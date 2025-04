Cross-IX potenzia la connettività in Europa

Importanti partnership nascono per incrementare la connettività in Europa.

Cross-IX, il servizio che consente alle reti di effettuare peering tra i principali hub europei utilizzando una sola connessione, compie un importante passo avanti. Da oggi, è infatti disponibile anche in modalità outbound da AMS-IX, uno dei più grandi Internet Exchange al mondo, verso l’IX Netnod a Stoccolma e il MIX – Milan Internet Exchange a Milano, il principale Internet Exchange Point in Italia e tra i primi in Europa per traffico.

Cross-IX unisce Italia, Olanda e Svezia

I membri e i clienti di AMS-IX ad Amsterdam possono ora estendere la propria copertura verso i Paesi Nordici o l’Italia connettendosi direttamente a Netnod IX o a MIX e scambiando traffico con centinaia di reti unica tramite una sola connessione.

Cross-IX offre una soluzione semplice per raggiungere i principali hub di connettività europei attraverso una singola VLAN, senza necessità di hardware aggiuntivo o accordi per il trasporto. Tutte le connessioni possono essere gestite tramite un unico contratto e possono essere attivate su una porta esistente (o nuova). Ora, Cross-IX è disponibile tra AMS-IX Amsterdam e Netnod IX, e tra AMS-IX Amsterdam e MIX, con l’attivazione di ulteriori hub di connettività prevista a breve.

Dichiarazioni

“Il lancio di questa seconda fase del nostro servizio Cross-IX rappresenta un passo importante per il potenziamento della connettività in Europa”, dichiara Peter van Burgel, CEO di AMS-IX. “Man mano che l’ecosistema Cross-IX cresce, clienti e membri possono beneficiare di una connettività ancora più semplice e immediata verso centinaia di ASN in tutta Europa. Sono lieto di poter offrire ai nostri membri e clienti una soluzione completa insieme ai nostri partner di fiducia MIX e Netnod, e non vedo l’ora di assistere all’ulteriore espansione del servizio Cross-IX”.

“Questa nuova fase del servizio Cross-IX è un grande passo avanti nella semplificazione delle interconnessioni tra le reti in Europa”, afferma Karin Ahl, CEO di Netnod. “Abilitando connessioni dirette da AMS-IX a Netnod IX Stoccolma, stiamo rendendo più semplice che mai per le reti raggiungere l’hub di peering dei Paesi Nordici. Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra collaborazione con AMS-IX e di offrire ancora più valore ai nostri clienti”.

Alessandro Talotta, Executive President e Chairman di MIX, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dell’accordo con AMS-IX. Questa partnership commerciale rafforza la collaborazione tra gli IXP europei a vantaggio dei rispettivi clienti. Senza dubbio Milano, e l’Italia in generale, stanno vivendo una crescita significativa in termini di interconnessioni e hub a supporto dello sviluppo dell’infrastruttura digitale. Il nuovo data center DC3 di MIX, presso il campus di Caldera, contribuirà ulteriormente a questo processo“.