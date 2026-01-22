Vertiv amplia il sistema di raffreddamento perimetrale flessibile ed efficiente dal punto di vista energetico per applicazioni small, medium ed edge in EMEA

Vertiv, leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, arricchisce la gamma di sistemi raffreddati ad aria Vertiv CoolPhase Perimeter PAM con nuove potenze e con il Vertiv CoolPhase Condenser. Disponibile in tutta Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), la soluzione coniuga efficienza energetica, attenzione all’ambiente e resilienza operativa, offrendo miglioramenti misurabili sia del Power Usage Effectiveness (PUE) sia del Total Cost of Ownership (TCO), contribuendo a prolungare la durata dei sistemi.

Progettato per la nuova generazione di data center, Vertiv CoolPhase Perimeter PAM integra ora l’innovativo ed altamente efficiente Vertiv EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer (PRE), completamente integrato nel sistema Vertiv CoolPhase Condenser. Questa tecnologia rivoluzionaria mira a ridurre i consumi energetici migliorando al contempo il free-cooling e l’affidabilità del sistema, grazie all’utilizzo di un circuito di refrigerante pompato che opera con una frazione della potenza richiesta dai compressori tradizionali, consentendo anche un risparmio di spazio. La gamma Vertiv CoolPhase Perimeter PAM utilizza il refrigerante R-513A, che presenta un Global Warming Potential (GWP) inferiore del 70% rispetto all’R-410A, con rischi di infiammabilità nulli e bassa tossicità. Questo lo rende pienamente conforme al Regolamento UE F-Gas 2024/573 e ideale per gli operatori che desiderano ridurre le emissioni di carbonio senza compromettere le prestazioni di raffreddamento.

“Con questa ultima novità della gamma Vertiv CoolPhase Perimeter PAM, rendiamo la nostra offerta a espansione diretta più flessibile, risolvendo due sfide cruciali per gli operatori odierni dei data center: la conformità ambientale e l’efficienza operativa,” ha dichiarato Sam Bainborough, VP thermal management, EMEA di Vertiv. ” I nuovi modelli raffreddati ad aria potenziano le capacità di free-cooling per ridurre il PUE, dimostrando il nostro impegno nel fornire soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e responsabili verso l’ambiente, senza compromessi sulle prestazioni.”

La gamma Vertiv CoolPhase Perimeter PAM è progettata con caratteristiche quali compressori a velocità variabile, batterie a stadi abbinate a un’innovativa tecnologia di filtrazione brevettata e un’integrazione fluida con le unità Vertiv CoolPhase Condenser tramite il sistema di controllo Vertiv Liebert iCOM. L’approccio è parte di una strategia olistica che considera tutti gli elementi come componenti di un unico sistema, per ottimizzare in modo intelligente prestazioni, efficienza e flessibilità.

La gamma Vertiv CoolPhase Perimeter PAM è parte dell’offerta di soluzioni termiche Vertiv ed è supportata dalla rete di servizi globali Vertiv, che offre supporto completo lungo l’intero ciclo di vita delle apparecchiature, dalla progettazione e messa in servizio fino all’ottimizzazione continua, rendendo possibile un’affidabilità costante grazie a un’implementazione esperta e a una manutenzione proattiva.