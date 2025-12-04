HPE ridisegna l’hybrid cloud

HPE ha ampliato il proprio portfolio cloud GreenLake per aiutare le aziende a modernizzare l’IT e soddisfare le crescenti esigenze dell’AI. Oltre l’80% delle aziende sta rielaborando la propria strategia di distribuzione dei carichi di lavoro [i] per far fronte all’aumento dei costi, ai cambiamenti nelle licenze e alla crescita del cloud ibrido. GreenLake offre ai clienti gli strumenti per ridurre la complessità operativa e creare infrastrutture IT sicure e flessibili, progettate per garantire prestazioni elevate.

“Le aziende che si rinnovano per l’intelligenza artificiale, il cloud e la virtualizzazione seguono percorsi diversi: alcune puntano ad accelerare il time-to-market, altre raddoppiano la sicurezza e la conformità, mentre molte si concentrano sull’efficienza dei costi e sulla semplicità”, ha affermato Fidelma Russo, Executive Vice President of Hybrid Cloud e CTO di HPE. “Offriamo un portfolio cloud completo progettato per risolvere le sfide più importanti per i nostri clienti, dando loro la sicurezza necessaria per muoversi rapidamente e stare al passo con la concorrenza”.

Alternativa aziendale unificata per la virtualizzazione

Spinta dall’evoluzione del mercato della virtualizzazione, HPE sta rapidamente realizzando e fornendo nuove funzionalità al software HPE Morpheus per offrire ai clienti un’alternativa di virtualizzazione di livello enterprise che sia agile e sicura. HPE Morpheus VM Essentials [ii] riduce i costi delle licenze VM fino al 90% grazie al supporto multi-hypervisor e modelli cloud self-service a consumo. Tra le novità:

Sicurezza zero-trust con reti software-defined : basandosi sulla comprovata tecnologia di HPE Juniper Networking, HPE introduce le reti “software-defined” per le VM gestite dall’hypervisor HVM in HPE Morpheus VM Essentials e HPE Morpheus Enterprise Software. La sicurezza zero-trust con microsegmentazione integrata offre flessibilità, migliori prestazioni di rete e sicurezza multilivello per le VM.

Provisioning di rete veloce e affidabile : Apstra Data Center Director di HPE Juniper Networking sarà integrato in HPE Morpheus, consentendo la configurazione automatizzata degli switch e una connettività sicura e continua tra virtual machine e host. Il rispetto di politiche di sicurezza e VLAN omogenee su reti fisiche e virtuali elimina gli errori umani durante lo spostamento o la migrazione delle virtual machine.

Operatività resiliente e continua : HPE Morpheus offrirà una tecnologia cluster estesa con replica sincrona per le VM sull’hypervisor HVM, garantendo il funzionamento delle operazioni critiche nelle aree metropolitane – anche in caso di interruzione del data center o del sistema di storage. In abbinamento a HPE Alletra Peer Persistence, questa funzionalità consente il failover automatico tra sedi distanti per le aziende che necessitano di tempi di inattività quasi pari a zero.

Modernizzazione delle applicazioni con Kubernetes e container : HPE Morpheus Enterprise Software offre ora il supporto completo per Kubernetes e i carichi di lavoro in container sull’hypervisor HVM. Questo miglioramento offre ai clienti un’infrastruttura moderna, flessibile ed economica per eseguire applicazioni cloud native insieme alle virtual machine tradizionali, il tutto con un’operatività, una sicurezza e una gestione del ciclo di vita coerenti.

Protezione dati always-on : per salvaguardare i carichi di lavoro critici e consentire il ripristino immediato, HPE sta integrando il software HPE Zerto con HPE Morpheus per fornire una protezione continua dei dati per le VM all’interno di HPE Morpheus VM Essentials e HPE Morpheus Enterprise.

Hypervisor Backup con Veeam Software: HPE Morpheus VM Essentials funzionerà perfettamente con Veeam Data Platform v13 per fornire backup image-level hypervisor-based e ripristino rapido per le macchine virtuali in ambienti cloud privati, tra cui HPE Private Cloud Business Edition. Ciò consente alle organizzazioni di migliorare la protezione dei dati e la continuità operativa in diversi scenari IT, sfruttando le funzionalità di resilienza dei dati di Veeam.

A Discover Barcelona, HPE ha anche presentato il suo approccio AIOps full-stack per il networking e il computing con HPE OpsRamp Software. HPE Morpheus Software, HPE OpsRamp Software e HPE Zerto Software sono disponibili singolarmente o in abbinamento alla suite HPE CloudOps Software per semplificare le operazioni di hybrid cloud e ottimizzare le risorse.

Unificare, governare e proteggere dati e operazioni

HPE ha annunciato novità in collaborazione con NVIDIA per aiutare le aziende ad adottare l’intelligenza artificiale in modo sicuro e gestire i dati in modo più efficace. HPE Alletra Storage MP X10000 Data Intelligence Nodes utilizza l’architettura di riferimento NVIDIA AI Data Platform per creare un layer di dati attivo che arricchisce le informazioni in tempo reale per le pipeline di AI. Inoltre, HPE Private Cloud AI ha aggiunto la GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition in ogni configurazione, NVIDIA AI Enterprise software con protezione hardenizzata STIG e abilitazione FIPS in ambienti air-gapped e strumenti per semplificare le operazioni di AI.

Per proteggere i dati AI in modo rapido ed efficiente, HPE ha annunciato funzionalità di protezione e sicurezza dei dati di nuova generazione, tra cui:

Recupero più veloce e protezione dei dati più solida: HPE StoreOnce 5720 e 7700 sono nuovi dispositivi di backup di nuova generazione progettati per garantire una protezione dei dati resiliente e ad alte prestazioni. Il modello ibrido 5720 bilancia velocità e capacità, mentre il modello all-flash 7700 offre fino a 300 TB/ora di ingestione per una protezione rapida dei carichi di lavoro critici, contribuendo a dimezzare i tempi di ripristino ed evitando fino a 1 milione di dollari per incidente [iii] , posizionandosi tra i sistemi di backup scalabili più veloci e disponibili sul mercato. Entrambi i modelli si integrano direttamente con HPE Alletra Storage MP e HPE SimpliVity per consentire ai clienti di montare direttamente le copie, facilitando il riutilizzo dei dati protetti per analisi forensi, analisi o test.

Sicurezza dei dati incomparabile per carichi di lavoro su dati sensibili: HPE sta promuovendo il Confidential Computing con AMD e Intel per le CPU e con NVIDIA Confidential Computing per le GPU; ciò contribuisce a mantenere dati, modelli e operazioni crittografati end-to-end. HPE collaborerà con i partner per creare una difesa avanzata contro le minacce interne e consentire la conformità per i settori regolamentati mantenendo i dati crittografati in ogni momento su HPE Private Cloud AI e sul server HPE ProLiant Compute DL380a Gen12.

HPE accelera l’adozione del modello operativo basato su cloud ibrido

I nuovi aggiornamenti per GreenLake includono la disponibilità di CloudPhysics Plus, Cloud Commit e GreenLake Marketplace potenziato, tutti progettati per semplificare e interconnettere le operazioni basate su cloud ibrido, ampliando al contempo la visibilità dei partner. Questi nuovi miglioramenti offrono ai clienti una maggiore trasparenza e riducono al minimo il costo complessivo delle operazioni grazie a nuovi modi di pianificare, acquistare e ottenere valore tramite GreenLake.

Per accelerare la transizione verso soluzioni di cloud ibrido sicure e resilienti, HPE Financial Services (HPEFS) sta inoltre estendendo i programmi di finanziamento già esistenti per HPE CloudOps Software e HPE Alletra Storage. HPEFS permette ai clienti di dilazionare i costi su tre anni, senza costi aggiuntivi per HPE CloudOps e per i software standalone HPE Morpheus, OpsRamp e Zerto. I clienti di HPE Alletra Storage, incluso HPE Alletra Storage MP X10000, possono beneficiare di un risparmio fino al 10% rispetto all’acquisto precedente, oltre a non dover effettuare alcun pagamento per i primi due mesi.

Disponibilità:

HPE Alletra Storage MP X10000 Data Intelligence sarà disponibile a gennaio 2026.

HPE StoreOnce 5720 and 7700 sarà disponibile nella primavera 2026.

HPE Morpheus Software con: Kubernetes e container è ora disponibile L’integrazione del Software HPE Zerto sarà disponibile a gennaio 2026 La versione beta del backup image-based di Veeam è ora disponibile. La disponibilità generale è prevista per l’inizio del 2026. La funzionalità di Software Defined Networking e i cluster “stretched” estesi saranno disponibili nel secondo trimestre 2026 Apstra Data Center Director di HPE Juniper Networking sarà disponibile in Q2 2026.

CloudPhysics Plus sarà disponibile al pubblico dalla metà del 2026.

Cloud Commit è ora disponibile.

GreenLake Marketplace potenziato è ora disponibile su HPE.com e sulla piattaforma GreenLake da gennaio 2026.

Note

[i] Enterprise Strategy Group, “Complete Survey Results: Understanding Workload, Application, and Data Deployment and Migration Decision-making”

[ii] Enterprise Strategy Group, Economic Benefits of HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition with HPE SimpliVity for Edge