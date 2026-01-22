Motivair by Schneider Electric annuncia una nuova CDU che può scalare a 10 MW e oltre per la prossima generazione di AI Factory

Motivair by Schneider Electric, specialista nell’innovazione delle tecnologie liquid cooling per le infrastrutture digitali, oggi ha presentato una nuova Coolant Distribution Unit (CDU) da 2,5 MW, pensata per raffreddare i data center ad alta densità in modo affidabile e su larga scala.

MCDU-70 è la CDU con la più alta capacità dell’offerta Motivair; si tratta di una soluzione rivoluzionaria, flessibile e scalabile, per soddisfare le impegnative esigenze della prossima generazione di GPU (Graphic Processing Unit) e delle AI Factory “di scala gigawatt”.

Le CDU Motivair utilizzano il software EcoStruxure per operare come un sistema centralizzato, adatto alle necessità di raffreddamento odierne e pronto a scalare a 10MW e oltre, per supportare futuri carichi di lavoro di calcolo accelerato, HPC e AI.

Compatta ed efficiente, MCDU-70 ha una capacità perfettamente in linea con le necessità delle infrastrutture di grandi dimensioni come NVIDIA Omniverse DSX Blueprint, le cui implementazioni puntano i 10MW per raggiungere le dimensioni gigawatt. Con 2,5 MW di capacità individuale, sei MCDU-70 possono fornire a questi design una ridondanza 4+2; la capacità dell’unità è pronta anche per le esigenze delle GPU che NVIDIA programma di rendere disponibili nel prossimo futuro.

Le GPU che si usano nelle AI Factory generano da 20 a 50 volte più calore delle CPU (Centra Processing Unit) tradizionali quindi il liquid cooling è una necessità imprescindibile. Chi sta implementando cluster AI deve fare i conti con densità di potenza nei rack estreme, che si prevede possano raggiungere e superare 1MW. Motivair by Schneider Electric permette ai clienti di affrontare queste sfide con modelli CDU standard o costruiti su misura per le specifiche capacità richieste.

“L’AI non sta rallentando. Le nostre soluzioni tengono il passo con l’evoluzione dei chip e del silicio per garantire le prestazioni richieste, quando servono” ha dichiarato Rich Whitmore, CEO di Motivair by Schneider Electric. “Il successo dei data center oggi dipende dalla capacità di realizzare soluzioni di infrastruttura scalabili, affidabili ed efficienti, in linea con le necessità delle future AI factory. Stiamo andando già in questa direzione con soluzioni di liquid cooling collaudate, che possono scalare in base alle esigenze dei clienti”.

Capacità e prestazioni delle unità MCDU-70 di Motivair by Schneider Electric

Con l’aggiunta della MCDU-70, l’offerta end-to-end per il liquid cooling di Schneider Electric ora copre una gamma di capacità da 105 kW a 2,5 MW, rispondendo alle esigenze in termini di prestazioni di oggi e del futuro. Ogni CDU è scalabile e si integra perfettamente con le altre unità e il software Schneider Electric per raffreddare in modo preciso e affidabile il data center.

Le unità MCDU-70 sono prodotte da Schneider Electric nei suoi hub manifatturieri in Nord America, Europa e Asia. La soluzione ha un formato compatto, opera con una pressione disponibile più elevata senza richiedere compromessi, preservando le piene prestazioni di flusso.

– Capacità ed efficienza: ingegnerizzata con scambiatori di calore duali, MCDU-70 fornisce una corretta filtrazione parallela con un calo di pressione del sistema minimale; rispetta l’obiettivo di 1,5 LPM (litri al minuto) per kW e protegge l’efficienza complessiva del sistema, dal rack all’impianto.

– Prestazioni e affidabilità: ogni modello di CDU supera rigorosi test in condizioni reali, con simulazioni condotte in digital twin e test a fine linea con le pompe che operano a pieno carico. Una rete di esperti Schneider Electric, estesa in tutto il mondo, aiuta i clienti in tutte le fasi – dalla progettazione alla manutenzione, così che i sistemi funzionino in modo più intelligente, con temperature più basse e più a lungo.

– Scalabilità come caratteristica progettuale: MCDU-70 fa parte di una gamma completa di CDU progettata in ottica scalabile e modulare, così che gli operatori possano scegliere con più flessibilità il modello che risponde ai loro specifici obiettivi di implementazione AI.

Tutta la gamma di CDU Motivair (da MCDU-25 a MCDU-70) supporta strategie di gestione del calore avanzate con un controllo preciso del flusso, monitoraggio in tempo reale, bilanciamento adattivo dei carichi – per ottimizzare le prestazioni dell’impianto e ridurre i consumi energetici.