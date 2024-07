OpenText Cloud Editions: la versione 24.3 è specifica per AI e cloud

OpenText, azienda di software e servizi per l’Information Management, annuncia le ultime rivoluzionarie innovazioni di prodotto con la release di OpenText Cloud Editions (CE) 24.3. Questa suite rappresenta un significativo passo in avanti nell’integrazione di funzionalità di Information Management avanzate, di soluzioni cloud affidabili, di solide misure di sicurezza e intelligenza artificiale (AI) all’avanguardia per ottimizzare le prestazioni dei dati e ottenere risultati più semplici, ma migliori.

Oggi, la sfida per i CIO è bilanciare l’AI e il cloud come fattori di trasformazione aziendale strategici per le organizzazioni. Infatti, secondo un rapporto di Morgan Stanley, il 68% dei CIO prevede che l’AI generativa e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) avranno un impatto diretto sulle priorità in termini di investimento. Insieme alla crescente adozione del cloud pubblico (che ospita circa il 36% dei carichi di lavoro delle applicazioni e che si prevede raggiungerà il 53% entro la fine del 2026) entrambe le aree, AI e LLM, sono diventate le principali priorità di spesa IT. Grazie a oltre 30 anni di esperienza nell’Information Management, le recenti innovazioni di OpenText basate sull’intelligenza artificiale sono progettate proprio per rispondere a questa esigenza, offrendo soluzioni solide che favoriscono la crescita.

Le offerte incluse in OpenText Cloud Editions 24.3

OpenText continua a guidare la trasformazione digitale con la sua roadmap strategica di prodotto Titanium X, disponibile con OpenText Cloud Editions 25.2. Con quest’ultima release, OpenText eleva il potenziale umano, libera la creatività e sblocca opportunità illimitate attraverso la sua suite completa di soluzioni in Business Clouds, Business AI e Business Technology con nuove importanti offerte in OpenText Cloud Editions 24.3 che includono:

Business AI

OpenText DevOps Aviator è l’offerta OpenText Cloud Editions che accelera la delivery delle applicazioni utilizzando bot di testing per generare automaticamente testi codeless da quelli manuali, riducendo i rischi e la carenza di talenti. L’assistente intelligente integrato, basato sull’AI, fornisce risposte e riepiloghi rapidi su funzionalità, attività, testi e storie utente, ottimizzando i flussi di lavoro in ambito sviluppo per una maggiore efficienza.

OpenText Fortify Aviator è l'offerta OpenText Cloud Editions che automatizza le attività manuali di verifica e correzione delle vulnerabilità SAST (Static Application Security Testing), sfruttando l'intelligenza artificiale per identificare e risolvere i problemi in un unico strumento. Inoltre, per gli sviluppatori che codificano le applicazioni, Fortify Aviator integra perfettamente i suggerimenti di correzione nel flusso di lavoro DevOps, fornendo al contempo audit e spiegazioni in termini user-friendly, semplificando così l'intero processo. Per i Data Scientist responsabili della progettazione dei modelli, le nuove funzionalità di Aviator proteggono dagli attacchi di prompt injection, dalla compromissione dei modelli e dalle vulnerabilità dei LLM.

Secondo il report OpenText State of Code Security, il 57% delle organizzazioni sta già adottando pratiche DevSecOps e il 72% è concentrato sulla sicurezza delle applicazioni business-critical, in un contesto in cui le minacce digitali si evolvono nell’era dell’intelligenza artificiale. L’integrazione della sicurezza in DevOps e nelle operation IT è quindi essenziale.

Business Cloud

OpenText Content Aviator, disponibile su OpenText Core Content, OpenText Extended ECM e OpenText Documentum, è l’offerta di OpenText Cloud Editions migliora l’automazione e la velocità dei flussi di lavoro di content management. Inoltre, questa versione consente agli utenti di interagire in modo efficiente con i contenuti e di estrarre la conoscenza nel cloud e on-premise. Ora, OpenText Content Aviator espande le sue capacità di collaborazione per includere contenuti video di alta qualità, consentendo conversione, streaming, annotazione e ritaglio direttamente all’interno della piattaforma, migliorando così l’efficienza del flusso di lavoro e la produttività degli utenti.

Business Technology

OpenText Thrust Studio , disponibile sulla release generale di OpenText Cloud Editions 24.3, offre agli sviluppatori un assistente digitale in tempo reale basato sull’intelligenza artificiale generativa. Il supporto on-demand accelera i processi di sviluppo fornendo un rapido accesso agli esempi di codice rilevanti e alla documentazione API all’interno dell’ambiente Visual Studio, migliorando lo sviluppo delle applicazioni e la produttività end-to-end.

OpenText Cloud for Government ha ottenuto lo status di "completamento autorizzato" dal Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) negli Stati Uniti per OpenText Extended ECM e OpenText AppWorks, unendosi a OpenText Fortify on Demand e OpenText IT Management Platform (ITMX) sul mercato FedRAMP. Questa autorizzazione consente alle agenzie federali di automatizzare i flussi di lavoro, gestire i contenuti durante tutto il ciclo di vita e ottenere una visione completa dei loro contenuti, il tutto garantendo solidi controlli di sicurezza e misure di conformità.

Disponibilità

Nell’ambito dei rilasci trimestrali di OpenText Cloud Editions, i clienti possono usufruire di nuove funzionalità AI ogni 90 giorni. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità o per aderire a un programma beta per le innovazioni future, è possibile contattare OpenText.

Dichiarazioni



“Se il 2023 è stato l’anno in cui si è sperimentato con l’AI, il 2024 è quello in cui verrà oliata l’intera macchina per l’adozione su larga scala e la scalabilità dell’intelligenza artificiale generativa”, ha dichiarato Muhi Majzoub, EVP e Chief Product Officer di OpenText al lancio della nuova release di OpenText Cloud Editions. “OpenText consente ai clienti di orientarsi con sicurezza tra cloud, security ed AI, creando fiducia nei confronti dell’integrità dei dati mentre entriamo in una nuova era di crescita e agilità delle informazioni integrate. L’innovazione chiave di questa release si basa sull’aiutare i nostri clienti ad adottare DevSecOps con l’AI. OpenText Cloud sta aiutando i clienti a ripensare la delivery del software con OpenText Aviator”.

“In Uniper stiamo investendo su un’importante trasformazione dell’IT per accelerare i nostri sforzi in ambito green energy e fornire ai nostri clienti soluzioni flessibili, equilibrate e su misura”, ha commentato Hans Pezold, Senior Vice President of Information Technology e Managing Director di Uniper. “La collaborazione con OpenText, con la sua esperienza nell’Information Management, nel cloud e nell’intelligenza artificiale, è stata una scelta naturale e ci ha permesso di ridurre il consumo di risorse e l’impegno amministrativo: un grande vantaggio per noi. Questa collaborazione è solo l’inizio del nostro percorso di trasformazione digitale e l’approccio lungimirante di OpenText verso lo sviluppo di suite di funzionalità innovative, che si tratti di cloud o AI, sarà parte integrante dell’ulteriore ottimizzazione dei nostri processi e della spinta verso l’innovazione”.