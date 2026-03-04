VMware Telco Cloud Platform 9 presentata al MWC 2026 da Broadcom

Broadcom, specialista tecnologico globale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni software per semiconduttori e infrastrutture, ha presentato importanti novità per VMware Telco Cloud Platform, una piattaforma cloud privata per data center di telecomunicazioni progettata per aiutare gli operatori di telecomunicazioni globali a ottenere una maggiore efficienza hardware e costi operativi inferiori nella fornitura di servizi sovrani e di intelligenza artificiale. VMware Telco Cloud Platform 9, basata su VMware Cloud Foundation 9 con funzionalità aggiuntive specifiche per le telecomunicazioni, fornirà alle telco un’infrastruttura unificata e orizzontale che consentirà:

● Un risparmio cumulativo stimato del 40% sul TCO quinquennale rispetto alle architetture silos1

● Una riduzione del consumo energetico e dei costi associati stimata tra il 25 e il 30% grazie alle prestazioni migliorate dei server e alla densità delle VM2

● Una riduzione del TCO della memoria e dei server del 38% circa grazie al memory tiering NVME avanzato2

● Una riduzione del TCO dello storage del 38% circa con vSAN ESA Global Dedup2

● Un miglioramento dell’efficienza, della governance e della conformità grazie all’automazione intelligente, alla gestione integrata dei costi e all’applicazione proattiva delle policy

“I costi dell’hardware stanno aumentando vertiginosamente e la domanda globale di memoria derivante dall’intelligenza artificiale accelererà ulteriormente l’aumento dei prezzi dei server. VMware Telco Cloud Platform, basata sulla tecnologia di piattaforma cloud privata più diffusa del settore, aiuta le società di telecomunicazioni a ridurre drasticamente sia i costi CAPEX che OPEX“, ha affermato Paul Turner, Chief Product Officer, VMware Cloud Foundation Division di Broadcom. ”VMware Telco Cloud Platform 9 consentirà agli operatori di telecomunicazioni di fornire un’infrastruttura sicura, sovrana e nativa per l’intelligenza artificiale che favorisce l’adozione di tecnologie di nuova generazione, l’accelerazione dei ricavi e la riduzione dei costi”.

Trasformare l’intelligenza artificiale in valore concreto per le telco

Le società di telecomunicazioni si stanno evolvendo da semplici fornitori di connettività a fornitori di infrastrutture cloud e AI sovrane, sfruttando i data center locali distribuiti per acquisire nuove entrate. VMware Telco Cloud Platform si sta trasformando per supportare sia le funzioni di rete 4G/5G Core che i carichi di lavoro AI ad alta intensità di dati su una piattaforma unificata e aperta, consentendo agli operatori di fornire cloud e AI sovrani. Le funzionalità previste per trasformare in valore l’AI in Telco Cloud Platform 9 includeranno:

● Private AI-as-a-Service: l’inclusione di strumenti nativi, come Model Store, Model Runtime e Vector Databases, consentirà agli operatori di offrire ai clienti ambienti AI chiavi in mano, garantendo al contempo un rigoroso isolamento dei dati e la conformità normativa.

● Virtualizzazione GPU: la piattaforma massimizzerà l’efficienza hardware e ridurrà i costi suddividendo le singole GPU fisiche tra più macchine virtuali. Ciò consentirà alle società di telecomunicazioni di eseguire contemporaneamente carichi di lavoro ad alte prestazioni, come AIOps per la gestione della rete con riparazione automatica e applicazioni Sovereign Edge per i settori regolamentati, senza la necessità di hardware dedicato per ogni utente.

● GPU-as-a-Service: un’architettura multi-tenant fornirà accesso on-demand alla potenza delle GPU virtualizzate, consentendo ai fornitori di servizi di scalare in modo efficiente l’infrastruttura AI e ridurre i costi operativi, mantenendo i dati proprietari logicamente isolati.

● Monitoraggio GPU potenziato: la visibilità in tempo reale dello stato di salute delle GPU e delle vGPU migliorerà l’utilizzo delle risorse e contribuirà ad eliminare la necessità di un monitoraggio manuale.

● Gestione automatizzata del ciclo di vita (LCM): l’automazione integrata consentirà ai team della piattaforma di implementare ambienti AI privati production-ready in pochi minuti anziché in settimane, eliminando la configurazione manuale e l’applicazione di patch.

● Servizio Agent Builder: questo framework low-code semplificherà la creazione di sofisticati agenti AI automatizzando l’orchestrazione dei modelli, il recupero dei dati e le funzionalità di richiamo di strumenti esterni.

Le operazioni assistite dall’intelligenza artificiale e l’automazione intelligente migliorano l’efficienza delle telecomunicazioni

Con il passaggio delle reti a un modello nativo AI, queste devono diventare sia autocorrettive che basate sull’intento. VMware Telco Cloud Platform fornirà la base intelligente necessaria per automatizzare la governance del ciclo di vita e ottimizzare il consumo energetico nel 5G Core e, infine, nel 6G. I miglioramenti dell’efficienza operativa attualmente previsti per Telco Cloud Platform 9 includono:

● Maggiore efficienza dell’hardware:

○ Memory Tiering NVMe avanzato: la piattaforma ridurrà il costo totale di proprietà (TCO) fino al 40% utilizzando lo storage NVMe ad alta velocità per estendere la memoria di sistema, consentendo una maggiore densità di carico di lavoro senza i costi elevati della DRAM tradizionale.

○ Infrastruttura efficiente dal punto di vista energetico: il supporto per le nuove CPU con un numero elevato di core e la pianificazione intelligente delle risorse miglioreranno il throughput per watt, ottimizzando il consumo energetico per le applicazioni 5G e AI ad alto consumo energetico.

○ Deduplicazione globale vSAN: le nuove funzionalità di efficienza dello storage ridurranno significativamente l’ingombro dello storage rimuovendo i blocchi di dati duplicati nel cluster, massimizzando il valore dell’hardware esistente.

● LCM modernizzato per Containers as a Service (CaaS): la piattaforma semplificherà le operazioni Kubernetes con funzionalità di livello carrier quali aggiornamenti concatenati da Kubernetes a Kubernetes, aggiornamenti della configurazione in loco e aggiornamenti skip-level. Con 24 mesi di supporto per ogni versione minore di Kubernetes, si stima che le società di telecomunicazioni ridurranno la frequenza delle finestre di manutenzione e abbasseranno le spese operative complessive (OpEx).

● Automazione unificata basata su GitOps: le società di telecomunicazioni potranno scegliere tra un approccio conforme agli standard ETSI o un “progetto” GitOps unificato che utilizza ArgoCD. Questa automazione sincronizzerà e aggiornerà automaticamente sia le funzioni di rete che l’infrastruttura cloud da un’unica fonte di verità, eliminando gli errori di configurazione manuale e garantendo la coerenza a livello di rete.

● Operazioni e osservabilità unificate: una nuova dashboard centralizzata offrirà un unico pannello di controllo per la gestione della flotta, il controllo dei costi e le licenze. Questo è abbinato alla Network Fabric Observability (e all’aggiunta alla Telco Cloud Platform) per correlare i problemi di prestazioni tra i livelli fisici e virtuali dal core mobile all’estremità più lontana.

● Operazioni continue (Live Patching): ESX Live Patching consentirà agli amministratori di applicare aggiornamenti di sicurezza critici agli host senza richiedere finestre di manutenzione o interrompere le macchine virtuali attive, stimando come raggiungibile il 100% di uptime della rete.

● Operazioni assistite dall’intelligenza artificiale: assistenti intelligenti semplificheranno l’integrazione nella piattaforma e la risoluzione dei problemi, fornendo raccomandazioni attuabili e mantenendo al contempo un approccio “human-in-the-loop” per le decisioni critiche.

Conformità e sicurezza incentrate sulla sovranità

Con il progressivo rafforzamento del quadro normativo, con leggi, regolamenti e standard in materia di sovranità digitale e dei dati in tutto il mondo, l’idea di creare un cloud sovrano è passata da obiettivo politico a mandato fondamentale in molte giurisdizioni e settori verticali, tra cui le telecomunicazioni e le infrastrutture critiche. I requisiti di base per qualsiasi cloud sovrano derivano dalle specifiche leggi,

politiche o linee guida applicabili ai carichi di lavoro e ai dati specifici in questione. VMware Telco Cloud Platform 9 fornirà le protezioni architetturali necessarie per aiutare i clienti a garantire che l’infrastruttura cloud rimanga un bene nazionale e conforme ai requisiti di cloud sovrano applicabili, completamente controllata, verificata e gestita all’interno dei confini locali. Tra le altre cose, sono previste le seguenti funzionalità per Telco Cloud Platform 9:

● Operazioni all’interno della giurisdizione e requisiti di cloud sovrano: la piattaforma consentirà alle società di telecomunicazioni di soddisfare i propri requisiti di cloud sovrano, come la conservazione dei dati degli abbonati, la telemetria e il piano di gestione rigorosamente entro i confini specifici per l’utente. Il rafforzamento dell’isolamento dei tenant e i controlli di accesso granulari contribuiranno a garantire che le operazioni di rete non eludano la giurisdizione nazionale.

● Autorità crittografica: la piattaforma consentirà alle società di telecomunicazioni di mantenere il controllo esclusivo sulle chiavi di crittografia, garantendo che solo l’operatore locale, e non un fornitore di servizi cloud o un’entità esterna, possa accedere ai dati sensibili.

● Prove di livello audit: strumenti integrati di registrazione e automazione acquisiranno prove continue e immutabili dello stato di salute della piattaforma. Questa traccia cartacea automatizzata fornirà ai revisori prove verificabili di conformità in tempo reale.

● Conformità automatizzata e applicazione delle policy: kit di rafforzamento preconfigurati e un gestore di politiche Kubernetes integrato basato su Open Policy Agent (OPA) consentiranno alle società di telecomunicazioni di applicare politiche di sicurezza in linea con le leggi, i regolamenti e gli standard applicabili (ad esempio, il Telecommunications Security Act (TSA) del Regno Unito, le linee guida NIST, NSA e CISA), riducendo in modo significativo i costi e i tempi di audit su flotte di cluster di grandi dimensioni.

● Dashboard SecOps centralizzata: un’interfaccia unificata fornirà visibilità in tempo reale sulle condizioni di sicurezza, automatizzando il rilevamento delle deviazioni per aiutare gli operatori di telecomunicazioni a soddisfare in modo proattivo standard rigorosi.

● Confidential Computing: il supporto per le più recenti enclave sicure di AMD e Intel consentirà alle società di telecomunicazioni di distribuire carichi di lavoro sensibili su infrastrutture eterogenee, mantenendo la crittografia della memoria a livello hardware.

● Sicurezza laterale distribuita: VMware vDefend fornirà prevenzione avanzata delle minacce e micro-segmentazione, consentendo l’applicazione dello zero trust per bloccare i movimenti laterali dannosi attraverso la rete.

Note

1 “The Economic Benefits of Moving from Proprietary Cloud Silos to Horizontal Telco Cloud Networks,” ACG Research, February 20, 2026

2 Based on internal Broadcom engineering estimates or test results, subject to change. March 2025