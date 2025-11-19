Cirque du Soleil automatizza la fatturazione con SAP Business AI

SAP ha annunciato che il Cirque du Soleil Entertainment Group, realtà mondiale specializzata nell’intrattenimento dal vivo, ha implementato un assistente per la fatturazione basato sull’intelligenza artificiale che semplifica le operazioni di contabilità fornitori.

Abilitato da SAP Business AI e basato su SAP Business Technology Platform, l’assistente sta già offrendo tempi di risposta più rapidi, esperienze migliori per i fornitori e un’automazione multilingue fluida.

Le esigenze di Cirque du Soleil

Con 38 spettacoli in diverse città del mondo e una forza lavoro di quasi 4.000 artisti e personale proveniente da 80 paesi, le operazioni del Cirque du Soleil sono dinamiche quanto le sue performance. La gestione di oltre 70.000 fatture all’anno, in particolare da parte dei fornitori che supportano i tour durante gli show nelle città dove risiedono, ha messo a dura prova il team addetto alla contabilità fornitori. Quasi il 40% delle domande proviene da fornitori che desiderano ricevere aggiornamenti sullo stato delle fatture e queste richieste sono state spesso ritardate a causa della visibilità limitata e dell’elaborazione manuale.

I vantaggi della tecnologia SAP

Per risolvere questa situazione, Cirque du Soleil si è affidato a SAP Business AI. Il nuovo assistente AI per le fatture automatizza il processo di smistamento e risposta alle email relative ai pagamenti. Analizza i messaggi in arrivo in tutte le lingue, identifica il tipo di richiesta, estrae i dettagli delle fatture, determina lo stato dei pagamenti e rileva persino il sentiment dell’email, dando priorità a quelle che richiedono attenzione immediata. L’assistente genera quindi una proposta di risposta in inglese e francese, riducendo significativamente il tempo medio di gestione della risposta da 30 minuti a soli due minuti per richiesta.

L’assistente sfrutta SAP HANA Cloud per archiviare ed elaborare dati strutturati derivati ​​dalle email in arrivo, insieme ai risultati delle analisi e alle risposte generate. La piattaforma SAP AI Core supporta l’automazione intelligente, consentendo all’assistente di rilevare urgenza, sentiment e persino le cause alla base dei ritardi di pagamento. Questo ha ridotto drasticamente il carico di lavoro manuale e migliorato la soddisfazione dei fornitori.

I vantaggi principali includono:

Efficienza: l’automazione libera il tempo dei dipendenti e accelera i tassi di risposta

Con questa innovazione, il Cirque du Soleil continua a essere all’avanguardia non solo nel mondo dello spettacolo dal vivo, ma anche dell’eccellenza operativa. SAP si conferma un partner affidabile in questo percorso, aiutando l’organizzazione a espandere la sua presenza globale mantenendosi al tempo stesso agile e reattiva.

Dichiarazioni

“La ricerca lunga e complessa necessaria per identificare lo stato di pagamento di una fattura e il motivo dell’eventuale ritardo era davvero travolgente“, ha affermato Philippe Lalumière, Vice President of information technology del Cirque du Soleil Entertainment Group. “Cercavamo un modo più efficiente per gestire questa attività e SAP Business AI ci ha fornito una risposta semplicemente straordinaria“.

“Mentre collaboriamo con il Cirque du Soleil in questo percorso di trasformazione è stimolante vedere come la tecnologia stia semplificando le operazioni e consentendo alle organizzazioni di concentrarsi ancora di più su ciò che sanno fare meglio: offrire esperienze indimenticabili“, ha affermato il Dr. Philipp Herzig, Chief Technology Officer and Chief AI Officer di SAP. “Questo è un esempio perfetto di come i dati e l’intelligenza artificiale possano liberare sia la creatività che l’efficienza“.