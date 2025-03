A&C group entra in SYS-DAT Group

Cresce ancora SYS-DAT, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e per il mercato dei servizi, che annuncia la sua prima acquisizione del 2025. L’azienda acquisisce l’80% del capitale sociale di A & C. Holding (“A&C group”), gruppo composto da cinque aziende con soluzioni rivolte alle piccole e medie imprese.

Le aziende operative di A&C group

A&C group, con sede a Cuneo, è stata fondata nel 1978 ed è costituita da cinque aziende operative, con presenza sul territorio nazionale attraverso 12 sedi e con diversa specializzazione:

Versya e BM Informatica offrono soluzioni per aziende appartenenti al segmento PMI e studi professionali;

e offrono soluzioni per aziende appartenenti al segmento PMI e studi professionali; Velika propone soluzioni in alcuni mercati verticali fra i quali il Food;

propone soluzioni in alcuni mercati verticali fra i quali il Food; & C. Sistemi offre soluzioni per business automation;

offre soluzioni per business automation; Ager Technology è specializzata nel mercato agritech.

Il gruppo ha diverse soluzioni software per mercati verticali, tra le quali quelle per GDO, food & beverage, logistica e professionisti come notai e commercialisti.

La società nel 2024 ha generato indicativamente ricavi complessivi di circa Euro 25 milioni, con una marginalità (EBITDA Margin) di circa il 14% e una Posizione Finanziaria Netta (cash-positive) al 31 dicembre 2024 di circa Euro 7 milioni.

L’EBITDA è definito come la differenza tra il Valore della produzione e i Costi della produzione al netto delle voci ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti per rischi e altri accantonamenti del conto economico.

La Posizione Finanziaria Netta (PFN) è definita come la somma delle disponibilità liquide e dei crediti netti meno i debiti di qualsivoglia natura inclusi Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti (TFR) e Trattamento di Fine Mandato degli amministratori (TFM).

Operazione

A&C group offre attraverso le aziende del suo gruppo, servizi rivolti al mercato delle piccole e medie imprese con diverse tecnologie e soluzioni verticali per diversi mercati aiutando le aziende ad aumentare la produttività e a migliorare la propria redditività.

Con l’entrata nel gruppo SYS-DAT di A&C group, prima acquisizione del 2025 e quarta dopo l’ammissione al mercato Euronext Milan segmento STAR del 2 luglio 2024, SYS-DAT rafforza ulteriormente la propria posizione competitiva e amplia le prospettive di sviluppo nel mercato.

L’80% della società è stata acquisito a una valorizzazione in linea con i multipli delle precedenti acquisizioni, di circa 5 volte l’EBITDA. È stato inoltre sottoscritto un accordo di opzioni Put&Call per l’acquisto del restante 20% nel 2028 utilizzando i medesimi multipli. La valorizzazione complessiva per il 100% di A&C group è quindi di circa Euro 25 milioni, considerando anche la PFN di circa Euro 7 milioni al 31 dicembre 2024.

Il pagamento delle quote verrà effettuato nel corso del periodo 2025-2028, finanziando l’acquisizione con mezzi propri.

Dichiarazioni

Matteo Neuroni, CEO di SYS-DAT, ha commentato: “A&C group, con soluzioni rivolte al mercato della piccola e media impresa e presenza in diversi mercati verticali, si innesta perfettamente all’interno del nostro progetto e percorso evolutivo ampliando il potenziale di riferimento ed arricchendo la nostra offerta. Siamo molto soddisfatti dell’ingresso di Marco Salvagno e della sua squadra nel gruppo SYS-DAT; condividono appieno i nostri valori e la nostra visione, hanno dimostrato in questi anni di saper sviluppare una realtà di successo e sono certo contribuiranno all’evoluzione del nostro progetto”.

Marco Salvagno, CEO di A&C group, ha aggiunto: “Nel continuo percorso di crescita portato avanti negli anni riteniamo che questo ulteriore passo sia essenziale e strategico al fine di garantire continuità e sviluppo. È sicuramente gratificante aver attirato l’attenzione di un gruppo così dinamico e all’avanguardia ma è soprattutto l’aver trovato piena affinità nei valori, nella visione e nel piano industriale a dare piena e certa convinzione a questo progetto. Siamo sicuri che la nostra offerta ben si complementa con quella del gruppo SYS-DAT e che insieme sapremo cogliere molte opportunità di crossselling. Inoltre, potremo beneficiare di una più estesa rete di vendita per massimizzare la nostra crescita”.