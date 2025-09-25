Lenovo lancia nuove soluzioni It per prepararsi al futuro dell’AI

Lenovo ha presentato oggi una suite di soluzioni IT innovative, pensate per accompagnare le Piccole e Medie Imprese (PMI) nell’evoluzione verso un futuro pronto per l’Intelligenza Artificiale. Queste offerte semplificano l’implementazione e la scalabilità dell’IT moderno, fungendo da veri acceleratori di crescita e innovazione. Grazie a bundle pre-testati e validati — che includono server, software e opzioni di prezzo flessibili basate sul consumo — le aziende in espansione possono passare dall’idea all’azione in tempi record. Con una configurazione intuitiva e sicurezza integrata, le PMI possono modernizzare rapidamente infrastrutture obsolete, preparandosi a un ambiente di lavoro potenziato dall’AI e ottenendo insight strategici ovunque si trovino.

Nel panorama IT in rapida evoluzione, le PMI affrontano la sfida di adottare l’AI per restare competitive, spesso con risorse limitate. Serve una tecnologia potente ma semplice da implementare, una base IT solida che le supporti nell’adattamento e nella crescita, oggi e domani. Lenovo risponde con un approccio “SMB-first”, offrendo soluzioni scalabili, facili da implementare, performanti fin dal primo utilizzo e orientate a generare valore immediato.

“Lenovo sta riscrivendo le regole per le PMI, facilitando l’accesso, l’adozione e la scalabilità dell’IT di prossima generazione per risultati aziendali più rapidi in ogni settore,” ha dichiarato Brian Connors, VP & GM, Enterprise and SMB AI, Infrastructure Solutions Group, Lenovo. “Le nostre nuove soluzioni complete portano prestazioni, affidabilità e innovazione di livello enterprise dove servono, supportate da assistenza affidabile e gestione completa del ciclo di vita. Con un’esperienza di acquisto e operativa flessibile, Lenovo elimina la complessità, consentendo alle PMI di sfruttare le capacità dell’AI e del cloud ibrido alle loro condizioni, senza sforare budget o risorse.”

Soluzioni enterprise Lenovo: pronte oggi, pensate per domani

I bundle pre-testati e validati di Lenovo offrono alle PMI prestazioni e affidabilità di livello enterprise, senza le consuete complessità. Combinando i server più affidabili del settore con il software Microsoft di fiducia, queste soluzioni semplificano l’accesso all’IT di nuova generazione, riducendo i costi e accelerando i risultati. Niente più configurazioni personalizzate, incertezze o necessità di team specializzati: Lenovo propone una gamma di bundle tra cui:

Business Ready in a Box : per avviare la produttività in poche ore anziché settimane. Include Lenovo ThinkSystem SR250 o ST250 V3, con design pre-validato che integra Windows Server 2025 e Microsoft 365 Business Central.

: per avviare la produttività in poche ore anziché settimane. Include Lenovo ThinkSystem SR250 o ST250 V3, con design pre-validato che integra Windows Server 2025 e Microsoft 365 Business Central. Hyper-V Ready Node : per scalare con sicurezza grazie a design collaudati e IT semplificato. Basato su Lenovo SR635 V3 o SR630 V4, validati con Windows Server 2025 Hyper-V.

: per scalare con sicurezza grazie a design collaudati e IT semplificato. Basato su Lenovo SR635 V3 o SR630 V4, validati con Windows Server 2025 Hyper-V. AI Edge-Ready Node: per eseguire applicazioni edge moderne ovunque, con il conveniente Lenovo ThinkEdge SE100 alimentato da Scale Computing HyperCore per implementazioni leggere e on-demand.

Lenovo semplifica l’esperienza aziendale anche nella gestione quotidiana grazie a XClarity One, un portale cloud protetto che offre visibilità, controllo e manutenzione preventiva basata sull’AI, riducendo tempi di inattività e costi. Per la protezione dei dati, Lenovo integra Veeam, che difende i carichi di lavoro da ransomware e guasti, permettendo il ripristino delle operazioni critiche in pochi minuti, senza un ampio team IT.

Inoltre, Lenovo accelera la trasformazione aziendale con configurazioni AI validate, offrendo una roadmap chiara e azzerando la necessità di sviluppare soluzioni da zero. Le nuove soluzioni garantiscono risultati rapidi, con applicazioni che spaziano dal rilevamento delle minacce in tempo reale alla generazione di insight sui clienti per stimolare la crescita dei ricavi.

“L’infrastruttura ibrida deve crescere insieme alle aziende. Per le PMI, prestazioni elevate e sostenibilità non devono essere irraggiungibili,” ha affermato Per Overgaard, General Manager, EMEA Infrastructure Solutions Group, Lenovo. “Questo portfolio risponde alle loro esigenze, accelerando la produttività e supportato dai server più affidabili del settore e dal software leader. Le aziende possono ora essere AI-ready senza un grande team IT interno, riducendo tempi di configurazione e rischi.”

Consumo IT flessibile, senza costi nascosti

Lenovo sta rivoluzionando il modo in cui le PMI consumano l’IT grazie a TruScale Infrastructure as-a-Service (IaaS). Con opzioni che spaziano dal leasing agli abbonamenti prevedibili e ai prezzi basati sull’effettivo utilizzo, TruScale offre libertà finanziaria totale per adattarsi alle esigenze in evoluzione. I titolari d’azienda possono scegliere solo ciò che serve, scalando le risorse in base ai requisiti reali. Questo approccio semplifica controllo, supporto e integrazione, evitando sprechi di capacità.

L’efficacia è misurabile: i clienti Lenovo riportano implementazioni fino al 30% più rapide e una crescita aziendale fino a 3 volte superiore rispetto ai modelli tradizionali. Un esempio concreto è un’azienda brasiliana di medie dimensioni che, grazie a TruScale, ha triplicato le proprie prestazioni. Scalabilità precisa e costi ottimizzati fanno di TruScale un vero vantaggio strategico per l’agilità operativa.

“Le aziende che non dispongono delle risorse delle grandi imprese hanno bisogno di un modello flessibile ‘pay-as-you-go’ per crescere al proprio ritmo,” dichiara Greg Smith, Executive Director & GM, EMEA Solutions & Services, Lenovo. “Con TruScale IaaS, garantiamo alle PMI accesso a infrastrutture modulari ideali per il loro business, così da poter abbracciare l’AI alle loro condizioni. Fin dal primo giorno, collaboriamo con i clienti per progettare e implementare soluzioni veloci, sicure e scalabili.”

Rispondere alle attuali esigenze delle PMI

In un contesto competitivo sempre più sfidante, Lenovo aiuta le PMI a non perdere terreno grazie a un portfolio dedicato che elimina le barriere legate a competenze e costi. Le soluzioni Lenovo semplificano l’acquisizione, l’implementazione e la gestione dell’IT, accelerando innovazione ed efficienza operativa fin dal primo giorno per ottenere un vantaggio competitivo.

“Con questa nuova offerta, stiamo fornendo al canale prezzi più prevedibili e il vantaggio di raggruppare prodotti e servizi,” ha affermato Ralf Jordan, Vice President, EMEA Channel, Lenovo. “La semplicità, la flessibilità, il profondo allineamento con il canale e la possibilità di monetizzare i servizi ricorrenti di TruScale lo rendono estremamente attraente per i clienti. In modo unico sul mercato, consente ai partner di orchestrare l’esperienza del cliente end-to-end con un contratto unificato.”