tutte le configurazioni HPE Private Cloud AI e AI Factory.

HPE introduce nuove soluzioni AI per retail, ricerca medica e manufacturing

Le nuove soluzioni multi-workload co-progettate con NVIDIA semplificano l’implementazione di casi d’uso AI per l’edge autonomo, assistenza agli acquisti, sintesi video e ricerca biomedica.

Ogni soluzione integra server HPE ProLiant Compute con tecnologie NVIDIA avanzate, tra cui NVIDIA Spectrum-X Ethernet , DPU BlueField e NIC Connect-X , insieme a software NVIDIA AI Enterprise , librerie NVIDIA CUDA-X , blueprint, confidential computing e tecnologie Multi-Instance GPU e virtual GPU , il tutto arricchito dalla sicurezza chip-to-cloud HPE e dall’automazione AI tramite HPE Compute Ops Management.

HPE introduce inoltre la GPU NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition per implementazioni edge, LLM su piccola scala, database vettoriali e analytics. Tra le nuove soluzioni in sviluppo figura l’integrazione del NVIDIA Retail Shopping Assistant Blueprint per il settore retail. Parallelamente, HPE sta ampliando il portfolio di server ProLiant Compute con GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition.

HPE accelera il networking AI e l’AI su larga scala alla GTC 2026

Nel corso di NVIDIA GTC 2026, HPE ha presentato nuove soluzioni di networking per connettere implementazioni AI distribuite tramite router HPE Juniper Networking e ottiche coerenti. L’azienda ha ampliato inoltre le factory AI con grande scalabilità e che privilegiano la sovranità del dato per service provider, enti pubblici e grandi imprese, introducendo una nuova generazione di sistemi basati sull’architettura NVIDIA Vera Rubin , progettati per i carichi AI più esigenti.

HPE potenzia le pipeline dati AI con una maggiore integrazione NVIDIA

Con l’ingresso in produzione delle infrastrutture AI, le pipeline di dati — in particolare nel contesto dell’inferenza — rappresentano un collo di bottiglia critico. HPE sta collaborando con NVIDIA per ottimizzare l’intero ciclo di vita dei dati AI, dall’acquisizione all’inferenza. In questo contesto, HPE continua a migliorare la piattaforma HPE Alletra MP X10000 per centralizzare la gestione intelligente dei dati. HPE è il primo vendor a ottenere la certificazione NVIDIA-Certified Storage per sistemi object-based a livello Foundation con X10000. Questa certificazione attesta prestazioni validate fino a 128 GPU, elevata affidabilità enterprise e un flusso dati ottimizzato per training più rapido, inferenza a bassa latenza e migliore utilizzo delle risorse.

HPE supporterà inoltre la nuova architettura di riferimento NVIDIA STX per sviluppare soluzioni di storage AI basate su NVIDIA Vera Rubin, BlueField-4, Spectrum-X, ConnectX e software AI NVIDIA.

I nuovi servizi HPE, le opzioni di finanziamento e le soluzioni dell’ecosistema Unleash AI semplificano l’adozione dell’AI

HPE Services introduce un nuovo hub per agenti AI , progettato per supportare un’adozione strutturata e scalabile dell’AI agentica, con modelli basati su NVIDIA Nemotron.

HPE Services e Protopia AI stanno sviluppando un modello per AI factory multi-tenant affidabili, ottimizzando l’uso dei dati sensibili in ambienti regolamentati.

HPE Financial Services sta lanciando il programma 90/9 Advantage, con zero pagamenti nei primi 90 giorni e canoni dell’1% per i successivi 9 mesi, per facilitare investimenti in AI, cloud ibrido e networking. L’offerta è disponibile per i portfoli di networking, cloud ibrido e server di elaborazione.

Disponibilità

Il supporto per le GPU NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition sarà disponibile su tutta la gamma HPE ProLiant nel primo e secondo trimestre 2026. HPE Private Cloud AI con configurazione air-gapped, supporto per GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition e blueprint NVIDIA AI-Q e Omniverse è già disponibile. I rack di espansione per scalare fino a 128 GPU saranno disponibili da luglio. Il blueprint HPE-Protopia per AI factory affidabili è previsto nel secondo trimestre 2026, mentre il supporto Fortanix per HPE ProLiant DL380a Gen12 arriverà nel terzo trimestre 2026.